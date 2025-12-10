¾¼ÏÂ36Ç¯ÁÏ¶È¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÎÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤¬ÅÁÅý¤Î¾Æ¤È´¤³÷ËÈ¤ò»³¸ý»Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ú´ÏÅ¹¤ò11·î16Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª³÷ËÈ¡¦Îý¤êÀ½ÉÊ¤ÎÊ¸²½·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
ÅÁÅý¤Î¾Æ¤È´¤³÷ËÈÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÇë³÷ËÈ¡×¤òºî¤êÂ³¤±¤ë»³¸ý¸©Çë»Ô¤Î³÷ËÈ¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹(ËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©Çë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄ ÂçÊå)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤ËÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹5Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë»³¸ýËÜÅ¹¤ò¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤Ë6Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë»³¸ýÃæ»ÔÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çë¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢º£¤Ê¤ªÅÁÅý¤¢¤ë¾Æ¤È´¤À½Ë¡¤Çºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇë³÷ËÈ¤ò¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹HP¡§ https://www.muratakamaboko.jp/
¢£¾¼ÏÂ36Ç¯ÁÏ¶È¡¢Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤Ï¡¢¾¼ÏÂ36Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·64Ç¯¡¢3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µù¾ìË¤«¤ÊÇë¤ÎÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¡¢¶á³¤¤ÎÃÏµû¤ò»È¤Ã¤¿³÷ËÈ¤Å¤¯¤ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çë¤ÇÈ¯¾Í¤·¤¿¡Ö¾Æ¤È´¤À½Ë¡¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¾ø¤·À½Ë¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÈÄ¤Î²¼¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ÆÎä¤Þ¤¹À½Ë¡¤Ç¡¢¿È¤¬Äù¤Þ¤ê¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¾ï¤ËÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á¯µû¤ò°ìÈø¤º¤Ä¤µ¤Ð¤¡¢¤½¤Î¿È¤òÀÐ±±¤Ç¤¹¤êÄÙ¤·¤¹¤ê¿È¤Ë¤¹¤ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿³÷ËÈ¿¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÁÅýÀ½Ë¡¤Îµ»½Ñ¡¢·Ð¸³¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¼ÅÄ¤Î³÷ËÈ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´±ï¤òÄº¤¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤Î¾®·´¤ÈÃæ»Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤Î³÷ËÈ¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤ÆÇë¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢¤Þ¤ÀÂ¼ÅÄ¤Î³÷ËÈ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢Çë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê³÷ËÈ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢Ëö±Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çë¤ÎÅÁÅý¤Ë¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿³÷ËÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë2Å¹ÊÞ¤Î³µÍ×
¡üÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¡¡»³¸ýËÜÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©753-0871¡¡»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¾®·´¾å¶¿1979-8
11·î16Æü(Æü)OPEN
Å·°æ¹â¤¯¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë³÷ËÈ¤äÁÚºÚÅ·¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªÃæ¸µ¡¢¤ªºÐÊëÅù¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥®¥Õ¥È¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¡¡»³¸ýÃæ»ÔÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©753-0086¡¡»³¸ý¸©»³¸ý»ÔÃæ»ÔÄ®4-22
11·î21Æü(¶â)OPEN
¾®·´¤Î»³¸ýËÜÅ¹¤è¤ê¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÇë¤Î³÷ËÈ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÁÚºÚÅ·¤Ê¤É¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ
Â¼»ÍÏº
Â¼ÅÄ¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹âµé¤Î³÷ËÈ¡£Âè64²óÁ´¹ñ³÷ËÈÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤ÆÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤à¤é¤Æ¤óbits
µû¤Î¤¹¤ê¿È¤Çºî¤ëÅ·¤×¤é¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¡£»³¸ý¸©¿å»º²Ã¹©Å¸¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ÂåÉ÷¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£
ÅÁÅý¤ÎÇë³÷ËÈ
Çë²¦¡¢¶äÏ²¡¢ÇëÄØ¡¢ßÕ¤êÎýò¿¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÂ¼ÅÄ¤Î³÷ËÈ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ Â¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡ ¡§ 090-6064-3914(Ã´Åö¡§Ãæ¸¶)
email¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ m-nakahara@hagikomachi.jp
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://www.muratakamaboko.jp/
Instagram¡¡¡¡¡§ https://www.instagram.com/murata.kamaboko/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼ÅÄ³÷ËÈÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ »³¸ý¸©Çë»ÔÂç»úÄØÅì1046-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼ÅÄ ÂçÊå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Çë³÷ËÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎý¤êÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¸ø¼°HP¡¡¡§ https://www.muratakamaboko.jp/