AI動画で競う“日本初の参加型YouTube番組”を正式ローンチ。AI LAB CREATION、毎月賞金10万円の投稿型コンテストを開始

AI LAB STARTUP（代表：白井達也、本社：東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F）は、AI動画を投稿して競う“日本初の参加型YouTube番組”「AI LAB CREATION」を正式にローンチいたします。本企画は、生成AIで制作した動画を投稿し、毎月1作品をグランプリとして選出する投稿型コンテストです。参加は無料・無制限で、世界中のクリエイターが自身の作品を気軽に発信できる新しいプラットフォームを提供します。AI LAB STARTUPが展開する実践型オンライン講座と連携し、学習から作品制作、発信・評価・実績化までを一貫して支援する取り組みとして展開してまいります。

■ 企画背景

生成AIの進化により、誰もが高品質な映像を制作できる時代が到来しました。一方で「作品を発表し、評価され、成長できる場所」はまだ十分に整備されていません。

AI LAB STARTUPは、制作会社として培った映像ノウハウとAI教育育成事業での知見を掛け合わせ、学びと発信の両軸を満たす新しい場づくりの必要性を感じていました。

その解決策として誕生したのが、

“AI動画 × 投稿型 × 賞金制 × YouTube番組”という新たなメディア形式

である「AI LAB CREATION」です。

■ 日本初の参加型YouTube番組として正式リリース

AI LAB CREATIONは、生成AIで制作したショート動画を投稿し、毎月グランプリを決定する参加型YouTube番組です。

“投稿型 × AI動画 × 賞金制”をYouTube上で常設化した企画は日本初となります。

国内外から誰でも無料で参加でき、作品の投稿・講評・発表を通じて、クリエイターの新しい発表プラットフォームを目指します。

■ 毎月1名に賞金10万円。参加は無料・無制限

AI LAB CREATIONは、毎月1作品を「MONTHLY GRAND PRIX」として選出し、賞金10万円を贈呈します。

▼ 参加方法（3ステップ）

1.AIで動画を制作

2.指定フォームに投稿

3.番組内で紹介・講評

投稿数は無制限で、国籍・年齢・経験は問いません。

すでに国内外から多様なジャンルの作品が集まっています。

■ AI LAB STARTUPが番組を運営する理由

AI LAB STARTUPは、生成AI×デザイン×動画を中心とした実践型オンラインスクールとして、現在9つのマスターコースを提供しています。

今後は、企業向けAI業務効率化プログラム「AI LAB BUSINESSUP」、子ども向けAIエンジニア育成講座「AI LAB KIDSUP」も順次展開予定です。家族全員がAIスキルを学べる“オールインワン型オンラインスクール”を目指し、世代を超えて活躍できる人材育成を推進してまいります。

制作会社としての知見とAI教育を融合し、

「学ぶ → 作る → 発信 → 実績化 → 収益化 → 起業」

へとつながるクリエイター成長サイクルを実現します。

■ 今後の展開

今後は以下の展開を予定しています。

・年間アワードの開催（賞金総額の拡大を予定）

・企業タイアップ企画

・グローバル部門の新設

・スポンサー企業の募集

・AIクリエイションの国際展開プロジェクト

AIクリエイター市場の拡大と共に、日本から世界へ挑むプラットフォームとして成長を目指します。

■ 代表コメント

「AI技術の進化によって、表現は誰にでも開かれた時代になりました。しかし、その作品を発表し評価される場はまだ限られています。AI LAB CREATIONは、クリエイターが気軽に作品を発信し、世界に向けて存在を示せる場所です。制作会社としての経験とAI教育の仕組みを掛け合わせ、次世代の映像文化を共につくりたいと考えています。

■以下は AI LAB CREATION の企画に合わせて最適化した“日本初 根拠表記” です。

■ 会社概要

会社名：アッパークリエティブ合同会社

事業内容：映像・デザイン制作、AI教育育成事業、YouTube番組運営

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

代表者：白井達也

URL：https://ailabstartup.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@ailab-creation