ORICO 8 in 1 ドッキングステーション - 35%OFFで2969円！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

PC周辺機器を充実させるために、便利なドッキングステーションを探している方必見！ORICOの「8 in 1 ドッキングステーション」は、MacBook Air/Pro、Dell XPS、iPad Proなど、さまざまなデバイスに対応した非常に便利なアイテムです。

主な特徴

【8 in 1豊富インターフェース拡張】

ORICO ドッキングステーションはHDMI*2（4K@60Hz）、USB-A*2（5Gbps）、USB-C*1（5Gbps）、SD/TF 3.0*1（同読）、USB C PD充電*1( 100W )トを搭載。キーボード、マウス、外付けSSD、モニター、カメラメモリーカードなど多機器を同時接続可能で、抜き差しの手間を大幅削減します。

【双屏4K@60Hz出力】

ドッキングステーション HDMI 2つ はそれぞれ4K@60Hzの高清出力をサポートします。デュアルスクリーンで異なるコンテンツを表示可能で、デザイン作業時の素材確認、動画編集時のタイムラインとプレビューの分離、金融従事者の多画面データ監視などに最適で、作業効率を飛躍的に向上させます。ご注意:macOS 制限により、2 異なる画面拡張（A+BC モード）未対応。

【高速データ伝送効率】

usb ハブ のUSB-A*2とUSB-C*1ポートはいずれも5Gbpsの伝送速度を実現し、1GBのファイルを約2秒で転送可能。SD/TF 3.0双卡槽は同時読み取りに対応し、カメラやスマホの高解像度写真・動画データを迅速に取り込み、影像処理作業をスムーズに進行させます。

【100W PD急速充電機能】

USB C ハブ はUSB-C PD100W充電をサポートし、デバイスを拡張接続しながら同時にノートパソコンに急速充電することができます。充電途中でのバッテリー切れを心配する必要がなく、長時間の外出先ビジネスやリモートワークでも安心して使用できます。ご注意:充電器・ケーブル同梱なし。

【幅広い互換性を実現】

この ドッキングステーション はWindows、MacOS、Linux、Android、iOSの各種OSに対応し、MacBook Air/Pro、iPad Pro、Dell XPS、ThinkPad、ZenBook、Chromebookなど主流のType-Cデバイスと完美に互換。即插即用設計でドライバーのインストール不要で、様々な作業環境ですぐに使用可能です。

価格と割引情報

元の価格：5399円

割引後の価格：2969円

割引率：35%クーポン + 10%割引コード

クーポンコード：ORICOPW118PH

キャンペーン終了日：2025年12月21日 23:59 JST

商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR4PPY78(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR4PPY78)

まとめ

これほど便利な機能が詰まったORICOのドッキングステーションが、割引価格で手に入るチャンスをお見逃しなく！特に、デスクトップ作業を効率化したい方や、外出先でも作業環境を整えたい方におすすめです。

ぜひ、今すぐチェックして、このお得な機会をお見逃しなく！

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc