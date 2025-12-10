【Kstyle AWARDS 2025 Powered by IDOL CHAMP】あなたの1票が今年の顔を決める！グローバルファン投票がついにスタート!
2025年を締めくくるK-POPファンの祭典が幕を開けます！
国内最大規模のK-POP・韓流ニュースサイト「Kstyle」と、グローバルK-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」がタッグを組んだ「Kstyle AWARDS 2025」が、本日よりスタートしました 。
本アワードの最大の特徴は、「ファン投票が100％順位に反映される」こと。
専門家の審査や販売実績だけでなく、ファンの「熱量」がそのまま結果に繋がる、まさにファンのためのアワードです。今年のK-POP界を輝かせたアーティストを、あなたの手でNo.1へと押し上げましょう！
🏆 注目の5部門！グローバルに活躍するアーティストが集結
今年は全5部門で投票を受け付けます。K-POP界のレジェンドから、日本発のグローバルグループまで、多才な顔ぶれがノミネートされています 。
BEST ARTIST (Men/Women)
その年もっとも活躍したグループを選出。TOMORROW X TOGETHER、NCT DREAM、ZEROBASEONE、ENHYPENや、TWICE、IVE、LE SSERAFIM、aespaなど、チャートを席巻したグループが勢揃い 。
ATEEZ / BOYNEXTDOOR / CIX / ENHYPEN / EVNNE / n.SSign / NCT WISH / ONEUS / P1Harmony / PLAVE / RIIZE / SEVENTEEN / SHINee / Stray Kids / TEMPEST / TOMORROW X TOGETHER / TREASURE / TWS / NCT DREAM / MONSTA X / ZOONIZINI / WayV(威神V) / SUPER JUNIOR / ZEROBASEONE / 東方神起 / ONE PACT / THE BOYZ
aespa / ARTMS / BABYMONSTER / FIFTY FIFTY / i-dle / ILLIT / ITZY / IVE / izna / KISS OF LIFE / LE SSERAFIM / MADEIN / MEOVV / NMIXX / OH MY GIRL / SAY MY NAME / STAYC / tripleS / UNIS / YOUNG POSSE / UAU（DREAMCATCHER） / アイリーン＆スルギ(Red Velvet) / ムン・スア＆シユン(Billlie) / Kep1er / TWICE / H1-KEY / fromis_9 / VIVIZ / QWER / Dreamcatcher
BEST SOLO ARTIST
グループ活動だけでなく個人の魅力が光ったアーティスト。BTSのジン、J-HOPEをはじめ、IU、SHINeeのキー、テミンなど実力派が名を連ねます 。
ジン(BTS) / J-HOPE(BTS) / オンユ（SHINee） / キー（SHINee） / ウニョク(SUPER JUNIOR) / ジェジュン / テン(NCT) / ドヨン（NCT） / マーク(NCT) / ヘチャン（NCT） / ユウタ（NCT） / ジョンウ（NCT） / チョンロ（NCT） / ボムギュ（TOMORROW X TOGETHER） / ヨンジュン（TOMORROW X TOGETHER） / ウヨン（2PM） / ジョン・ヨンファ (from CNBLUE) / ユンサナ（ASTRO） / カン・ダニエル / ベンベン（GOT7） / ユンホ（東方神起） / チャンミン（東方神起） / JD1 / IU / ジェニー(BLACKPINK) / ジス(BLACKPINK) / リサ(BLACKPINK) / ロゼ（BLACKPINK） / イェナ（IZ*ONE出身） / ナヨン（TWICE）
NEXT STAR
これからのブレイクが確実視される次世代のルーキーたちを選出 。
BE BOYS / CLOSE YOUR EYES / In A Minute / KickFlip / NEWBEAT / XLOV / SKINZ / AHOF / 1VERCE / SEVENTOEIGHT / XngHan&Xoul / N.TOP / idntt / CORTIS / AxMxP / IDID / ALPHA DRIVE ONE / Baby DONT Cry / Hearts2Hearts / HITGS / ifeye / Kandis / KiiiKiii / KIIRAS / UDTT / USPEER / VVS / ALLDAY PROJECT / AtHeart / iii
GLOBAL RISING STAR
【ここが熱い！】 K-POPの枠を超え、世界を目指すアーティストが対象。&TEAM、JO1、INI、BE:FIRST、NiziU、XG、FRUITS ZIPPERなど、日本から世界へ羽ばたくグループも多数ノミネートされており、ファンダム同士の熱い戦いが予想されます 。
SB19 / BUS / PROXIE / BALLISTIK BOYZ / INI / JO1 / OWV / DXTEEN / 4EVE / Gen1es / PiXXiE / 超ときめき(ハート)宣伝部 / 櫻坂46 / 乃木坂46 / 日向坂46 / FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / CUTIE STREET / HANA / ME:I / IS:SUE / XG / KATSEYE / Girlset / NiziU / &TEAM / aoen / NEXZ / XODIAC / HORI7ON
投票するだけでチャンス！豪華プレゼントキャンペーン
「Kstyle AWARDS 2025」の開催を記念して、投票に参加するファンに向けたスペシャルなプレゼントをご用意しました。
韓国・ソウルの年末授賞式へご招待！
抽選で5名様を、2025年12月29日（月）に韓国・ソウル（東大門DDP）で開催される
「2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS」にご招待！
応募期間：12月10日～12月14日
応募方法：X（旧Twitter）でのフォロー＆リポストキャンペーン
投票方法：スマホひとつで推しを応援！
投票はスマートフォンアプリ「IDOL CHAMP」から簡単に行えます。
アプリをダウンロード（App Store / Google Play）
投票用ハート（Ruby CHAMSIM）をGET（上記のクーポンや広告視聴、ショップ購入で入手可能）
「Kstyle AWARDS 2025」特設ページから投票！
好きなアーティストのハートマークをタップするだけ
開催スケジュール
投票期間： 2025年12月10日（水）12:00 ～ 12月24日（水）23:59
結果発表： 2025年12月25日（木）～26日（金）頃
各部門の受賞アーティストには、本アワードオリジナルのトロフィーが贈呈されるほか、受賞記念の特集企画も予定しています 。
あなたの「推し」が、2025年の頂点に立つ瞬間を共に創りましょう。
今すぐアプリをダウンロードして、投票に参加してください！
投票はここから！
BEST ARTIST (Men)：https://tinyurl.com/4s6vx8pz
BEST ARTIST (Women)：https://tinyurl.com/m7yuh3m8
BEST SOLO ：https://tinyurl.com/ytcvthjc
NEXT STAR：https://tinyurl.com/55tz9um6
Global Rising Star ：https://tinyurl.com/439af8xr