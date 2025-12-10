早稲田で多くのファンを持つ「おにぎり屋 かわしま」が、2025年12月3日、神田にテイクアウト専門店をオープンいたしました。「おにぎり屋 かわしま」は、厳選したお米と具材を使用し、ふんわりとした握りと素朴な味わいで人気のおにぎり専門店。“毎日食べても飽きないおいしさ” を大切に、丁寧に仕込んだ具材と、香り高く炊き上げたご飯のバランスが多くの常連客から支持されています。神田店は、忙しいビジネスパーソンでも気軽に立ち寄れる テイクアウト専門業態 として展開。シンプルながらも素材の魅力をしっかり感じられる、かわしまらしいおにぎりをお楽しみいただけます。

店舗情報

店名 おにぎり屋かわしま神田店住所 東京都千代田区神田司町２丁目９－２ ディーキューブビル１Fオープン日 2025年12月3日営業時間 平日11時30分～14時Instagram https://www.instagram.com/onigiriya_kawashima/

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

