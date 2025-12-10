和歌山市にこの冬、新たなウインターアクティビティが誕生します！道の駅 四季の郷公園に、和歌山県では初となる、屋外設置型アイススケートリンク「AOZORA ICE PARK」がオープン！まるで池の上に浮かんでいるかのようなロケーションで、自然に囲まれながら本物の氷の上を滑る特別な体験が楽しめます！開催期間中はイベントやコラボ企画も実施予定。ご家族やカップル、ご友人と一緒に冬だけの思い出づくりとしてお楽しみいただけます！





公式サイト：「道の駅 四季の郷公園」 FOOD HUNTER PARK ( https://fh-park.jp/ )





道の駅四季の郷公園 「AOZORA ICE PARK」





■主な見どころ

見どころ(1)｜青空の下で楽しむ本物の氷のスケートリンク！

自然豊かな四季の郷公園に、和歌山では初となる屋外アイススケートリンクが誕生します！冬の澄んだ空気の中、太陽の光が反射する透明感のある氷の上を滑る体験は、屋内では味わえない特別な爽快感♪まるで池の上に浮かんでいるような開放感あふれるロケーションで、子どもから大人まで思い切りスケートを楽しめます！ご家族やご友人との冬のレジャーにぴったりです！









見どころ(2)｜スケートの後も楽しめる！魅力たっぷりの「食」と「宿」で充実の一日を！

アイススケートを楽しんだあとは、四季の郷公園内でゆったりと。敷地内には、地元食材を使ったレストランや農産物直売所があり、和歌山ならではの味覚を気軽に楽しめます！さらに、すぐ近くにはヴィラリゾート「かなたのさと」があり、自然に包まれた静かな空間で、旬の料理を味わいながら過ごす時間は格別です！ご家族や友人、愛犬と一緒に、スケートの余韻そのままに心ほどけるひとときをお楽しみいただけます！





ヴィラリゾート「かなたのさと」： https://kanatanosato.jp/

火の食堂： https://fh-park.jp/place/hi/

水の市場： https://fh-park.jp/place/mizu/





ヴィラリゾート「かなたのさと」





見どころ(3)｜開催期間中にはイベントが盛りだくさん！村上佳菜子さん来園の特別企画も！

開催期間中は、スケートリンクをさらに盛り上げる楽しいイベントが満載！1月25日(日)には、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが来園。世界で活躍したスケーティングを間近で体感できる特別な1日となります！その他、シャボン玉ショーなど、こどもが楽しめる企画も多数開催予定です！





プロフィギュアスケーター村上佳菜子さん





■イベント概要

名称 ：AOZORA ICE PARK(アオゾラ アイスパーク)

開催期間：2025年12月20日(土)～2026年3月1日(日)※元旦のみ休業

営業時間：10:00～16:00(※12月20日～1月3日は 10:00～19:00)

開催場所：道の駅 四季の郷公園(和歌山市明王寺479-1)

利用料金：大人 (中学生以上)：1,500円

こども(小学生以下)：1,000円

貸靴代 ：500円(ヘルメット・プロテクター無料)

※手袋は必ずご着用ください。

※平日：2時間利用／土日祝：1時間利用 ※12月20日～1月6日は平日も1時間利用









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

有限責任事業組合FOOD HUNTER PARK

TEL：073-499-4370