宝酒造、農業生産者と消費者をつなぐ地域限定クラフトチューハイ「寶CRAFT」が環境省主催「グッドライフアワード」で「実行委員会特別賞 環境地域ブランディング賞」を受賞！

宝酒造株式会社の“農業生産者と消費者をつなぐ地域限定クラフトチューハイ「寶CRAFT」”の取り組みが、環境省主催の第13回グッドライフアワードにて「実行委員会特別賞 環境地域ブランディング賞」を受賞しました。

グッドライフアワードは、企業、学校、NPO、自治体、地域コミュニティ、個人などの環境と社会によい活動を応援するプロジェクトで、SDGｓを体現する取り組みを幅広く表彰しています。

「寶CRAFT」は、日本各地のご当地素材を使用し、それらの個性を活かし、厳選した樽貯蔵熟成焼酎をあわせる「ひとてま造り」製法で丁寧に仕込んだクラフトチューハイです。2017年にブランドを立ち上げ、現在44アイテムをラインアップしています（2025年12月10日現在）。

当社は40年以上にわたり、宝焼酎をベースにした多種多様なチューハイを展開してきました。その中で、日本各地の個性豊かな国産果実に注目。「国産果実をうまく活用して、日本の産地を盛り上げたい」という想いから、地域に根差し、地元の方々にも愛される地域限定クラフトチューハイの開発・育成を通じ、地域経済の活性化に取り組んでいます。

グッドライフアワードの「環境地域ブランディング賞」は、地域の知恵や考え方を大切にした取り組みを表彰するものです。

「寶CRAFT」の取り組みに関して、実行委員会からは「生産者×大企業、この図式が今後の地域を持続可能にする座組の一つ。期間限定から通年販売へ、未利用果実の活用、ご当地果実の知名度アップ、一次産品への関心喚起と素晴らしい循環を生み出した企業努力に敬意を表す」といったコメントをいただきました。



当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

〈参考〉第13回環境省グッドライフアワード 受賞報道発表

https://www.env.go.jp/press/press_01798.html

◆地域限定クラフトチューハイ「寶CRAFT(https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/takara_craft/)」の取り組みについて



1. 「寶CRAFT」誕生まで

当社は「寶CRAFT」ができる前から、国産果実を使ったチューハイを「期間限定・全国販売」で展開していました。全国に産地や果実の名前が出ることで知名度向上やブランド化に貢献した一方、２～3年継続すると限定品の新鮮味がなくなり、新しいものに変更せざるを得ない。どこでも買える・一時期しか買えないため地元のお土産としては扱いづらい。といった課題が顕在化しました。

2. 「寶CRAFT」誕生

当社社員が自ら産地に足を運ぶ中、「青果で売れないものは廃棄せざるをえない」「生産者の高齢化と後継者不足が深刻」「旬の時期以外は観光客に地元の果実をPRできない」等、産地の抱える課題も多く見えてきました。

そうした課題を解決し、「地域の継続的な活性化に繋がるサステナブルなビジネスモデルの構築」を目指して、2017年に「寶CRAFT」が誕生しました。「地域限定・通年販売によって、地元の人にも地域の果実を知ってもらい知名度や価値を高める。ご当地グルメと合う味わいにすることで地元の飲食店や小売店でも取り扱ってもらい、産地全体を盛り上げたい」そのような想いで、地産地消モデルの確立を目指して生まれたブランドです。

3. 「寶CRAFT」の取り組み概要（グッドライフアワードWebサイト）

https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/winner13/pdf/zikkou13.pdf

