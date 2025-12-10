写真展『FUJIFILMに魅せられて Vol.2』とは

この展示は、FUJIFILMのカメラで撮影された写真だけを集めた写真展です。 Vol.1は2024年9月に開催し、好評をいただいたことから、今回Vol.2として再び開催する運びとなりました。FUJIFILMのカメラは、他社製品にはない独自の色表現を楽しめる機能を備えています。 その色味に魅せられ、写真を撮ることがさらに楽しくなる――そんな想いを共有するメンバーが集まり、今回の展示を創り上げました。

展示内容

展示は大きく3つの企画で構成されています① テーマ作品展示 決められたフレームの中で、出展者がそれぞれの世界観を表現した作品を展示します。 写真という手段を通して、多彩なジャンルの作品をお楽しみください。② フィルムシミュレーション展示 FUJIFILMの大きな特徴である「フィルムシミュレーション」。 まるでフィルムを交換するような感覚で、発色やコントラストを変化させられるこの機能を活かし、出展者が思いのままに撮影した写真を展示します。③ わたしが魅せたい、日本の風景 FUJIFILMのカメラで切り取った日本の風景写真を、空間いっぱいに飾ります。 出展者全員で創り上げるこのブースでは、写真好きなメンバーが捉えた日本の美しい景色を存分にお楽しみください。

FUJIFILMに魅せられたメンバーが撮影した写真を通して、あなたもその魅力を感じるひとときを過ごしていただければ幸いです。

開催概要

FUJIFILMに魅せられて vol.2会期：2025年12月12日(金)～14日(日)時間：11:00～19:00 ※初日は13:00から / 最終日18:00まで会場：銀座アポロ昭和館YOHAKU（東京都中央区銀座４丁目12-20 地下一階）入場料：無料

出展者

KoU (instagram : @kou_4638)ひかり (instagram : @hikari.p_)yuu horichi (instagram : @chiri_xx)RiN (instagram : @___rin._.photo_)okataku (instagram : @okataku_picture0419)hira (instagram : @__hira_ph)彩(sai) (instagram : @sai_31_zzz)ネコン (instagram : @nekon_474)yurino (instagram : @yrn_0_0_)

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DRVoFBOkoAh//

アクセス

• 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」：3番出口より徒歩1分• 東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座駅」：A7出口より徒歩5分• JR「有楽町駅」：中央口より徒歩10分※会場は「銀座アポロ昭和館」地下1階にございます。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%8A%80%E5%BA%A7%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%AD%E6%98%AD%E5%92%8C%E9%A4%A8YOHAKU