株式会社高見屋旅館、アメアスポーツジャパン株式会社および株式会社Yugeと協働し蔵王温泉にSALOMONレンタルステーションを整備｜スキー場隣接ホテルJURIN内に開設

株式会社高見屋旅館（本社：山形県山形市蔵王温泉54、代表取締役：岡崎彌平治）は、アメアスポーツジャパン株式会社が展開するフランス発のアウトドアブランド「SALOMON（サロモン）」および株式会社Yuge（本社：山形県山形市、代表取締役：岡崎博門／井上貴文、以下「Yuge」）と協働し、1964年より蔵王温泉スキー場中腹で営業する当社運営のスキー場隣接ホテル「JURIN」内において、2025年12月20日、新たなレンタルステーションを整備・開業いたします。

本事業は、蔵王温泉エリアにおけるインバウンドおよび国内来訪者の利便性向上と、世界水準のスノースポーツ体験の提供を目的とした取り組みです。地域住民と来訪者が、蔵王の自然・文化・風土を共有しながら、より快適に滞在・アクティビティを楽しめる環境づくりの一環として実施いたします。

今後、同ステーションはスノースポーツに加え、登山・トレイルランニングなど四季を通じたアクティビティの拠点として整備することを目指します。

ゲレンデ直結のレンタルステーション故、レンタルから滑走までの導線がシームレスに

本レンタルステーションは、スキー場に直結したJURIN館内の管理スペースに整備されるため、宿泊・更衣・レンタル・滑走までの導線が完全に一体化されます。

これにより、来訪者は煩雑な移動や待ち時間を最小限に抑え、到着から即滑走が可能な、極めて高い利便性を享受できます。

レンタル専用サイト :https://salomonstation-zao.com/lp

■株式会社Yuge事業開発責任者の佐藤からのコメント

世界のスキーリゾートを転戦する中で、幼少期からスキーに親しんできた蔵王温泉スノーリゾートに必要な機能は何なのかということを常々考えて参りました。進化が目覚ましい現代のスキー・スノーボード用品の分野で、蔵王にお越しになるお客様により良い体験を提供するべく、この度サロモン様のお力添えを頂き、質の高いレンタルサービスの提供を開始する運びとなりました。

当サービスでは、最新のスキー・スノーボード用品のレンタルを行うほか、実際に私自身も店頭で皆様の用具選びをサポート致します。蔵王温泉で皆様にお会いできることを楽しみにしています。





■アメアスポーツジャパン株式会社からのコメント

アメアスポーツジャパン株式会社: SALOMON

アメアスポーツは、スポーツとアウトドアブランドのグローバルグループです。スポーツを通じて世界を向上させるという目的に導かれ、ブランド周辺のコミュニティを拡大し、より多くの人々にスポーツの喜びを提供し続けています。その中のサロモンブランドは、1947年にフランスはアヌシーで生まれたアウトドアブランドで、近年はウィンタースポーツのみならず、フットウェア分野でも人気が高まってきています。

アメアスポーツジャパン（株）

サロモン WSE マーケティング＆リゾート マネージャー 田口龍児

名物の樹氷原や蔵王温泉を抱える日本を代表する蔵王温泉スキー場で、長い歴史を誇る高見屋グループの老舗ホテル「JURIN」。同ホテル内のYuge管理スペースで新しいコンセプトのレンタルステーションを整備できること、そしてそのレンタルステーションの運営を元アルペンスキー日本代表でスキーの魅力を熟知している佐藤慎太郎氏と共に取り組んでいけることは、我々にとっても今後のウィンタースポーツを更に魅力あるものにしていく第一歩となると信じています。



このレンタルステーションが様々なアクティビティの拠点となり、来訪者の笑顔や喜びを増やすことに貢献していけるよう、またウィンタースポーツ×温泉の価値を益々高めていけるよう、共に歩んでいきたいと考えております。





【JURINについて 】

2022年11月に「木々と暮らす、薪火リゾート」としてリニューアルした蔵王温泉スキー場内の老舗ホテル「JURIN」。高原から見晴らす景色に癒され、薪火ラウンジや薪火グリルで香りを楽しみ、記憶に残る時間をお過ごしいただけます。グリーンシーズンでは自然を満喫できる体験アクティビティのほか、ウィンターシーズンは蔵王温泉スキー場上の台ゲレンデ直結の立地を活かしてスキー・スノーボードなどウィンタースポーツを満喫いただけます。







会社名 ： 株式会社高見屋旅館

代表者 ： 岡崎彌平治

住所 ： 山形県山形市蔵王温泉54

創業 ： 1716年

名湯一門高見屋公式サイト

JURIN公式サイト：https://zao-jurin.com/(https://zao-jurin.com/)

SALOMON STATION レンタル専用サイト：https://salomonstation-zao.com/lp(https://salomonstation-zao.com/lp)





【本リリースに関するお問い合わせ】

JURIN(株式会社高見屋旅館)

お問い合わせ先：023-694-9511