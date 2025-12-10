4000¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ë»³¼êÀþDream¥È¥ì¥¤¥ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤éÌ´¤òÊç½¸¡ª2026Ç¯½Õ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×Åù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò PR TIMES¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ýÂó¸Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡§3922¡Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâ¤òÌ´¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖDream¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î2026Ç¯½Õ¤ÎÁö¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ëÌ´¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÄù¤áÀÚ¤ê¡§2026Ç¯1·î31Æü¡Ë¡£
¸Ä¿Í¤ÎÌ´¤òÁ÷¤ë :
https://tayori.com/f/aprildream2026-dreamtrain
´ë¶È¤ÎÌ´¤òÁ÷¤ë :
https://tayori.com/f/aprildream2026-dreamtrain-company
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢4·î1Æü¤Ë¥¦¥½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì´¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖApril Dream¡×¤ò2020Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¡ÊDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢»¿Æ±¤¹¤ëDream¥Ñー¥È¥Êー¤é¤ÈÁ´¹ñ250²Õ½ê°Ê¾å¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÌ´¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯¿®¤òÌµ½þ¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü12·î10Æü¤è¤ê¡¢Dream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ëDream¥Ñー¥È¥Êー¤âÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
April Dream2026¤¬»ÏÆ°
¡¦»³¼êÀþ¤ËÌ´¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤ëDream¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÁö¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì´¤òÊç½¸³«»Ï
¡¦Á´¹ñ¤ËDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ëDream¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸
¡¦4·î1Æü¤Ï¡¢PR TIMES¤ÇÌ´¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½
»³¼êÀþ¤¬Ì´¤Îºù¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖDream¥È¥ì¥¤¥ó¡×¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯¼Â»Ü¤ÎDream¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò
2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯¤â½Õ¤ËDream¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ì´¤ò¡¢»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ë·Ç½ÐÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤¯¤ëDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÁö¤ëDream¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤ëÌ´¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Dream¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤òÌó1»þ´Ö¤«¤±¤Æ½ä¤ëÆüËÜ½é¤Î´Ä¾õÀþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·½É±Ø¤äÃÓÂÞ±Ø¡¢Åìµþ±Ø¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾è¹ß¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤òÊ£¿ôÊú¤¨¡¢1Æü¤Ë97Ëü¿ÍÄ¶(*)¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë»³¼êÀþ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£»³¼êÀþ¤ÏÍøÍÑµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ½é¤Î´Ä¾õÀþ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì´¤ò¾è¤»¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(*)ÉÊÀî～ÅÄÃ¼¡Ê¿·½É·ÐÍ³¡Ë2024Ç¯ÅÙ¤Î1Æü¤ÎÊ¿¶ÑÄÌ²á¿Í°÷¤è¤ê
https://www.jreast.co.jp/rosen_avr/pdf/rosen02.pdf
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë»³¼êÀþ¤ÎDream¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ»³¼êÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î»³¼êÀþ¤Î±¿Å¾»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Dream¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÌ´¤ò¾è¤»¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¼Â»Ü¤ÎDream¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò
Dream¥È¥ì¥¤¥ó¤Î³µÍ×¤ÈÊç½¸Í×¹à[É½: https://prtimes.jp/data/corp/112/table/1610_1_26a29787f7de8967d382c679af3777d5.jpg?v=202512100957 ]
Ì´¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹¤²¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸
April Dream¤Ï¡¢4·î1Æü¤òÆüËÜÃæ¤¬Ì´¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë1Æü¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤ËDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Dream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬Ì´¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤¬È¯¿®¤·¤¿Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£Ì´¤òÈ¯¿®¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ´¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢Ì´¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëDream¥Ñー¥È¥Êー¤òÁ´¹ñ¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎApril Dream¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¡¢200¤òÄ¶¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ÎDream¥Ñー¥È¥Êー¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢250¥«½êÄ¶¤ÎDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎDream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊGoogle¥Þ¥¤¥Þ¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆWeb¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡Ë2025Ç¯¤ÎDream¥Þ¥Ã¥×(https://aprildream.jp/#:~:text=Dream%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97)
Dream¥Ñー¥È¥Êー¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tayori.com/f/aprildream2026-partner
2025Ç¯April Dream³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¥àー¥Óー
Dream¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÀ¸ÅÌ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¡¢Dream¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÌ´¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎApril Dream¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤È¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¥àー¥Óー¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=so_Z9TnplrM ]
4·î1Æü¸ÂÄê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÌ´¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®
PR TIMES¤Ç¤Ï4·î1Æü¤ÎApril DreamÅöÆü¤Ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤è¤êÈ¯¿®¤¤¤¿¤À¤¯Ì´¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2831¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÌ´¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¿®¤·¤¿Ì´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±þ±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶¨¶È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤´Êó¹ð¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅþÄì³ð¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ´¡É¤ä¡¢¡È³ð¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ëÌ´¡É¡¢¡ÈÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ´¡É¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È¯¿®¤Ë»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥í¥´¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¤ò¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£4·î1Æü¤ÎÌ´¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤ÎÌ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
April Dream¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PR TIMES¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³Æ¼ïÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤¬¡¢4·î1Æü¤Ë¡È¥¦¥½¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ´¡É¤ò¡ÖApril Dream¡Ê¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥É¥êー¥à¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î·è°Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£April Dream¤Îµ¡²ñ¤ËÌ´¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¼Â¸½¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢Ì´¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aprildream.jp/
April Dream¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡Ê@AprilDream0401(https://x.com/AprilDream0401)¡Ë
Instagram¡Ê¡÷aprildream0401(https://www.instagram.com/aprildream0401/)¡Ë
Facebook¡Ê¡÷aprildream41(https://www.facebook.com/aprildream41)¡Ë
April Dream 2026 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡¡PR TIMES TV¥µー¥Ó¥¹ÉôÄ¹¡¡ËÒ¿óÍÎ
»ä¤Ï¡¢Ì´¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢±þ±ç¤¹¤ëÃç´Ö¤¬¸½¤ì¡¢Ì´¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢ÇÀìÌç¤Î±ý¿Ç½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³§ÍÍ¡£Ì´¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÇÌ´¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡£¾Ð¤¨¤ëÌ´¤Ç¤â¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÌ´¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÌ´¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬È¯¿®¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï7Ç¯ÌÜ¡£April Dream¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËApril Dream¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡¡Jooto»ö¶ÈÉô ±Ä¶È¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÂå¹Ô¡¡²ÚÎØ¾¢âÃ
¡Ö¼þ°Ï¤ÎÃç´Ö¤äÆ´¤ì¤ÎÃ¯¤«¤ÎÌ´¤ä¹ÔÆ°¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£Ã¯¤·¤â¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¡¢»³¼êÀþ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ä¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éApril Dream¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì´¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤¯¤Æí´í°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÌ´¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Dream ¥È¥ì¥¤¥ó¤Ëºé¤¯ºù¤ÎÌ´¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤äÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
