App Store・Google Play向けアプリケーション『ドラゴンボール レジェンズ』年に1度の豪華キャンペーン「レジェンズフェスティバル2025」第2弾開催！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントよりApp Store／Google Playで配信中のゲームアプリケーション「ドラゴンボール レジェンズ」にて、年内最後の大型キャンペーン「レジェンズフェスティバル2025」第２弾の開催をお知らせいたします。

キャンペーン第2弾では、新たなLEGENDS LIMITEDキャラクターとして「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」サポーターとして「破壊神 ベルモッド」 「超サイヤ人 ベジータ」が登場いたします。

レジェンズフェスティバル2025

年に一度の祭典「レジェンズフェスティバル2025」を引き続きどうぞお楽しみください！

LEGENDS LIMITED「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」が新登場！

LEGENDS FESTIVAL STEP-UP - 共闘！神と暗殺者！ -

「LEGENDS FESTIVAL STEP-UP - 共闘！神と暗殺者！ -」が開催中！

バトル中に入れ替えることができるタッグキャラクターとしてLL「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」が新たに参戦！

超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット

「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」は安定したコンボ性能を持ちつつ、特定条件で超火力の必殺アーツを放つアタッカーだ！

まず場に出るとカードをドローし、打撃・射撃カード使用時に特殊カバーチェンジを無効化、そしてタッグチェンジのたびに増加するユニークゲージを持ち、最大時に特殊・必殺アーツを強化し与ダメージを大幅アップ！

強化された必殺アーツは敵のダメージガードを100%も貫通するぞ！

- 「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」参戦PVはこちら(https://youtu.be/TZ3O0dEVICU)- 「超サイヤ人ゴッド孫悟空＆ヒット」性能はこちら(https://dble.bn-ent.net/news/jp/character/6391/)

※登場期間：開催中 ~ 2026/1/21 15:00(予定)

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

LEGENDS LIMITED「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」が新登場！

LEGENDS FESTIVAL STEP-UP - 怒りと涙の救世主 -

「LEGENDS FESTIVAL STEP-UP - 怒りと涙の救世主 - 」が開催中！

体力ゲージが0になっても一度だけ復活することができるLL「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」が新たに参戦！

超サイヤ人2 孫悟飯：少年期超サイヤ人2 孫悟飯：少年期（復活後）

「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」は体力が0になると復活して戦闘を継続するぞ！

また打撃・射撃カードを使用するたびに増加する”攻撃タイプ”のユニークゲージを持ち、ゲージが最大の間は常に与ダメージを大幅アップ！

そして、復活後のメインアビリティでは次の必殺与ダメージを100%もアップ！

親子かめはめ波を炸裂させよう！

- 「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」参戦PVはこちら(https://youtu.be/Qq-7lDHqTcg)- 「超サイヤ人2 孫悟飯：少年期」性能はこちら(https://dble.bn-ent.net/news/jp/character/6389/)

※登場期間：開催中 ~ 2026/1/21 15:00(予定)

