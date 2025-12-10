STマイクロエレクトロニクス、突入電流を自動で制御するインテリジェント・パワー・スイッチを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、柔軟性の高い過電流保護を実現するローサイド・スイッチIC「IPS1050LQ」を発表しました。プログラム可能な固定電流制限値を設定できるスタティック・モードと、高い突入電流を安全に処理するダイナミック・モードを搭載しています。出力段の最大定格が65Vである同製品は、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）やファクトリ・オートメーション（FA）、コンピュータ数値制御（CNC）装置などの機器に最適です。

3本のピンによって、スタティック・モードとダイナミック・モードの選択や動作電流制限値の設定が可能で、制限値は8段階で設定できます。スタティック・モードでは、アクティベーションレベルとしきい値を、外部抵抗の使用、もしくはマイクロコントローラやASICのGPIOポートからのピン駆動により、設定することができます。これらのピンを1つ以上用いてコンデンサを接続するとダイナミック・モードが選択され、突入電流制限値が初期値（最大25A）に設定されます。この制限値は接続されたコンデンサの容量に応じて段階的かつ自動的に減少し、最終的に希望する動作電流制限値に到達します。

STの実績あるM0T5 VIPower技術をベースとするIPS1050LQ(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/safety-series-ics-for-reliable-industrial-power-switches-in-24v-and-48v-systems-ips.html?icmp=tt47153_gl_pron_nov2025)は、オン抵抗の標準値がわずか25mΩで、IEC 60947-5-1に基づくDC-13の負荷など、抵抗性 / 容量性 / 誘導性負荷に対して電力効率の高いスイッチングを実現します。アクティブ・クランプにより、ターンオフ時に誘導性負荷の高速消磁が可能で、さらに各種安全機能（低電圧、過電圧、過負荷、短絡、グランドとの断線、Vccの断線に対する保護、過熱状態表示ピン付きサーマル保護）を備えています。

STM32 Nucleo開発ボード用の拡張カード「X-NUCLEO-DOL10A1(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/x-nucleo-dol10a1.html?icmp=tt47153_gl_pron_nov2025)」は、IPS1050LQの診断および駆動機能を評価できるほか、複数のカードを重ねてマルチチャネルのモジュールを評価することも可能です。

IPS1050LQ(https://estore.st.com/en/ips1050lq-cpn.html?icmp=tt47154_gl_pron_nov2025)は現在量産中で、QFN32Lパッケージ（6 x 6mm）で提供されます。単価は、1,000個購入時に約2.19ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/safety-series-ics-for-reliable-industrial-power-switches-in-24v-and-48v-systems-ips.html?icmp=tt47153_gl_pron_nov2025)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8250