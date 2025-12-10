IGアリーナを起点に未来のまちを共創するプログラム「IGNAS」採択企業との価値創造を加速するメンター5名を決定

株式会社愛知国際アリーナ

1.概要

2025年11月19日にIGアリーナ、中部電力、NTTドコモの3社が始動した共創プログラム「IGNAS（イグナス）※」は、このたび募集アイデアの実現に向けた磨き上げ加速のため、採択企業の事業推進を支援するメンター5名の起用を決定しました。スタートアップ支援やエリア、空間デザインなど多様な専門性を持つ有識者が、定期的なメンタリングを通じて、新たな価値創造の実現をめざします。

※「IGNAS（イグナス）」とは、IGアリーナへの来場時の体験価値向上と周辺地域の回遊性向上、持続可能なまちづくりなどの実現によってIGアリーナを起点とした未来のまちの共創を目的としたプログラム。スタートアップなども含めたさまざまな企業を対象に「コミュニティ」「DX」「エンタメ体験」「サステナビリティ・レジリエンス」「モビリティ」「フリーテーマ」の6つのテーマからアイデアを募集中。

本プログラムやアイデア募集に関する詳細については、プログラム公式HPをご確認ください。

〈プログラム公式HP〉

IGアリーナオープンイノベーションプログラム「IGNAS」 | IGアリーナ(https://www.ig-arena.jp/landingpages/dreamproject/ignas/)

2.メンターの主な役割

・募集アイデアの採択審査員としての参画、アドバイス

・採択企業への定期的なメンタリング

・採択企業の成果発表→実証フェーズにおけるアドバイス

3.メンター紹介

１.小澤 隆生 氏（Boost Capital 代表取締役）

早稲田大学卒業SCSK入社後、1999年にビズシークを設立し楽天に売却。楽天で役員、楽天野球団取締役等を歴任後、2012年ヤフー入社。ヤフーショッピング責任者、COO、社長を歴任し2023年退任。2024年BoostCapital、2025年にAI特化のBoostConsultingを設立。

２.藤田 豪 氏（MTG Ventures 代表取締役）

1974年秋田県出身。明治大学経営学部卒。1997年、日本合同ファイナンス株式会社（現：ジャフコ グループ株式会社）入社。シードからレーターステージまでの投資、投資先各社での取締役就任。2018年、株式会社MTG Ventures代表取締役就任。MTGグループのCVCとして、これまで6,000人以上の経営者との出会いによって培われた視点をベースにスタートアップへの投資を行っている。2022年、地域課題を解決するシード特化ファンド「Central Japan Seed Fund」設立。

３.市川 文子 氏（リ・パブリック共同代表）

1974年広島県生まれ。慶應義塾大学大学院修了後、フィンランドで通信会社ノキアに入社。世界80カ国を跨ぐデザインリサーチを通じて、社会・文化を起点とした製品開発に従事する。2013年にシンク・ドゥ・タンク（think & do tank) リ・パブリックを設立。持続的な都市・地域のあり方について国内外において調査を行うとともに、全国各地で人材育成や地域の自然や人的資本を起点とした新たな事業創造・環境整備に取り組む。監訳に「シリアルイノベーター～非シリコンバレー型イノベーションの流儀」。2019年より株式会社fog取締役を兼務。100BANCH メンター（社会起業家）。アジアの女性起業家ネットワークDESIAPメンター。相模女子大学兼任講師。近年の関心は、市民参加・デジタルデモクラシー・サーキュラーデザイン・都市再生。

４.Miikka J. Lehtonen 氏（東京大学 カレッジオブデザイン学部 特任准教授）

Project Associate Professor at the University of Tokyo College of Business. He earned his PhD from Aalto University School of Business. His current research interests focus on visual methodologies and knowledge production, management and creativity in game companies, design practices and management in contemporary organizations, and (blended) design pedagogies.

（日本語訳：アールト大学 経営学部で博士号を取得。現在の研究テーマは視覚的方法論と知識生産、ゲーム企業におけるマネジメントと創造性、現代組織におけるデザイン実践とマネジメント、ブレンド型デザイン教育法。）

５.馬場 正尊 氏（オープン・エー代表取締役／建築家 ／東北芸術工科大学教授）

1968年佐賀県生まれ。1994年早稲田大学大学院建築学科修了。博報堂、早稲田大学博士課程、雑誌『A』編集長を経て、2003年OpenAを設立。建築設計、都市計画、執筆などを行い、同時期に「東京R不動産」を始める。2008年より東北芸術工科大学准教授、2016年より同大学教授。2015年より公共空間のマッチング事業『公共R不動産』立ち上げ。2017年より沼津市都市公園内の宿泊施設『INN THE PARK』を運営。

近作は「Slit Park YURAKUCHO」（2022）「iti SETOUCHI」（2022）など。近著に『テンポラリーアーキテクチャー：仮設建築と社会実験』（学芸出版社、2020）、『パークナイズ：公園化する都市』（学芸出版社、2024）など。

4.参考情報

■お問合せ先

IGNAS事務局

HP: https://www.ig-arena.jp/landingpages/dreamproject/ignas/

MAIL: ignas@s1.aichi-arena.co.jp