約30品目から“ちょっとずつ量り売り”で選べるおせち販売イベントを12月29日(月)に開催
株式会社ニード（所在地：東京都中央区 代表取締役 飯島理）が運営する喫茶と居酒 anata(アナタ)は、おせち料理をご提供する1日限定イベント「anataとosechi（アナタとおせち）」を2025年12月29日(月)に開催いたします。
黒豆や栗きんとんなどの伝統的なおせちに加え、anataオリジナルの創作おせちやおつまみ、変わり種のおかずまで約30品目をご用意。すべてのメニューを“ちょっとずつ量り売り”で購入できるスタイルを採用し、お好みに合わせて自由に“自分だけのおせち”が作れます。
店内でもそのままお召し上がりいただけるため、ちょっと早めのお正月飲みを楽しんだり、気になったおかずを“味見してから買う”ことも可能です。当日は、anataのクラフトビールの中から、おせち料理に合うものをセレクトしてご紹介します。ぜひ年末年始にお楽しみください。
また、イベント当日は近隣の方々が集うコミュニケーションの場としても開放いたします。
ご近所同士で「来年もよろしくね」と声をかけあえる、あたたかな年末のひとときをお届けします。
“約30品目から選べる”おせち量り売りイベント
1. 好きなものを“ちょっとずつ”選べる量り売り方式
一人暮らしの方からご家族まで、必要な量だけ選べるよう全品を量り売りで提供します。
「自分の好きなものだけ欲しい」「少しずつ色々食べたい」という希望に応えます。
ご自宅のおせちに数品プラスして、一緒にお楽しみいただけます。
2. その場で詰められるので、ゴミが出ない
店舗へお重や容器をお持ちいただき、その場で詰めていただきます。
個別に購入した場合の梱包ゴミが出ないので、年末に気になるゴミのストレスが減ります。
※お重をお持ちではない方には容器をご用意いたします（有料）。
3. 3名の料理人によるフード提供で、飽きずに楽しめる
2025年にanataで腕をふるっていただいた3名が担当します。
・ぷるめし
https://www.instagram.com/plu_pluny
得意分野：オールジャンル、変わった食材の調理、奈良めし
慈悲深い味から、パンチの効いた味まで。ここでしか出会えない食材を使ったメニューも。
過去のイベント：anata to Beef あか牛ウィーク(https://www.instagram.com/p/DQLe0vikYmq/?img_index=2)
・木谷食堂
https://www.instagram.com/kitanishokudo/
得意分野：燻製料理
あんなものやこんなものまで燻製に！驚きとともに美味しく味わえる、おつまみメニュー
過去のイベント：出張木谷食堂(https://www.instagram.com/p/DNez_apP5Bt/?img_index=1)
・スナックれいな
https://www.instagram.com/reiiiina07/
得意分野：おつまみ全般、スパイス料理
家庭の定番料理に加えて、お酒にあうおつまみやスパイスを使った家呑みが楽しくなるメニュー
過去のイベント：スナックれいなの夜(https://note.com/nideinc/n/nd33eeac757fe#6da90d67-5793-47b3-be39-878d6209dc31)
4. メニューのテーマは“おせちスロット”で決定
今年のラインナップ約30品目は、オリジナル企画 “おせちスロット” によって決定します。
スロットでは、各メニューのテーマとなる 3つの条件をランダムに抽選します。
- 色（赤／黒／白 など）
- 種類（トラディショナル／おつまみ／主食・おかず）
- 縁起と気持ち（長寿／健康／商売繁盛／幸せ／悲しくなる など）
この3つの条件が組み合わさることで、
「白 × おつまみ × 平和」
「黄 × トラディショナル × 健康祈願」
といった、今年ならではの個性的なメニューが誕生します。
■ 事前イベント「おせちスロット抽選会」
12月8日(月)に「おせちスロット抽選会」を開催し、おせちの20テーマを決定しました。
スロットの模様はInstagramリール(https://www.instagram.com/reel/DSAFopHAbE6/)でも公開されています。
- 黒 × おつまみ × 家族円満
- 白 × 主食・おかず × 喜ぶ
- 黄色 × おつまみ × めでたい
- 白 × 主食・おかず × 金運上昇
- 黒 × 主食・おかず × 喜ぶ
- 黒 × 主食・おかず × 食べた後に悲しくなる
- 白 × おつまみ × 出世する
- 白 × 主食・おかず × 腰が曲がるまで長生き
- 黄色 × トラディショナル × めでたい
- 赤 × おつまみ × 幸せな気持ち
- 緑 × トラディショナル × 子沢山
- 黒 × トラディショナル × 出世する
- 緑 × おつまみ × 懐かしい気分
- 白 × 主食・おかず × 見通しがよくなる
- 白 × おつまみ × 金運上昇
- 黄色 × 主食・おかず × 家族円満
- 白 × トラディショナル × 見通しが良くなる
- 白 × トラディショナル × 喜ぶ
- 赤 × おつまみ × 喜ぶ
- 赤 × 主食・おかず × 出世する
（抽選順）
どんなメニューができあがるのかお楽しみに！
イベント概要
イベント名：anata to osechi（アナタとおせち）
日時：2025年12月29日(月) 15:00～21:00（数量限定・売り切れ次第終了）
場所：喫茶と居酒 anata（東京都中央区佃1丁目9-13）
販売方法：量り売り（好きなものを自由に詰め合わせ可能）
※お重や容器はご持参ください。
※容器をお持ちではない方はお店にて用意いたします（有料）。
参加費（お持ち帰りの方のみ）：500円＋おせち購入代金
喫茶と居酒 anataについて
江戸時代から続く歴史的な場所である佃の町並みは、当時の面影を今なお鮮明に残しており、訪れる人々に時の流れを感じさせます。
anataは、この価値ある場所に根付く文化を尊重しながらも、現代のニーズに応える新しい要素やサービスを取り入れることで、伝統と現代が調和する新しいコミュニケーションスペースを目指しています。その取り組みが認められ、2025年グッドデザイン賞を受賞しました。
コーヒーやお茶で一息ついたり、クラフトビールをはじめとした様々なお酒とちょっとしたおつまみを角打ちスタイルで楽しんだり、営業時間内はどちらもお楽しみいただけます。もちろん、（ほぼ）すべてのメニューがお持ち帰りできます。
コラボレーション営業・貸切営業・委託販売について
「anata」では、料理人・ブルワリー・酒造などの個人・団体とのコラボレーション営業や、イベント実施を目的とした貸切営業が可能です。
また、店内での物品・食品などの委託販売も行っております。
詳しいプランについては公式サイトよりお問い合わせください。
店舗情報：
住所：東京都中央区佃1丁目9-13
営業時間：12:00 ～ 23:00 (L.O 22:30)
公式サイト：https://anata.pub/
公式Instagram：https://www.instagram.com/anata_tsukuda
公式X(旧Twitter)：https://x.com/anata_tsukuda
お問い合わせ先：
電話番号：03-6910-1503
担当：山岸
お問い合わせフォーム：https://forms.gle/mTPh9iKgf9NpZj6j6
プレスキット：https://drive.google.com/file/d/1Bvt8E366WpvVmkNTbPZcNv_zvt_bXQp_/view?usp=drive_link
運営会社情報：
会社名：nide Inc. (株式会社ニード)
代表取締役：飯島 理
公式サイト：https://nide.jp/