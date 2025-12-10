TORYUMON TOKYO 2025 BURSTアフターパーティー開催決定

■ 概要

F Ventures LLP

TORYUMON運営事務局は、12/20開催「TORYUOMN TOKYO 2025 BURST」のアフターパーティーを同日夜に開催するにあた理、一部参加枠を一般販売いたします。

当日は登壇者、スポンサー、大物起業家合わせ200人規模での開催を予定しております。

一般価格5000円から、先着50名限定で2000円引きでの購入が可能です。

チケット購入はこちら :https://luma.com/jtwbsumo

日時：2025年12月20日（土） 20:00～22:00

会場：非公開（会場から徒歩10分）

チケット購入：https://luma.com/jtwbsumo

対象：U25

2000円引き招待コード:「BURST」

スケジュール

19:45 開場

20:00 乾杯

22:00 閉会

TORYUMON TOKYO 2025 BURST 概要

日時：2025年12月20日(土） 12:00~19:30

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://lu.ma/toryumon

対象：学生 / U25の方

参加登録はこちらから :https://luma.com/toryumon

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON 2025 RISEでは約700名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回は創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO supported by First Followers」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートします。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

TORYUMON 運営代表 / 鈴木 大輝TORYUMON 運営代表 / 鈴木 大輝

早稲田大学商学部1年。SHIBUYA QWSでの活動や高校での起業部の立ち上げ、ビジネスコンテストへの出場を通じて、ゼロからイチを創り出し、未来を切り拓いていくスタートアップの生き方に惚れ、スタートアップの世界へ飛び込む。2024年12月開催のTORYUMON TOKYO 2024 IGNITEをきっかけに、F Venturesにジョイン。7月よりTORYUMON運営代表を務める。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。