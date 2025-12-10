muute for School、探究学習の第一人者・酒井淳平氏らが語る、次世代キャリア教育の起点「自己理解」の指導法を解説

ミッドナイトブレックファスト株式会社

Nissay MIRAIQA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関 正之）が運営する教育機関向けAIジャーナリングサービス「muute for School」は、2025年12月17日（水）、中学校・高等学校の教員を対象とした無料オンラインウェビナー『酒井淳平と長谷川弘和が語る「キャリア教育における”自分を知る”ことの重要性」』を開催いたします。

本ウェビナーでは、立命館宇治中学校・高等学校の酒井淳平教諭、仙台市立仙台大志高等学校の長谷川弘和教諭を招き、探究学習や進路指導において課題となりやすい「生徒の自己理解」へのアプローチについて、実践事例を交えて議論します。

■ 開催背景

学習指導要領の改訂に伴い、学校現場では「総合的な探究の時間」をはじめとした、生徒の主体的な進路選択を促すキャリア教育が求められています。 その一方で、選択肢が多様化する現代において、生徒自身が価値観や適性を言語化する「自己理解」のプロセスは難易度が高く、指導にあたる教員からも具体的な支援方法に関する課題が多く寄せられています。

こうした背景を受け、ジャーナリングを通じて自己理解を支援する「muute for School」は、探究学習とキャリア教育の実践に知見を持つ2名の現役教諭を招き、教育現場への情報提供を目的としたウェビナーを企画いたしました。

■ 本ウェビナーの主な内容

当日は、以下の観点を中心に、講師による話題提供とトークセッションを実施します。

- キャリア教育における「自己理解」の位置づけ進路選択の土台となる「自分を知る」プロセスを、探究学習の中でどのように設計すべきかについて解説します。- 生徒の価値観を引き出す指導実践生徒が自身の興味・関心や強みに気づくための、具体的な問いかけや環境づくりについて共有します。- ICTツールを活用した振り返りの手法「muute for School」などのツールを用い、生徒の内面や変容を客観的に捉える方法について紹介します。



■ 登壇者プロフィール

酒井 淳平 先生（立命館宇治中学校・高等学校 教諭）

2008年度よりキャリア教育部の立ち上げを推進。文部科学省指定の「総合的な探究の時間」研究開発やWWL（ワールド・ワイド・ラーニング）拠点校としてのカリキュラム開発に従事。著書に『「探究」の現在地とこれから』（明治図書）など多数。日本の探究学習を理論面から支えるキーパーソン。

長谷川 弘和 先生（仙台市立仙台大志高等学校 教諭）

特別活動や探究学習を通じたキャリア教育の実践家。「自称・特別活動普及委員」として、宮城県を中心に教員向けの勉強会を主催。生徒のあり方・生き方に深く切り込む指導法に定評があり、全国に多くのファンを持つ現場のリーダー。

■ 開催概要

- イベント名： 酒井淳平と長谷川弘和が語る「キャリア教育における”自分を知る”ことの重要性」- 日時： 12月17日(水) 20:00 - 21:30- 形式： オンライン（Zoomウェビナー）- 対象： 中学校・高等学校の教員、教育委員会関係者- 定員： 180名（※好評につき100名から増枠）- 参加費： 無料（事後アーカイブ配信あり）- 詳細・申込：Peatix： https://the-significance-of-self-discovery-in-career-education.peatix.com/こくちーず： https://www.kokuchpro.com/event/982ee159e06bcd4f8b2aca8a712e55eb/



■AIジャーナリングアプリ「muute」とは

「muute」は、感じていることや考えていることを日記のように自由に書き出し、AIがそれらの感情や思考を分析してフィードバックを行い、自分自身と向き合い、且つ客観的に振り返ることができるAIジャーナリングアプリ「muute」の開発・運営をしています。「ジャーナリング」は、頭に思い浮かんだことをありのままに書くことを意味し、心身の健康や自己認識力の向上に繋がるなど、心の整理やメンタルヘルスに良い影響があることから注目を集めています。

■サービス概要

名称：muute（ミュート）

提供開始日：2020年12月1日

価格：フリープラン（無料）/プレミアムプラン（月額750円/年額5000円）

対応OS：iOS14.0以上, Android 8.0以上

ダウンロード方法：https://bit.ly/muute_app

提供/運営：Nissay MIRAIQA株式会社

サービスURL：https://muute.jp/

関連リンク : https://note.com/muute_journaling (note), https://twitter.com/muute_jp (Twitter), https://www.instagram.com/muute_jp/ (Instagram)

■ 「muute for School」とは

「muute for School」は、生徒が日々の感情や思考をアプリに記録（ジャーナリング）し、AIがそれを分析・フィードバックすることで「自己理解」と「メンタルヘルスケア」を同時に叶える教育機関向けサービスです。

これまでに全国の私立・公立学校で導入され、先生が気づきにくい生徒の心の不調の早期発見や、探究学習におけるリフレクション（振り返り）の質向上に寄与しています。

サービスURL： https://muute.jp/school

■ Nissay MIRAIQA株式会社について

日本生命グループの一員として、「健康寿命延伸」と「地域課題解決」をテーマに掲げ、テクノロジーと人の温かみを融合させたサービスを展開しています

社名：Nissay MIRAIQA株式会社

代表取締役社長：関 正之

株主：日本生命保険相互会社

所在住所：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

「muute」HP： https://muute.jp/

「muute」お問い合わせ先：support@muute.jp