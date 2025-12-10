人気ボカロP・r-906、小説を初出版。楽曲「匙ノ咒（さじのまじない）」などの世界観から自ら紡いだSF長編『観測記録』2026年2月2日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月2日（月）にSNS総フォロワー数30万人超のボカロP・r-906執筆の小説『観測記録』を発売いたします。

先鋭的な楽曲で現在のボカロシーンを牽引してきたr-906が、その楽曲の物語性を活かしつつ、一つの大きなストーリーとして描いた小説。

総合芸術系ボカロP・r-906の紡ぐ美しい世界を堪能できるSF長編です。

【あらすじ】

舞台は“扉”で物語世界を“観測”する研究室。

研究員Jは、物語から現実世界に迷い込んだ盲目の少女と日々を共に過ごすことになる。

少女を元の世界に帰すという大義と、少女を救いたいという個人的な感情の間でJは葛藤する。

少女の言葉は、フィクションか、現実か。

“観測者”の貴方がその結末を選ぶ。

【目次】

01 約束の海

02 “観測”

03 件の少年

04 包帯

05 星見の塔

06 散歩

07 鋏の音

08 其々

09 匙ノ咒

10 反目

11 未題

12 現実

【r-906コメント】

作曲のために書いていた、私の五篇の短編小説。その世界に実際に飛び込み“観測”を行う、風変わりな研究者たちのお話を書きました。主人公のJとは何者なのか。彼に付き添う盲目の少女Iは未知の世界に何を思うのか。そして、この本は一体何なのか…ぜひこの物語を見届けていただきたいです。

【出版社からのコメント】

r-906さんの小説家としての魅力は、情景描写の美しさと、設計の緻密さにあると感じています。

作詞の力を活かした耽美な文章に、音や光、香りを感じながら、気づいたらSFとしての大きな渦に吞み込まれている感覚。

中盤からがらっと世界が変わっていく仕掛けにも驚かされました。

眠れない夜更けに、満たされない朝方におすすめの一冊です。

【出版記念グッズ】

本書の出版を記念し、r-906さんの直筆サイン本と、「匙ノ咒」アクリルブロックのセットも発売いたします！

「匙ノ咒」のMVを手がけたイラストレーター・ミツ蜂が少女「碧（あお）」を、小説『観測記録』の挿絵を手がけたイラストレーター・Pensil.が少女「紅（あか）」を描いた、ここだけの貴重なグッズです。

2025年12月28日（日）までにご予約いただいた方への受注生産となりますので、お見逃しなく！

▼詳細はこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0730/

【書籍概要】

書名：観測記録

著者：r-906

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年2月2日（月）

判型：四六判

ページ数：352ページ

ISBN：978-4-04-897932-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001346/)

【プロフィール】

著者：r-906（あーるきゅーまるろく・あるくれむ）

音楽家。合成音声を用いた楽曲制作を主な活動としながらも、イラストレーション、アニメーション、映像制作、DJ、小説執筆など、興味の赴くまま活動の幅を広げている。小気味良いリズムと印象的なメロディ、そのキャッチーさに相反する様な叙情的、内省的な歌詞が特徴。制作する楽曲ジャンルも多岐に渡り、合成音声ソフトの公式デモソング、他アーティストや音楽ゲームへの提供楽曲、映画主題歌などを手掛けている。

- 公式サイト：https://arukuremu.com/- YouTube：https://www.youtube.com/@r-906- ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/79470667- X：https://x.com/arukuremu

挿絵：Pensil.（ぺんしる）

イラストレーター・アニメーター。ダンスアニメーション・キャラクターデザイン・MVイラスト等を得意とする。r-906作品では、『Catchy !?』『JUMPIN’ OVER !』『あなたしか見えないの』MVのアートワーク・小説『会話記録』の挿絵等を手掛ける。

・X：https://x.com/to_rishima