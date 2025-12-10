アイシン高丘株式会社(所在地：愛知県豊田市高丘新町天王1番地、取締役社長：奥田 誠、以下「アイシン高丘」)のインドネシア現地法人PT ATP BIO INDONESIA(所在地：西カリマンタン州、代表取締役社長：瀧 健司、以下「ATP」)は、2025年12月9日にバイオ燃料「Bio-M-Coke(R)」生産工場の開業式を実施しました。

開業式には、西カリマンタン州クブラヤ県のSujiwo知事、アイシン高丘 社長 奥田 誠はじめ、ATP取引先、政府関係者など併せて120名以上が出席しました。





ATP社長の瀧 健司は、「地域に愛される工場をめざし、世界初の技術を用いたバイオ燃料を生産し、地球環境の保全に貢献していきます。」と挨拶しました。





スピーチされるSujiwo知事

テープカットの様子





「Bio-M-Coke(R)」は、アブラヤシからパーム油を精製する過程で残ったヤシ殻(Palm Kernel Shell)を原料として製造されるバイオ燃料です。燃焼時にCO2を排出しますが、原料のアブラヤシが成長過程でCO2を吸収するため、カーボンニュートラルな燃料とされています。アイシン高丘は、2024年8月にPT ATP BIO INDONESIAを設立し生産準備を進めており、今回の開業式をもって稼働開始となりました。









＜工場概要＞

(1) 工場所在地：インドネシア共和国 西カリマンタン州 クブラヤ県

(2) 生産品目：バイオ燃料

(3) 敷地面積：約330,000m2

(4) 生産能力：1,250t/月(将来生産能力：7,500t/月)

(5) 投資金額：約20億円(将来投資金額：約100億円)





「Bio-M-Coke(R)」は、鋳造業界はもとより、その枠を超えた様々な業界から関心をいただいています。その期待に応えるべく、今後さらなる生産ライン増設や新製品、新材質の技術開発を進めていきます。

また、自然環境や社会環境にとってサステナブルであることを担保するため、バイオマス関連の第三者認証を取得し、持続可能なものづくりを行います。

アイシン高丘は、鋳造業界を含む様々な業界が抱える課題であるCO2排出量の削減に向け、持続可能なエネルギーを普及させることで社会全体の環境負荷低減への貢献をめざしています。





バイオ成型炭

アブラヤシ

ヤシ殻





【会社概要】

アイシン高丘株式会社

本社 ： 〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王1番地

代表者 ： 取締役社長 奥田 誠

主な事業内容 ： 自動車部品を主体とする鋳造・機械加工、塑性加工、

音響製品の製造･販売

コーポレートサイト： https://www.at-takaoka.co.jp/