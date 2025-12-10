歌って、踊って、ゲームする！次元を超えた″HYPER HAPPY″を届ける男性VTuberユニット「はいはぴ!!」が活動開始！
株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下 セガ）は、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」の始動を発表いたします。
本ユニットは、セガが大切にしてきた“ゲームカルチャー”を軸にしつつ、タレントの表現力とセガならではのデジタル表現を掛け合わせ、歌・映像・ライブ配信などで新しいエンターテインメント体験をお届けしてまいります。
「はいはぴ!!」は、12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。これに先立ち、ティザー動画および歌ってみた動画を公開しています。
また、初配信までの期間、メンバーを紹介するショートコンテンツも順次公開予定です。
＜VTuberユニット「はいはぴ!!」とは＞
「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」
その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。
幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです。
リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していきます。
＜メンバープロフィール紹介＞
●紅千歌（Kurechika）
場を一瞬で明るくする、「はいはぴ!!」のエナジー源。鳳凰から力を得た。
鳳凰の炎のような歌と笑顔で、仲間にもリスナーにも元気をともす。時々ふらっと消える、マイペースな自由人。
●雫空（Shizuku）
おうち時間が大好きだが、配信で外の世界とつながることに。麒麟から力を得た。
麒麟のように、幸運を届ける存在になりたいと思っている。出不精ながら、一度動けば百人…十人力くらい。
●桃瑠（Momoru）
浄化の力をツノに宿す、「はいはぴ!!」のポジティブエレガンス。ユニコーンから力を得た。
勇気と希望でネガティブな空気をふき飛ばす。優雅な見た目に反して、やんちゃで負けずぎらい。
●愛狼（Mero）
人なつっこくてもふもふな、「はいはぴ!!」のゆるふわ担当。フェンリルから力を得た。
おしゃべりとおしゃれが大好き。
魔法の鎖でフェンリルの力を抑えていて、そのせいかときどきちょっとポンコツ。
「はいはぴ!!」公式チャンネル・SNS
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haihapi
X（エックス）：https://x.com/Hai_Hapi
TikTok：https://www.tiktok.com/@hai_hapi
Instagram：https://www.instagram.com/hai_hapi/
公式サイト：https://hai-hapi.com/
■ ティザー動画：https://youtu.be/3-LoYTqtb-8
■ 歌ってみた動画：https://youtu.be/40ykLQIMgKE
＜初配信スケジュール＞
12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。詳細は公式SNSにて随時発表いたします。
愛狼：2025年12月13日（土）19:00~
桃瑠：2025年12月13日（土）19:30~
雫空：2025年12月13日（土）20:00~
紅千歌：2025年12月13日（土）20:30~
4人集合：2025年12月13日（土）21:00~
