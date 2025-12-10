『XXL 漢気二丁目』サービス開始！サービス開始を記念して豪華景品がもらえるキャンペーンを開催
合同会社EXNOA（CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、株式会社S.G.Arts Ltd（CEO:劉哲魁、URL：https://www.sg-arts.com/%E6%97%A5(https://www.sg-arts.com/%E6%97%A5)）が運営する、ゲーム『XXL 漢気二丁目』のサービス開始をお知らせいたします。
▼『XXL 漢気二丁目』公式サイト
https://dmg.miantianyun.com/xxlwoofia(https://dmg.miantianyun.com/xxlwoofia)
▼『XXL 漢気二丁目』公式X
https://x.com/XXLWOOFIA_JP(https://x.com/XXLWOOFIA_JP)
▼『XXL 漢気二丁目』公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@XXLWOOFIA_JP
■『XXL 漢気二丁目』とは？
モフモフ、ムキムキ、筋肉と力の不思議な冒険！
『XXL 漢気二丁目』は、人間や獣人、亜人など多様な種族が平和に共存し、高度に発展した「ウーフィア」を舞台に、漢達と魔王討伐を目指すターン制バトルRPGです。
物語の中心となる猛漢町はネオン街をモチーフとしており、クラブ系BGMとともに濃密なストーリーをお楽しみいただけます。
多種多様なキャラを放置育成で強化しながら、広大な草原、賑やかで活気あふれる不夜城、原始の息吹を感じる火山島に、眩い光に彩られた未来都市など、様々なフィールドを駆け抜けましょう！
■サービス開始記念キャンペーン開催！
ゲーム『XXL 漢気二丁目』のサービス開始を記念して、サービス開始記念「フォロー＆リポストキャンペーン」を2025年12月10日から開催いたします。
本キャンペーンはどなたでも期間中に『XXL 漢気二丁目』の公式X（@XXLWOOFIA_JP）をフォローし、対象ポストをリポストすると、最大1万円分のAmazonギフトカード番号がその場で当たるチャンスとなりますので奮ってご参加ください。
■キャンペーン詳細
【キャンペーン開催期間】
第1弾 開催期間：2025年12月10日 17:00～2025年12月16日 16:59
【キャンペーン参加条件】
1. （未フォローの場合）XXL 漢気二丁目 公式Xアカウント（@XXLWOOFIA_JP）をフォロー
2. 対象キャンペーンポストを「リポスト」する
3. 対象ポストの画像をクリックして当選確認画面を開く
4. Xキャンペーン応募ページにてXアカウントと連携を許可する
5. Xキャンペーン応募ページにてその場で結果を確認
※抽選結果はその場でご確認いただけます。
※第2弾以降の開催については後日公式Xにて公開されます。
※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。
※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。
（https://terms.dmm.com/privacy_games/）
※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
▼『XXL 漢気二丁目』公式サイト
https://dmg.miantianyun.com/xxlwoofia(https://dmg.miantianyun.com/xxlwoofia)
▼『XXL 漢気二丁目』公式X
https://x.com/XXLWOOFIA_JP(https://x.com/XXLWOOFIA_JP)
▼『XXL 漢気二丁目』公式Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@XXLWOOFIA_JP
▼製品概要
タイトル：XXL 漢気二丁目
プラットフォーム：PC（DMM GAME PLAYER版）／DMM GAMESストア
権利表記：(C)2025 S.G.Arts Ltd. All Rights Reserved.
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)