歌って、踊って、ゲームする！次元を超えた″HYPER HAPPY″を届ける男性VTuberユニット「はいはぴ!!」が活動開始！

写真拡大 (全6枚)

株式会社セガ


株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下 セガ）は、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」の始動を発表いたします。



本ユニットは、セガが大切にしてきた“ゲームカルチャー”を軸にしつつ、タレントの表現力とセガならではのデジタル表現を掛け合わせ、歌・映像・ライブ配信などで新しいエンターテインメント体験をお届けしてまいります。



「はいはぴ!!」は、12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。これに先立ち、ティザー動画および歌ってみた動画を公開しています。



また、初配信までの期間、メンバーを紹介するショートコンテンツも順次公開予定です。



＜VTuberユニット「はいはぴ!!」とは＞


「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」


その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。



幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです。


リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していきます。




＜メンバープロフィール紹介＞



●紅千歌（Kurechika）

場を一瞬で明るくする、「はいはぴ!!」のエナジー源。鳳凰から力を得た。


　


鳳凰の炎のような歌と笑顔で、仲間にもリスナーにも元気をともす。時々ふらっと消える、マイペースな自由人。






●雫空（Shizuku）

おうち時間が大好きだが、配信で外の世界とつながることに。麒麟から力を得た。


　


麒麟のように、幸運を届ける存在になりたいと思っている。出不精ながら、一度動けば百人…十人力くらい。






●桃瑠（Momoru）

浄化の力をツノに宿す、「はいはぴ!!」のポジティブエレガンス。ユニコーンから力を得た。


　


勇気と希望でネガティブな空気をふき飛ばす。優雅な見た目に反して、やんちゃで負けずぎらい。






●愛狼（Mero）

人なつっこくてもふもふな、「はいはぴ!!」のゆるふわ担当。フェンリルから力を得た。


　


おしゃべりとおしゃれが大好き。


魔法の鎖でフェンリルの力を抑えていて、そのせいかときどきちょっとポンコツ。






「はいはぴ!!」公式チャンネル・SNS


　


YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haihapi


X（エックス）：https://x.com/Hai_Hapi


TikTok：https://www.tiktok.com/@hai_hapi


Instagram：https://www.instagram.com/hai_hapi/


公式サイト：https://hai-hapi.com/


　


■ ティザー動画：https://youtu.be/3-LoYTqtb-8


■ 歌ってみた動画：https://youtu.be/40ykLQIMgKE




＜初配信スケジュール＞




12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。詳細は公式SNSにて随時発表いたします。



愛狼：2025年12月13日（土）19:00~


桃瑠：2025年12月13日（土）19:30~


雫空：2025年12月13日（土）20:00~


紅千歌：2025年12月13日（土）20:30~


4人集合：2025年12月13日（土）21:00~




■セガについて（ https://www.sega.co.jp/ ）


株式会社セガでは、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。ゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。




記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。


(C)SEGA