歌って、踊って、ゲームする！次元を超えた″HYPER HAPPY″を届ける男性VTuberユニット「はいはぴ!!」が活動開始！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下 セガ）は、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」の始動を発表いたします。

本ユニットは、セガが大切にしてきた“ゲームカルチャー”を軸にしつつ、タレントの表現力とセガならではのデジタル表現を掛け合わせ、歌・映像・ライブ配信などで新しいエンターテインメント体験をお届けしてまいります。

「はいはぴ!!」は、12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。これに先立ち、ティザー動画および歌ってみた動画を公開しています。

また、初配信までの期間、メンバーを紹介するショートコンテンツも順次公開予定です。

＜VTuberユニット「はいはぴ!!」とは＞

「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」

その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。

幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです。

リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していきます。

＜メンバープロフィール紹介＞

●紅千歌（Kurechika）

場を一瞬で明るくする、「はいはぴ!!」のエナジー源。鳳凰から力を得た。

鳳凰の炎のような歌と笑顔で、仲間にもリスナーにも元気をともす。時々ふらっと消える、マイペースな自由人。

●雫空（Shizuku）

おうち時間が大好きだが、配信で外の世界とつながることに。麒麟から力を得た。

麒麟のように、幸運を届ける存在になりたいと思っている。出不精ながら、一度動けば百人…十人力くらい。

●桃瑠（Momoru）

浄化の力をツノに宿す、「はいはぴ!!」のポジティブエレガンス。ユニコーンから力を得た。

勇気と希望でネガティブな空気をふき飛ばす。優雅な見た目に反して、やんちゃで負けずぎらい。

●愛狼（Mero）

人なつっこくてもふもふな、「はいはぴ!!」のゆるふわ担当。フェンリルから力を得た。

おしゃべりとおしゃれが大好き。

魔法の鎖でフェンリルの力を抑えていて、そのせいかときどきちょっとポンコツ。

「はいはぴ!!」公式チャンネル・SNS

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haihapi

X（エックス）：https://x.com/Hai_Hapi

TikTok：https://www.tiktok.com/@hai_hapi

Instagram：https://www.instagram.com/hai_hapi/

公式サイト：https://hai-hapi.com/

■ ティザー動画：https://youtu.be/3-LoYTqtb-8

■ 歌ってみた動画：https://youtu.be/40ykLQIMgKE

＜初配信スケジュール＞

12月13日（土）19:00より、YouTubeにてメンバーによるリレー形式の初配信を実施します。詳細は公式SNSにて随時発表いたします。

愛狼：2025年12月13日（土）19:00~

桃瑠：2025年12月13日（土）19:30~

雫空：2025年12月13日（土）20:00~

紅千歌：2025年12月13日（土）20:30~

4人集合：2025年12月13日（土）21:00~

