商用車リース市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月02に「商用車リース市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。商用車リースに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
商用車リース市場の概要
商用車リース市場に関する当社の調査レポートによると、商用車リース市場規模は 2035 年に約768 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 商用車リース市場規模は約452 億米ドルとなっています。商用車リース に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、商用車リース市場シェアの拡大は、世界的なサプライチェーンの不安定さとリスク管理がリースの柔軟性を高めていることが要因です。地政学的緊張、パンデミック、資材不足などによって引き起こされる不安定なグローバルサプライチェーンのため、フリートは柔軟性が求められています。フリートオペレーターはリースを利用することで、フリートを迅速に拡大し、燃料価格や貿易量の変動に対応し、老朽化するフリートを減らすことができます。短期契約、季節レンタル、リスク共有モデルなど、事業の安定化に役立つ新しい運用方法があります。世界貿易の成長が鈍化し、混乱によるコストが年間2兆米ドルに達していることを考えると、リースはレジリエンス（回復力）の手段としてますます活用されています。次世代の車両シェアリング契約には、混乱に対応するための条項が組み込まれ、あらゆる場所で事業の継続性とリスク軽減が実現されます。
商用車リースに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/commercial-vehicle-leasing-market/590641921
商用車リースに関する市場調査では、金融化と資金調達の進展によるリース導入の拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。リースは、負債による車両購入の代替手段として、今後、世界的な金融イノベーションへと発展していくことが見込まれています。これにより、新興市場の中小企業や事業者は、多額の担保を必要とせずに最新鋭の車両を入手することが可能になります。これは、依然として資本集約型の産業におけるアセットライト化の潮流とも合致し、市場参加者数の増加と中小企業の参入障壁の低減につながります。金融化は、グリーンボンド、リース債権の証券化、フィンテックを活用したマイクロリース・プラットフォームといった新たなモデルの道を開いています。リースは資金調達手段としての役割を拡大し、車両所有をよりアクセスしやすく、より低コストなものにすることで、世界中の包摂的な経済成長を促進する優れたツールとなります。アフリカでは、中小企業の車両ファイナンスにおけるリースの割合は35%を超えており、10年前は15%未満でしました。
しかし、代替モビリティモデルとの競争激化は、世界市場の成長を抑制する可能性があります。ライドシェア、カーシェア、サブスクリプション型のモビリティサービスの拡大は、従来のリースに代わる選択肢を提供していることが分かっています。企業や個人がこれらの代替手段を検討するケースが増えているため、特にモビリティエコシステムが整備された都市部では、商用車の長期リース契約の需要が抑制されており、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
商用車リース市場の概要
商用車リース市場に関する当社の調査レポートによると、商用車リース市場規模は 2035 年に約768 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 商用車リース市場規模は約452 億米ドルとなっています。商用車リース に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、商用車リース市場シェアの拡大は、世界的なサプライチェーンの不安定さとリスク管理がリースの柔軟性を高めていることが要因です。地政学的緊張、パンデミック、資材不足などによって引き起こされる不安定なグローバルサプライチェーンのため、フリートは柔軟性が求められています。フリートオペレーターはリースを利用することで、フリートを迅速に拡大し、燃料価格や貿易量の変動に対応し、老朽化するフリートを減らすことができます。短期契約、季節レンタル、リスク共有モデルなど、事業の安定化に役立つ新しい運用方法があります。世界貿易の成長が鈍化し、混乱によるコストが年間2兆米ドルに達していることを考えると、リースはレジリエンス（回復力）の手段としてますます活用されています。次世代の車両シェアリング契約には、混乱に対応するための条項が組み込まれ、あらゆる場所で事業の継続性とリスク軽減が実現されます。
商用車リースに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/commercial-vehicle-leasing-market/590641921
商用車リースに関する市場調査では、金融化と資金調達の進展によるリース導入の拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。リースは、負債による車両購入の代替手段として、今後、世界的な金融イノベーションへと発展していくことが見込まれています。これにより、新興市場の中小企業や事業者は、多額の担保を必要とせずに最新鋭の車両を入手することが可能になります。これは、依然として資本集約型の産業におけるアセットライト化の潮流とも合致し、市場参加者数の増加と中小企業の参入障壁の低減につながります。金融化は、グリーンボンド、リース債権の証券化、フィンテックを活用したマイクロリース・プラットフォームといった新たなモデルの道を開いています。リースは資金調達手段としての役割を拡大し、車両所有をよりアクセスしやすく、より低コストなものにすることで、世界中の包摂的な経済成長を促進する優れたツールとなります。アフリカでは、中小企業の車両ファイナンスにおけるリースの割合は35%を超えており、10年前は15%未満でしました。
しかし、代替モビリティモデルとの競争激化は、世界市場の成長を抑制する可能性があります。ライドシェア、カーシェア、サブスクリプション型のモビリティサービスの拡大は、従来のリースに代わる選択肢を提供していることが分かっています。企業や個人がこれらの代替手段を検討するケースが増えているため、特にモビリティエコシステムが整備された都市部では、商用車の長期リース契約の需要が抑制されており、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。