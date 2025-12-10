「セブン-イレブン専用QUOカードPay」に誕生日限定デザインが新登場！12月10日（水）より、LINEギフトの「誕生日コーナー」に掲載開始

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン-イレブンでご利用いただける「セブン-イレブン専用QUOカードPay」の誕生日限定デザインを、12月10日（水）より販売いたします。

本商品は、LINEギフトを通じてちょっとしたお礼やお祝いなど、さまざまなシーンで贈られてきましたが、特に誕生日プレゼントとしての需要も高まっています。このたび、見た目にも心躍る特別なデザインをご用意することで、”贈る側”と”贈られる側”双方にとって、さらに心に残るギフト体験を演出します。

お祝いの気持ちがより華やかに伝わる、誕生日限定デザインが新登場！

これまでご好評いただいてきた「セブン-イレブン専用QUOカードPay」に、誕生日プレゼントとしての価値を一層高める限定デザインが新たに加わります。お祝いの気持ちがより華やかに伝わるデザインで、ギフトを贈る側・受け取る側の双方にとって、心に残る特別な体験を演出します。

発売日：12月10日（水）

購入方法：LINEギフトショップ

・1,000円：https://mall.line.me/sb/732f833a/8286053

・2,000円：https://mall.line.me/sb/732f833a/8286054

（運営：SBギフト株式会社）

商品ラインアップ

2種類（1,000円分／2,000円分）

券面イメージ

セブン-イレブン専用QUOカードPayについて

全国のセブン‐イレブン店舗で利用可能なデジタルギフトです。スイーツや飲料など、日常のお買い物に幅広くご利用いただけます。遠くにいる相手にも簡単に贈れるため、お友達やご家族にちょっとしたお礼やお祝いにも最適です。

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし。専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

株式会社クオカード公式サイト：

https://go.quocard.com/pr/

QUOカードPay（クオ・カードペイ）商品サイト：

https://go.quocard.com/quopay/pr/

SBギフト株式会社「ポチッとギフト」について

SBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 大和 清隆）が提供する、LINEやメールで手間をかけずにお友達や家族にプレゼントを贈ることができるデジタルギフトサービスです。プレゼントを受け取った方は、LINEやメールから商品引き換え用のバーコードにアクセスし、全国のセブン-イレブン店舗等ですぐに商品と引き換えることができます。

ホームページ：https://www.softbankgift.co.jp/linegift/sej

担当者コメント

お誕生日のギフト体験をさらに特別なものにしたいという想いから、限定デザインをご用意しました。忙しい毎日でもLINEで気軽に贈ることができ、贈られた方は好きなものを簡単に選べる実用性が魅力です。遠くに住む友達や家族、職場の同僚にも手軽に贈れるデジタルギフトを是非ご活用ください。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。