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

サポーター「破壊神 ベルモッド」「超サイヤ人 ベジータ」が新登場！

サポーターとして「破壊神 ベルモッド」「超サイヤ人 ベジータ」が新たに参戦！

サポーターとは

バトル中に戦闘をサポートしてくれるキャラクターだ！

条件を満たすことで、バトル中に様々な効果を発揮するほか、デッキに編成するだけでバトルキャラクターのステータスを上昇させるぞ！

サポーターは、1体ガシャで入手すれば「刻の結晶ショップ」で購入できるようになるぞ！

レベルによってイラストや性能が大きく変わるので、ぜひ最大の「レベル99」を目指そう！

破壊神 ベルモッド

「破壊神 ベルモッド」は敵のライジングラッシュを一時封印する性能をもつぞ！

敵に宇宙代表が2人以上いるとき、敵の攻撃終了後、かつ30カウント経過後に発動！

そして、なんとこのベルモッドは実際にジレンの強さを語ってくれるぞ！ゲーム内の演出をチェックしよう！

イラストや発動条件はレベルに応じて変化するので詳細はゲーム内をチェックしよう！

超サイヤ人 ベジータ

「超サイヤ人 ベジータ」は敵のコンボ攻撃を中断する効果を持っているぞ！

敵に人造人間がいるとき、かつ攻撃を受けているときであれば打撃アーツに対してコンボカットが発動！

イラストや発動条件はレベルに応じて変化するので詳細はゲーム内をチェックしよう！

※レベルを最大にした時のイラストとなります。

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

フェスティバル開催記念！最大300連ガシャ無料！豪華ログインボーナス開催中！

レジェンズフェスティバル2025 スペシャルログインボーナス

フェスティバル開催記念！最大300連のガシャチケットが獲得できる豪華ログインボーナス

「レジェンズフェスティバル2025 スペシャルログインボーナス 」を開催中！

なんと、期間中30日間ログインするだけで最大ガシャチケットをすべて取りきれるぞ！

※「レジェンズフェスティバル2025 スペシャルログインボーナス 」開催期間：開催中 ~ 2026/1/14 15:00 (予定)

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

LL３体確定！最大200連ガシャ無料！100連ガシャチケット獲得ミッション！

レジェンズフェスティバル2025 100連ガシャチケット獲得ミッション

「100連ガシャチケット獲得ミッション」では、100連分のガシャチケットを最大2STEP分獲得できるぞ！このガシャは98、99、100連目がLL確定となる超豪華仕様だ！

1STEP目の100連目では6周年で登場した「超サイヤ人SS 孫悟空＆ベジータ」や「ベジータ＆孫悟空が、そして2STEP目の100連目では1STEP目のラインナップに加えて、

今年2月に登場した「超サイヤ人 孫悟空」、昨年登場した「ベジット」や「超一星龍」がラインナップ！

※「レジェンズフェスティバル2025 100連ガシャチケット獲得ミッション」開催期間：開催中 ~ 2026/1/14 15:00 (予定)

※100連ガシャチケット使用可能期間：開催中 ～ 2026/1/21 15:00（予定）

※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

刻の結晶が最大4,000個獲得できる！レジェンズフェスティバル2025 スペシャルミッション！

レジェンズフェスティバル2025 スペシャルミッション

刻の結晶が最大4,000個獲得できるスペシャルミッションも開催！

キャンペーン期間中、様々な場所で「フェスティバルメダル 2025」を集めてミッションを達成しよう！

※開催期間：開催中~2026/1/14 15:00 (予定)※詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

刻の結晶が300個もらえる！「プロモーションコード」配布中！！

プロモーションコード配布中

レジェンズフェスティバル2025情報解禁！特別配信番組で、刻の結晶が300個もらえる「プロモーションコード」を配布中！

アプリ内よりも刻の結晶などのアイテムやセールがお得に購入できる

Bandai Namco Entertainment Web Store上でアプリを連携することで受け取れるぞ！

レジェンズフェスティバル2025情報解禁！特別配信番組を観て刻の結晶をゲットしよう！

- レジェンズフェスティバル2025情報解禁！特別配信番組はこちら(https://youtu.be/ZFY9_jiRnVo)

※プロモーションコード配布期間：開催中 ~ 2026/1/14 15:00 (予定)

※お得な内容は国や地域によって異なります。※商品によっては購入回数に限りがございます。

※刻の結晶が反映されるまでに、時間がかかる場合があります。

※記載のプロモーションコードは 1 アカウントにつき 1 回まで使用できます。

※ショップに移動しても受け取りがされない場合は、お手数ですが少し時間をおいてアプリの再起動をお試しください。

※内容・期間は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

ドラゴンボール レジェンズとは

ドラゴンボール レジェンズ

戦闘中フルボイスで贈る

“ワンフィンガーカードアクションバトル”

全世界の「ドラゴンボール」シリーズファンが待ち望んでいた、超ハイクオリティの新スマートフォンアプリ！

ド派手なアクションバトルが指１本でプレイ可能！大迫力の闘いをスマートフォンで体感せよ！

