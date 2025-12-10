六本木エリア唯一のアミューズメントスポットが誕生！(※1)「GiGO六本木」12月11日(木)グランドオープン！

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、東京・六本木交差点近くに「GiGO(ギーゴ)六本木」を2025年12月11日(木)にグランドオープンいたします。 (※１.自社調べ：2025年12月1日時点、六本木地域のゲームセンター出店調査より）

六本木に「GiGO」初登場！六本木では希少なアミューズメント施設がオープン

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅直結のビル「メトロシティ六本木」の1階～4階に、「GiGO六本木」がオープンします。六本木エリアでは希少なアミューズメント施設で、クレーンゲームやプリントシール機に加えてポーカーやダーツも備えています。

日本を代表するエンターテイメントの街、六本木は、国内外から多くの人々が集まる文化発信地です。記録的なヒットとなった映画の影響もあり、日本の伝統芸能に注目が集まる中、「GiGO六本木」は、伝統的な舞台美術と日本の遊びが融合した新しい体験空間を目指します。

■「GiGO六本木」デザインプロジェクトの概要

今回のデザインプランは「CHIKIRI PROJECT」が担当し、舞台美術の製作は創業140年の歴史を持つ「金井大道具」が手掛けました。このプロジェクトは、GiGO総本店、GiGO大阪道頓堀本店に続き、国内では3例目となります。

1階には、歌舞伎や能の舞台で用いられる伝統美術「松羽目」を採用。さらに、2～3階の階段室には、人形浄瑠璃や歌舞伎で使われる滝をモチーフに「GiGO六本木」のために描き起こした、高さ6メートルの舞台美術を設置。日本の伝統的な文化がエンターテイメント空間に融合しました。外観には大型サイネージ「GiGOビジョン六本木」を設置し、店内の「松羽目」と連動したデジタル演出で、六本木に新たなランドマークを創り出し、伝統と革新が共鳴する唯一無二のエンターテイメント空間を提供します。

■世界に発信する日本文化の伝統と現在

舞台美術は演者を引き立てるために存在します。GiGOも同じく「訪れる人すべてが主人公」であり、その体験を引き立てる舞台でありたいと考えています。近年、日本文化は世界的に注目されています。GiGOは、過去から続く伝統と今を象徴するゲーム文化を融合させ、六本木から世界へ、日本の本物の文化を発信します。

・「CHIKIRI PROJECT」とは

人や企業、商品や素材、技術や経験、歴史や伝統。ものづくりはそれらの関係性から生まれてきます。その組み合わせが少し変わることで、全く新たな景色が広がります。プロジェクトメンバーたちが、ものづくりの現場で覚えた感動をもとに、アイデアと誠実さと少しのユーモアで、その可能性を広げていくプロジェクトです。

https://chikiri-project.com/

・「金井大道具」とは

創業140年。常に業界の先端を走り続けてきた舞台美術製作会社が金井大道具です。同社は歌舞伎や舞踊といった伝統芸能の舞台美術をはじめとして、国内で行われる大規模イベントの舞台設営や、テレビのセット製作など、多くの美術製作の現場に携わっています。木工職人、絵師、セットデザイナーなど、幅広いものづくり専門家が集まる、まさに「職人集団」です。

■4階にGiGO POKER、GiGO DARTSを設置した地上4階のエンターテイメント施設

・１階～2階：クレーンゲーム

六本木エリアでは唯一のクレーンゲームフロアです。日本文化のひとつであるクレーンゲームに、人気のキャラクターやかわいい景品、GiGOグループのお店だけでしかゲットできないGiGO限定景品を展開します。

・3階：クレーンゲーム・プリントシール機・体感音楽ゲーム

六本木エリアでは希少なプリントシール機や、音楽ゲーム、バスケットボールゲームなどを設置。さらに、撮影前の身だしなみを整えられる鏡やヘアアイロン付きのドレッサーも備え、プリントシール機の撮影をより楽しめる空間を提供しています。

・4階：ポーカー・ダーツフロア

新宿に続いて2店舗目となる「GiGO POKER」と「GiGO DARTS」のフロアです。

世界で流行中のポーカーを多種多様な遊び方でお楽しみいただけます。全国にアミューズメント施設を展開するGiGOによる法令を遵守した運営のため、どなたでも気軽に安心して遊ぶことができます。また、初めてポーカーをプレイされる方向けの講習もご用意しています。居心地にこだわった明るくオープンな空間で、軽食やドリンクなどのメニューも充実。快適なポーカー体験をお届けします。

また、最新のダーツマシンも5台設置しており、ダーツだけでも遊ぶことができます。

●「GiGO POKER六本木」URL : https://contents.gendagigo.jp/poker/

●「GiGO POKER六本木」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

■GiGO六本木のために製作されたウォールアートを設置

轟音とともに流れ落ちる水流と、飛沫が生み出す生命力に満ちた風景・・・2階から3階の階段室に広がるこの滝の絵は、歌舞伎『日本振袖始』の背景画を高さ6メートルの圧倒的なスケールで再構成したものです。この滝の姿は、その多種多様なエネルギーを象徴しています。

激しく流れる水が岩を乗り越えていくように、この空間は六本木交差点の新たなランドマークとして、訪れる人々に活力と非日常の体験を提供して行きます。この躍動感あふれる舞台を昇り、GiGO六本木という特別な空間で、心ゆくまで満たされるひとときをお過ごしください。

■「GiGO六本木」概要

製作風景

●住所：東京都港区六本木7-14-11 メトロシティ六本木1F～4F

●アクセス：東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅直結

(4a出口エレベーター直結、4b出口すぐ)

●営業時間：10:00～25:00(ポーカー16:00～23:30・ダーツ10:00~15:00/16:00～23:30)

●営業面積：合計143.94坪(1F:14.13坪、2～4F:43.27坪)

●設置台数：合計108台

クレーンゲーム機/91台、プリントシール機/2台、体感音楽ゲームその他/7台、ポーカーテーブル/3台、ダーツ/5台

●電子マネーQRコード決済：対応

●GiGOアプリ：全てのサービスに対応(シンカターミナルで利用可能)

●「GiGO六本木」URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/roppongi/

●「GiGO六本木」店舗X：https://x.com/GiGO_roppongi

■「GiGO POKER六本木」開業記念リポストキャンペーン

オープンを記念して「GiGO POKER六本木」の店舗Xでリポストキャンペーンを開催。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で5名様に「GiGO POKER六本木 開業記念カードプロテクター」をプレゼントいたします。

●応募期間：2025年12月10日(水)～12月19日(金)

●「GiGO POKER六本木」店舗X：https://x.com/GiGOPOKER_RPG

応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■「GiGO POKER六本木」開業記念スタンプラリー

2025年12月11日(木)～12月31日(水)の期間中、「GiGO POKER六本木」「GiGO POKER新宿」の2店舗をご利用いただいた先着300名様に、「GiGO POKER六本木開業記念カードプロテクター」を1個プレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了になります。

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。