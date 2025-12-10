すし連携協定（北九州市×富山県×ＪＲ西日本）による新たな商品がついに発売！～すし会談　第２弾！～

福岡県北九州市（北九州市役所）

令和７年１２月１９日に、すしのブランディングで連携している富山県の新田知事が県知事就任後初めて北九州市を訪れ「すし会談（第２弾）」を行います。

また、令和７年８月２６日に北九州市・富山県と「すしをフックにした三者連携協定」を締結したＪＲ西日本から、両地域のすしを活用した新たな商品を発表いたします。

さらに、当日は、両首長から市民の皆様へのクリスマスプレゼントも企画しています。

8月26日 連携協定締結式の様子

【イベント詳細】

１ 日時 令和７年１２月１９日（金）１２時３０分～１３時３０分

２ 場所 小倉城庭園（小倉北区城内１-２）及び歴史の道

３ 出席者 北九州市長 武内 和久

富山県知事 新田 八朗

西日本旅客鉄道株式会社 執行役員金沢支社長 石原 利信

西日本旅客鉄道株式会社 山陽新幹線統括本部福岡支社長 山内 崇

４ 概要（詳細別紙）

武内市長と新田知事のすし会談

北九州市と富山県のすしに関する新商品発表

市民の皆様へのプレゼント

★市民参加イベントについて

・発売される商品にちなんだミニゲームを行い、

両地域のロゴ入りグッズをプレゼント！プレゼンターは両首長！

・先着１００名に富山県のます寿司試食を配布！