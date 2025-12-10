地球最大のスニーカーショー x Def Jam Cafe、チケット独占販売中！

ZAIKO株式会社Sneaker Con NAGOYA 2026

Sneaker Con と Def Jam がタッグを組み、名古屋で全く新しい体験をお披露目します。

スニーカー、ヒップホップ、ストリートウェア、アート、そしてそれらをつなぐグローバルカルチャーを祝福するイベントです。

今回が初となるコラボイベントでは、限定プロダクトのリリース、Def Jam をテーマにしたインスタレーション、そしてスニーカー・音楽・グラフィティ・日本のストリートカルチャーを代表する特別ゲストたちが一堂に会します。

会場では、Def Jam Cafe のビジュアル世界と Sneaker Con のエネルギー＆コミュニティが融合した、フル没入型の空間を体験できます。レアスニーカー、厳選されたベンダー、数量限定コラボ、ライブコンテンツ、そしてこれから発表されるサプライズゲストがラインナップされ、名古屋は2026年最も注目される国際イベントの一つになることでしょう。

開催概要

開催日時 ：2026年2月14日(土) 12:00～18:00

開催場所 ：ポートメッセなごや 第３展示館 （名古屋市港区金城ふ頭２丁目）

チケット販売 ：https://sneakercon.zaiko.io/e/nagoya2026(https://sneakercon.zaiko.io/e/nagoya2026?pr)

■スニーカーコンについて

Sneaker Conは、2009年にニューヨークで誕生。ホノルル、ロサンゼルス、ニューヨークなどアメリカ主要都市、サウジアラビア、シンガポール、ロンドン、韓国など世界各国で開催される世界最大のスニーカー・ファッションイベントです。一流のインフルエンサー・セレブリティ・アスリートたちが参加する、世界的なイベントとして注目を集めています。出展者と来場者は、人気のスニーカーやファッションアイテムを販売・購入・交換でき、Sneaker Conはインタラクティブな体験ができる場として人気を博しています。

公式SNS

Instagram Japan ：https://www.instagram.com/sneakercon_jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/sneakercon/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@sneakercon

LINE ：https://lin.ee/6x6NWSS

メディア窓口 ：スニーカーコン・ジャパン事務局 japan@sneakercon.com

■ZAIKO株式会社について

「ZAIKO」は電子チケットを通じてアーティストとファンが直接繋がることができるプラットフォームをコンセプトにアーティスト・イベント主催者ファーストのサービスを展開して参りました。2020年3月よりライブ配信付き電子チケットサービスをどこよりも早く導入し、会場イベントも含めると、これまで4万件を超えるイベントの開催に貢献した実績があります。

https://zaiko.io/