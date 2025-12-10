お部屋に置きたくなる！デザインセラミックヒーター登場 Wセンサー搭載の安心設計でデザインと機能を両立

タンスのゲン株式会社

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は広範囲を素早く暖め、またインテリア馴染むデザインに仕上げたワイドセラミックヒーターを発売したことをお知らせいたします。

室温と人感の2つのセンサーを設けることで消し忘れを防ぎ、またいつでも快適な温度を保つことができる仕様になっています。パネルのデザインにもこだわり、インテリアに馴染むシックなデザインになっています。

◇セラミックヒーターとは

速暖性と手軽さで人気のヒーターになっています。このセラミックヒーターには『速暖性、燃料不要、クリーン』という3つのポイントがあります。まず、『速暖性』は電源を入れてすぐ暖かさを実感できるので、帰宅して電源を入れたらすぐに暖かい風を感じることができます。次に『燃料不要』です。電気の力で暖めるので、燃料の補充が必要なくいつでも快適に温まることができます。最後に『クリーン』です。前述の通り電気の力で暖めるので燃料を燃やす必要がなく臭いが出ず、換気も不要でご使用いただけます。

◇人感と室温のWセンサー搭載

本製品は、人感センサーと室温センサーの2つを搭載しております。人感センサーは人の動きを感知し、自動で運転のON/OFFを切り替えることにより、消し忘れ防止になり、また効率的に暖まることが可能です。

人の動きを感知すると運転を開始し、約2分45秒感知しないと自動で停止する仕様になっています。

前面の操作パネル横にセンサーを設置しており、上下左右60度、距離2ｍの範囲がセンサー感知範囲です。

(画像：人の動きを感知する人感センサー搭載)（画像：人感センサー感知範囲）

室温センサーは、前面パネルにある操作パネルの温度設定ボタンで、お好みの温度に設定すると、ヒーター周辺の温度を感知し自動で運転を行います。温度設定は、1℃刻みの間隔で設定ができ、設定範囲は18℃～30℃となっております。例えば、室温27℃に設定した場合、27℃を下回っていると運転を続け、27℃を上回ると停止します。時間が経過し、また、室温が27℃を下回った場合は運転を再開するというような形で運転を繰り返すことにより、設定した温度を自動でキープし快適な室温を保つことができます。

（画像：設定された室温に合わせて自動運転）（画像：室温センサー稼働イメージ）◇快適に使える3つのモードとオフタイマー

本製品は、パワフルモード、おやすみモード、送風モードの3つのモードを搭載しています。

以下、それぞれのモード説明となります。

▼パワフルモード

1200Wの電気の力で暖めるため、立ち上がりが速く、電気を入れてすぐに暖かさを実感することができます。パワフルモードで使用する際の対応畳数は最大７畳となり、様々なシーンで使用できる対応畳数になっています。

▼おやすみモード

就寝時に快適に使用できるモードです。静音になり、操作パネルのサイトが弱くなりように設定されている為、睡眠の妨げにならず、快適にご使用いただけます。

▼送風モード

換気やお部屋の空気を循環させるのにぴったりなモードです。冬はヒーターとして使用し、オフシーズンには換気や空気の循環のために使用するという活用方法も送風モードにより可能となります。

▼オフタイマー、オートオフ機能

1時間、2時間、4時間のいずれかでオフタイマーを設定することもできるので、就寝時なども快適にご使用いただけます。また、8時間連続で運転すると自動で電源がオフになるので消し忘れや火災の原因になることを防ぎより安心してご使用いただけます。

(画像：送風モードでオフシーズンでも活用)◇見やすい操作パネル

本製品の前面パネル部分に人感センサー、操作パネル、リモコン受光部をまとめています。操作ボタンはすべてアイコン表示だけではなく、文字も表記しているので直感的にわかりやすいデザインになっています。もちろん、離れた場所からも操作できるようにリモコンも付属しています。

使用しないときは本体裏面に収納できるようになっているので、リモコンをなくす心配もなくご使用いただけます。

（画像：操作パネルの各種ボタン説明、人感センサー）◇家族みんな安心の安全機能

お子様のいたずら防止にチャイルドロック機能を搭載しておりますので小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。他にも安心してご使用いただくために以下3つの安全機能を搭載しています。

▼温度過昇防止用サーミスター

温度が上がりすぎるのを防ぎ、設定温度を自動で保ちます。

▼温度/電流ヒューズ

過度な温度上昇を察知した際、自動で運転を停止します。

▼転倒時自動オフ

本体が倒れたり傾いたりすると自動で運転を停止します。

◇省スペースな薄型設計

奥行き18ｃｍのスリムな設計になっているのでキッチンやデスク下、脱衣所等様々な場所で使用していただくことができます。また重量は約3.8ｋｇと軽く、本体上部にとってもついているので移動も楽に行うことが可能です。

（画像：隙間にサッと収納できるスリム設計）（画像：持ち運びが楽にできる取っ手付き）◇お部屋に馴染むカラーバリエーション

本製品は、フォグベージュとモルタルグレー色の2色展開となります。フォグベージュ色は、ナチュラルテイストやトレンドの韓国インテリアにも合わせやすいニュアンスカラーになっています。モルタルグレー色はスタイリッシュなモルタル調デザインなので、モダンで落ち着いたインテリアにぴったりのカラーです。

（画像：フォグベージュ色とモルタルグレー色）◇販売情報

今回発売した『ワイドセラミックヒーター』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『ワイドセラミックヒーター』

https://www.tansu-gen.jp/collections/heater/products/3840003721

https://item.rakuten.co.jp/tansu/38400037c/

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/3840003722.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/360_1_f700bf27959323ff0b573be2cdc2a7ad.jpg?v=202512100527 ]