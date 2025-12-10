アクアプラス コミックマーケット107出展！『うたわれるもの ロストフラグ』画集第5弾をはじめ、『WHITE ALBUM2』や『ToHeart』の描き下ろしイラスト新作グッズを販売！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット107にて『うたわれるもの ロストフラグ』画集第5弾をはじめ、『WHITE ALBUM2』や『ToHeart』の描き下ろしイラスト新作グッズを販売することをお知らせいたします。

新作グッズは、『うたわれるもの ロストフラグ』の画集第5弾をはじめ、『WHITE ALBUM2』描き下ろしグッズセット、『ToHeart』の描き下ろしアクリルプレートなどの販売を予定しております。

●コミックマーケット107出展情報

開催日：2025年12月30日（火）～12月31日（水）

開催時間：10:30～17:00（1日目のみ。2日目は16:00）

開催場所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1 東京ビッグサイト

ブース名：アクアプラス

ブース場所：企業ブース 西4ホール（4F）No.1313

特設サイト：https://aquaplus.jp/c107/(https://aquaplus.jp/c107/)

●グッズ情報

〇うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.5

3,300円（税込）

〇「うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.5」特典セット

7,700円（税込）

〇『WHITE ALBUM2』眼鏡コレクション 小木曽雪菜モデル

22,000円（税込）

〇『WHITE ALBUM2』眼鏡コレクション 冬馬かずさモデル

22,000円（税込）

〇『ToHeart』本条たたみ描き下ろしアクリルプレート「マルチ」

4,400円（税込）

〇『WHITE ALBUM2』もふもふダイカットクッション「小木曽雪菜」

3,800円（税込）

〇『WHITE ALBUM2』もふもふダイカットクッション「冬馬かずさ」

3,800円（税込）

〇ラバーマット（2種）

各3,500円（税込）

〇うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.1

3,800円（税込）

〇うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.2

3,800円（税込）

〇うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.3

3,300円（税込）

〇うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.4

3,300円（税込）

●配布物

アクアプラスブース前にて、「ヴァイスシュヴァルツロゼ ブースターパック AQUAPLUS」の特製PRカードを配布いたします。

▼配布期間

2025年12月30日(火)～12月31日(水)

※お一人様1枚のみ配布いたします。複数回のお受取はご遠慮ください。

※各日予定枚数が無くなり次第配布終了いたします。

また、当日の配布状況によって配布を中断する可能性がございます。

●注意事項

※当日の状況によっては待機列の形成を一時停止する場合がございます。

※スタッフの注意や指示に従っていただけない場合は、販売・配布をお断りさせていただく場合がございます。

※内容は予告なく変更や中止となる場合があります。

※各画像はイメージであり、実物とは異なる事があります。

※ご購入物の不備等がございましたら、恐れ入りますが現地ブースにてお問い合わせ下さい。

後日ですと対応できない可能性がございます。

※出展物および特典物は、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

※状況により販売制限を変更させていただく場合がございます。

※お支払いは現金のみとさせていただきます。クレジットカード・モバイル決済等でのお支払いはできませんので予めご了承ください。

権利表記：(C)AQUAPLUS