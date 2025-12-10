「TVアニメ『忍者と極道』 アクリルパネル」予約受付中！
2025年12月9日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「忍者と極道」の『アクリルパネル』を発表し全国での予約受付を開始しました。
人気アニメ『忍者と極道』より
版権イラストを使用したアクリルパネルが登場！
透明感と耐久性に優れたアクリル素材に、キャラの魅力を美しく艶やかにプリント。
版権イラストを、まるでアートのように楽しめる仕上がりです。
サイズは横幅200mm×高さ140mmと、存在感も十分。
机や棚に飾るのはもちろん、市販の額に入れて壁掛けにすれば
お部屋を彩るインテリアとしても大活躍！
あなたの“推し”を、特別な一枚として飾ってみませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：忍者と極道 アクリルパネル
絵柄 ：1種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約200×140mm
価格 ：\1,980（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001672/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
