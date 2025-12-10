おにぎりをお得に食べよう！ 「カロミル」と人気おにぎり専門店「ぼんたぼんた」が「健康おにぎり」プロジェクト開始

ライフログテクノロジー株式会社

食事・運動・体重管理アプリケーション（以下アプリ）「カロミル」の開発・提供をするライフログテクノロジー株式会社（東京都中央区、代表取締役：棚橋繁行、以下当社）は、株式会社ティーエッセンス（東京都文京区、代表取締役：石塚 龍樹、以下ティーエッセンス）が運営する「金のおにぎり専門店 ぼんたぼんた」と共同で、健康意識の高まりに応える“健康おにぎり”プロジェクトを開始します。

第一弾として、「おにぎりと健康」をテーマにしたアンケートキャンペーンを2025年12月15日より実施します。

本キャンペーンでは、アンケートに回答いただいた方全員に、ぼんたぼんた店舗で使える「割引クーポン」をプレゼント。価格が高騰するお米を、ぼんたぼんたのおにぎりで手軽に、お得に楽しんでいただく機会を提供します。さらに、キャンペーンに先立ち、カロミルが保有する食事データから見えた「カロミルユーザーのおにぎり事情」に関するデータも合わせて公開します。

■キャンペーン実施の背景と目的

おにぎりは、お米の食物繊維や海苔のミネラル分に加え、具材の選択によってたんぱく質やビタミンなど必要な栄養素を一度に摂取することが可能です。健康志向が高まる中で、手軽に栄養補給ができる「おにぎり」へのニーズも変化しています。

本キャンペーンでは、カロミルアプリのミッション機能を通じてアンケートを実施し、カロミルユーザーの方々が「おにぎりを選ぶ基準」「理想のおにぎりの条件」「最近意識している栄養テーマ」などを中心に調査します。

収集したデータは、今後の「ぼんたぼんた×カロミル」共同メニュー開発や、カロミルアプリを通じた健康的な食生活の提案に活用し、おにぎりを通じてより多くの方の健康をサポートすることを目指します。

■ぼんたぼんた×カロミル 健康おにぎりアンケートキャンペーン概要

【参加方法】

- カロミルアプリ内の「ミッション」からアンケートに回答。- 回答完了後、ぼんたぼんたのクーポンを獲得。- クーポン画面を「ぼんたぼんた」の店舗で提示し、お得におにぎりを購入- 食べた商品は、ぜひカロミルで記録しましょう！

【キャンペーン詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18894/table/202_1_944d6aa2763a7f6ab78a3415a22e8fa5.jpg?v=202512100657 ]

【参考】カロミルデータに見る「現代人のおにぎり事情」

本キャンペーン実施に先立ち、カロミルユーザーの食事データを分析したところ、おにぎりに関して以下のような傾向が見られました。

１.おにぎりの喫食者割合と性別・年代別比率

おにぎり喫食者は全体の約48%（ほぼ半数）であり、多くの利用者の食生活におにぎりが日常的に取り入れられていました。性別×年代別の喫食率では、男性の喫食率が女性よりわずかに高く、男女ともに30代の喫食率が最も高い割合となりました。30代は生活が忙しい時期であり、手軽に食べられる主食としておにぎりが選ばれている可能性があります。

２.1食あたりの平均個数と喫食頻度

おにぎり喫食者における1回の食事あたりのおにぎり記録数は平均1.15個で、「1食につき1個前後を食べるスタイル」が中心でした。また、喫食頻度はたまに食べる層からほぼ毎日食べる層まで幅広いものの、平均すると喫食頻度は3.7日に1回と、概ね4日に1回ペースだったことがわかりました。

