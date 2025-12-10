売店のない病院に“買い物の安心”を　総合メディカルグループ 文教がローソンの移動販売を開始

総合メディカルグループ株式会社

総合メディカルグループの株式会社文教（本社：東京都千代田区、代表取締役 出森 慎一、以下「文教」）は、社会医療法人北九州病院が運営する病院において、患者さん・ご家族・医療従事者・地域住民の皆さまの利便性向上を目的に、ローソンの移動販売※を開始しました。外出が難しい方や、近隣に売店が少ない地域に向けて、食品・飲料・日用品などを購入できる機会を広げる取り組みです。

※移動販売は、文教がローソンとフランチャイズ契約を締結し、北九州総合病院内に出店している「ローソン北九州総合病院店」を母店として実施します。

売店やレストランが併設されていない病院での生活は、想像以上に不便で大変なものです。必要なものがあっても、近隣にお店がなく、入手までに時間がかかるケースも少なくありません。入院生活で外出が困難な患者さんや付き添いのご家族、また職員の業務中の買い物など、病院利用者のニーズは多様化しています。文教では、医療機関における生活利便性を高める取り組みを推進しており、本移動販売の導入により、「必要な時に、必要なものが手に入る」環境を整えることで、患者さんや働く方が安心して過ごせる、より快適な療養環境や働きやすい環境づくりに貢献してまいります。

■移動販売概要

稼働開始日：2025年12月2日（火）

営業時間：病院の稼働状況や利用状況に応じて設定（各病院１時間程度）

営業場所：病院敷地内の指定エリア

利用対象：患者さん、ご家族、職員、地域住民など、どなたでも利用可能

決済方法：現金のみ（キャッシュレス決済など、順次対応予定）

取り扱い商品（一例）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174538/table/1_1_554574c2404590d8aaee424c7b04c63f.jpg?v=202512100557 ]

※今後、お客さまのご希望に合わせ取り扱い商品を変更予定。

■巡回スケジュール

毎週、6病院を訪問予定

＜火曜日＞

・北九州小倉病院（北九州市小倉北区上富野3丁目19-1）

・北九州宗像中央病院（宗像市稲元2丁目2-5）

＜水曜日＞

・北九州湯川病院（北九州市小倉南区湯川5丁目10-10）

・北九州八幡東病院（北九州市八幡東区東田1丁目4-3）

＜木曜日＞

・北九州古賀病院（古賀市千鳥2丁目12-1）

・北九州若杉病院（糟屋郡篠栗町田中4丁目1-1）

＜コメント＞

■社会医療法人北九州病院

今回の移動販売は想像以上に品揃えが充実しており、実際に利用してみて非常に利便性の高い取り組みであることを実感したとの声があがっています。現在院内に売店がなく、患者様や職員も不便を感じていたなか、今回の提案をいただき利便性向上を目的に導入しましたが、単なる物販にとどまらず、ちょっとしたコミュニケーションの場にもなっており、患者様の楽しみや職員の働きやすさにもつながっているようです。今回導入してくださったことに感謝申しあげますとともに、今後も是非この取り組みをご継続くださいますよう、よろしくお願いいたします。

■株式会社ローソン

ローソンは現在、病院および関連施設内に348店舗を展開しております。患者様やご家族、病院職員の皆様をはじめ、多くの方々に通常のコンビニ商品に加え、医療用資材など病院のニーズに応じた幅広い商品を提供しています。一方で、まだローソンの店舗がない病院や医療施設も多数存在しています。今回の移動販売の開始を通じて、地域の医療施設環境のさらなる充実と貢献を目指してまいります。

■株式会社文教

今回の移動販売の導入は、入院中の患者様やご家族、また病院で働く職員の皆様が、より快適に過ごせる環境を整えることを目的とした取り組みです。病院内では外出が難しく、日常の買い物に不便を感じる場面も多くあります。そこで、病院敷地内で食品・飲料・日用品を購入できる機会を提供することで、療養生活や業務の負担軽減、そして地域に開かれた医療環境づくりにつながると考えています。今後も利用状況やニーズを踏まえ、より良いサービス提供に努めてまいります。

株式会社文教は、病院内の売店・レストラン運営に長年取り組み、医療機関で過ごす方々の快適性向上に寄与してきました。今回の移動販売導入により、より幅広い方々の生活を支えるサービス提供を強化してまいります。

今後も総合メディカルグループは、地域に根ざしたサービスを展開し、医療機関と連携した利便性向上に努めてまいります。