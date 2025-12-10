【DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー掲載】イノベーションを阻む「サクセストラップ」を打破する ─ 変革体質を育む次世代リーダー育成の要諦をMindset, Inc.代表・李英俊が解説

マインドセット株式会社

人と組織の進化を創るリーダーシップ・組織開発コンサルティングファームであり、プロフェッショナルコーチ養成機関も主宰する Mindset, Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李 英俊／Lee Youngjun、以下「当社」）は、このたび、世界のエグゼクティブが学ぶマネジメント誌の最高峰『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2026年1月号（2025年12月10日発売） にて、「次世代リーダーの育成」をテーマとした当社代表・李英俊のインタビュー記事が掲載されましたことをお知らせいたします。

本インタビューでは、社会情勢の不安定化や企業再編が相次ぐ不確実性の時代において、大企業のイノベーションを阻む「サクセストラップ」の正体を明らかにしています。過去の成功体験から脱却し、持続的な成長を実現するための「次世代リーダー育成の要諦」と、組織全体を「変革体質」へ導く具体的な処方箋を提示しています。

■ 掲載の背景：特集「次世代リーダー育成の要諦」との合致性

『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2026年1月号の特集テーマは、「次世代リーダー育成の要諦 ─ 不確実性を強みに変える組織開発の実践」です。

本特集では、不確実性が常態化する現代において、従来型の育成プログラムでは変革を導くリーダーを十分に輩出できず、多くの企業が育成の隘路（あいろ）に陥っている現状を指摘。不確実性をリスクではなく、組織と人材が飛躍するための好機と捉え直す「レジリエントな組織開発」の必要性を示しています。

こうした特集趣旨に対し、当社が提唱・実践する「コンサルティング×エグゼクティブコーチング」の統合アプローチが、まさに既存の枠組みや成功体験を打破し、変革体質を育むための具体的かつ実践的な処方箋であると評価され、今回のインタビュー掲載に至りました。

■ 掲載内容：次世代リーダー育成と組織変革の実践知

本インタビューでは、VUCA時代の組織変革を実現し、持続的な成長を支える「次世代リーダー育成」の要諦に焦点を当てています。

記事では、多くの大企業の変革を支援してきた実践知をもとに、当社独自の「コンサルティング×エグゼクティブコーチング」を統合した新基軸のアプローチを詳説。この統合アプローチによって、「個」の成長にとどまらず、エグゼクティブ自身が変革の起点となり、組織全体を「変革体質」へと導くための具体的な処方箋を提示しています。

記事は、以下のテーマを中心に、組織開発の実践的な視点を深く掘り下げています。

〈主なテーマ〉

・大企業の構造的な問題： イノベーションを阻む「サクセストラップ」の正体

・変革の起点： エグゼクティブにこそ自己変革が求められる理由

・組織力の強靭化： 自己肯定感が組織力を強靭にするメカニズム

・コーチングの進化： 「個」を超え、組織変革にエグゼクティブコーチングを機能させる可能性

・戦略的な実装： プロジェクトとして設計・提供する「コーチングアーキテクチャ」の意義

■ 関連コンテンツ：エグゼクティブコーチングの実践知を解説

当社は、コーチング・リーダーシップ・組織開発の実践知を体系的に発信する YouTube チャンネル「Mindset Coaching Academy」（登録者数 14.7万人／2025年12月時点）を運営しています。

本インタビューのテーマである「次世代リーダー育成」や「変革体質を育む組織づくり」について、エグゼクティブコーチングの実践事例と組織開発フレームを交えた解説動画を公開しています。

「なぜ社長にコーチをつけるべきなのか？」や「役職と実力のギャップ」といった、経営層が抱える組織構造の盲点に踏み込み、組織全体の成長を支えるコーチングの新たな役割と、経営と現場を結び直すための実践的な共通言語づくりを紹介しています。

▼ 解説動画はこちら

【詳説】“個人支援”を超える〈組織コンサル型〉エグゼクティブコーチング

／社長から部長まで権限を同期させる実践フレーム

／経営と現場を繋ぐ共通言語づくり

https://www.youtube.com/watch?v=48fbkV3ecVU

〈動画の主なトピック〉

・成長企業と大手企業に広がるエグゼクティブコーチングの背景

・サクセッションプランの最前線と“社長にもコーチを”

・社長がコーチをつける2つの意義

・組織構造の盲点と“役職と実力のギャップ”問題

・戦略実現に向けた共通言語と組織的アプローチの全貌

動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=48fbkV3ecVU

■ 掲載概要

媒体名：DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2026年1月号

発売日：2025年12月10日

特集テーマ：「次世代リーダー育成の要諦 不確実性を強みに変える組織開発の実践」

読者対象：経営者・役員・事業責任者・人事／組織開発担当者

■ 媒体紹介

世界のエグゼクティブが学ぶマネジメント誌の最高峰『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー（DHBR）』は、米国版以外では世界で最も早く1976年に創刊され、2026年に創刊50周年を迎える日本唯一の本格的マネジメント誌です。

数多くの経営者やコンサルタント、さらにスタートアップのリーダー層などのビジネスリーダーから支持されている、日本では唯一の総合マネジメント媒体です。

https://dhbr.diamond.jp/list/magazine

■ 代表プロフィール

マインドセット株式会社

代表取締役

コンサルタント・エグゼクティブコーチ

李英俊（Lee Youngjun）

外資コンサルティングファームで戦略コンサルタントとしてキャリアを開始し、インキュベーター企業で最年少役員として、IPOに貢献。ビジネスプロデューサー兼人材開発責任者を歴任。

後に、事業再生コンサルティング企業で取締役を務め、組織開発支援のコンサルティングファームMindset,inc を創業。 ビジネス領域に留まらず、ヘルスケア/スポーツ領域などにも高度専門人材として活躍するマルチプルエキスパート。

2021年11月に書籍「チームが自然に生まれ変わる」(https://www.amazon.co.jp/dp/4478112320/)を共同出版。大企業や急成長ベンチャー企業など、組織規模に関わらず、組織開発コンサルティング、経営幹部人材のリーダーシップ開発のためのエグゼクティブ・コーチング実績が豊富。

■ 企業概要

社名 ：Mindset, Inc. （マインドセット株式会社）

住所 ：東京都渋谷区神宮前1-10-9 オンデンフラット2階

代表取締役：李 英俊 （Lee Youngjun）

事業内容 ：

・コンサルティング事業（経営・組織開発コンサルティング / エグゼクティブコーチング）

・コーチングアカデミー事業 / BtoC向けビジネスセミナー

・ウェルビーイング事業（パーソナルトレーニング / 格闘技施設 / 健康サプリメント / 健康経営）

会社HP ：https://mindset.co.jp