３.おにぎり喫食者の栄養摂取量

おにぎりをよく食べる人は脂質摂取が控えめな傾向があり、脂質を気にする人が手に取りやすいお手軽アイテムと言える可能性があります。

４.おにぎり人気具材ランキング

1位 さけ

2位 塩むすび

3位 こんぶ

4位 わかめ

5位 梅

6位 ツナマヨ

7位 明太子・たらこ

8位 おかか

9位 炊き込み・五目

10位 赤飯・おこわ

※今後キャンペーンを通じて回答いただいたアンケート結果などを分析し、カロミルユーザーのおにぎりに関する詳細レポートを別途公開予定です。

◎調査概要

調査期間：2025年8月1日～10月31日

調査対象：期間中、健康管理アプリ「カロミル」で1度以上食事記録をしたユーザー（n=595,037）

調査方法：期間中、おにぎりを喫食したユーザーと喫食していないユーザーを比較して分析

分析項目：喫食ユーザーの性別、年代、おにぎり記録頻度、食事内容、摂取栄養素の傾向

また、アンケートでは、カロミルユーザーの関心のある健康テーマや栄養素を調査し、アンケート結果とカロミルの食事データをもとに、「金芽米×栄養バランス×おいしさ」の3軸でぼんたぼんた x カロミルならではの共同開発メニューも検討してまいります。健康的でありながら満足感のある、“新しいおにぎり体験”の提案を目指します。

当社は、今後もカロミルに蓄積されたデータと様々な企業とのコラボレーションを通じて、ユーザーのカラダづくりに有益な情報を発信し、世の中の健康寿命延伸に貢献してまいります。

【ぼんたぼんたについて】

「ぼんたぼんた」は、ティーエッセンスが運営するおにぎり専門店で、「日本の心、お米を食べよう」をコンセプトに、創業時からお米のうまみ・艶・粘り・香りを存分に味わえるおにぎりを販売しています。健康志向も取り入れ、高栄養のお米として評価されている「金芽米・金芽ロウカット玄米」を使用し、健康を意識している女性や子ども連れの家族に人気です。

店舗は、関東・関西・東北に計15店舗を展開中(2025年8月末時点)

【株式会社ティーエッセンスの概要】

＜事業内容＞

飲食店の経営、飲食店のコンサルティング業務、インターネット等を利用した通信販売、人材コンサルティング業務、広告代理業および制作業務

＜本社所在地＞

東京都文京区音羽1-10-4 池田ビル6F

【健康管理アプリ「カロミル」について】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8UVHRdcydcg ]

食事・運動・体重管理アプリです。食事記録に関しては、写真１枚で毎日の食事を記録し、AI（人工知能）の画像解析技術によって自動で栄養価を割り出し登録します。カロリーだけでなく、たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分、糖質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど28種類の栄養素の計算・記録もできるので、ダイエットのみならず、栄養バランスを考慮した健康管理が可能です。また、食事記録だけでなく運動・バイタルの管理機能もそなえ、「健康のトータルマネジメント」を実現しています。会員数は590万人を超えました（2025年12月時点）。

【カロミルデータソリューションについて】

https://www.calomeal.com/calomeal-promotion/

カロミルアプリ内でのプロモーションに加え、カロミルの持つ喫食・バイタル分析データを提供する新しいデータサービスです。590万人を超えるユーザーの継続した記録から「いつ・どんな人が・何を食べたのか」など食行動の実態を導き出し、POSや調査票では分からないリアルな日々の食と健康ログデータを提供するサービスです。商品開発やマーケティング戦略の質向上と最大化を支援します。

【ライフログテクノロジー株式会社について】

https://www.calomeal.com/

管理栄養士、エンジニア、データサイエンティスト、人工知能の研究者で構成されたヘルスケア関連のテクノロジー企業です。2016月2月に創業以来、東京、宮崎の2拠点と、全国からリモートワークで活動するスタッフと共にヘルスケアアプリ「カロミル」の開発・運営を行っています。自社アプリの開発だけでなく、様々な業種の企業や大学、医療研究機関などと健康管理や食生活に関する共同研究、新たなサービスの立上げを行っています。

