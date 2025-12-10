スタートアップのためのワンストップ支援拠点「仙台スタートアップスタジオ」メンターズボックスに5名の新メンバーを追加

写真拡大

仙台市


仙台市は、2025年12月10日より、「仙台スタートアップスタジオ」にて仙台・東北のスタートアップの事業成長・拡大に向けた経営アドバイスを行う「メンターズボックス」のメンバーに、5名の新メンバーを追加したことをお知らせします。



　「仙台スタートアップスタジオ」は2024年3月14日のオープンから1年半以上が経過し、ディープテックに係る内容や、法務・知財・資本政策等、専門性を伴う問い合わせが増えてきた背景を踏まえ、この度仙台・東北にゆかりのある皆さまにご参画いただき、メンターズボックスを増員いたしました。


既存メンバー11名に加えて、新規で5名にご協力いただき、計16名の皆さまがこれまでのご経験やノウハウを踏まえ、仙台・東北のスタートアップ向けに壁打ち・メンタリング対応をいたします。



スタートアップの事業ステージに関わらず、仙台スタートアップスタジオでは、仙台・東北から新たなビジネスを立ち上げる皆様のサポートを行っています。


更なるサポート体制の強化を行った仙台スタートアップスタジオを、是非多くの皆様にご活用いただければ幸いです。
皆様からのご連絡をお待ちしております。



【メンターズボックスメンバーのご紹介】


（既存メンバー）


■TOMORROW COMPANY INC. Founder & CEO 鈴木　修　氏


■株式会社キープレイヤーズ　代表取締役　高野　秀敏　氏


■THE CREATIVE FUND, LLP 小池　藍　氏


■STORES株式会社　元取締役CPO 塚原　文奈　氏


■株式会社慶應イノベーション・イニシアティブシニアアソシエイト　鈴木　利洋　氏


■JR東日本スタートアップ株式会社　代表取締役社長　柴田　裕　氏


■株式会社テーブルクロス　CEO　城宝　薫　氏


■地域と人と未来株式会社（Central Japan Seed Fund）代表パートナー
　株式会社MTG Ventures 代表取締役社長　藤田　豪　氏


■One Capital株式会社　横田　有香子　氏


■AZX総合法律事務所 COO マネージングパートナー　弁護士　菅原　稔　氏


■法律事務所ZeLo 弁護士　官澤　康平　氏



（新メンバー）


□PARTNERS FUND株式会社　代表パートナー　藤井　智史　氏
□One ip TOHOKU株式会社　代表取締役　 村上　慎之介　氏
□中央綜合税理士法人　パートナー・社員税理士　仙台オフィス　伊藤　康史　氏
□Cohh株式会社　代表取締役 CEO /法律事務所LAB-01　代表弁護士 / 津梁ファンド　パートナー


齊藤 友紀　氏
□株式会社ニューロマジック　取締役COO　木村　隆二　氏



【仙台スタートアップスタジオについて】


仙台スタートアップスタジオでは、革新的なアイデアや技術を強みに、仙台・東北から世界を変えるスタートアップが生まれることを目指し、ビジネスの立ち上げから成長に向けた様々な支援をワンストップで提供します。スタートアップや起業を目指す皆さん、スタートアップに関わる地域の様々な支援機関、仙台・東北や首都圏の東北にゆかりのある経営者や支援者の皆さんが、気軽に足を運び、情報収集や課題解決ができるきっかけをつくるとともに、挑戦を後押しします。



※ホームページ：


https://sendaistartupstudio.com(https://sendaistartupstudio.com/)
※相談申し込み先：


https://sendaistartupstudio.com/mentor/