キンプトン新宿東京2025 World Luxury Hotel Awardsにおいて3つの賞を受賞 飲料部においても2つの賞を受賞

キンプトン新宿東京

2025年11月3日に発表された「2025 World Luxury Hotel Awards(2025ワールドラグジュアリーホテルアワード)」において、キンプトン新宿東京が3つの賞を、飲料部においても2つの賞を受賞したことをお知らせいたします。

受賞内容は以下の通りです。

・Luxury Wedding Hotel in JAPAN

ラグジュアリーウエディングホテル(日本)

・Luxury Design Hotel in East Asia

ラグジュアリーデザインホテル(東アジア)

・Luxury Lifestyle Hotel in East Asia

ラグジュアリーライフスタイルホテル(東アジア)

・District - Brasserie, Bar, Lounge: Best Luxury Hotel Restaurant in Asia

ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ : ベストラグジュアリーホテルレストラン(アジア)

・86: Best Luxury Bar in Asia

86:ベストラグジュアリーバー(アジア)

■World Luxury Hotel Awards とは

2006年に創設されたワールドラグジュアリーホテルアワードは、ホテルゲスト、旅行会社含む業界関係者の評価や投票に基づいて選出されるラグジュアリーホテル最高峰の賞として全世界で広く認知されています。各施設はノミネートされた部門内で「国」「地域」「大陸」「世界」の順にその受賞レベルを競い、全世界のラグジュアリーホテルが「世界最高位」の受賞を目指します。

Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な1日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス(事前予約制)や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

<キンプトン新宿東京公式SNS>

インスタグラム:@kimptonshinjukutokyo @thejonestokyo @districttokyo

フェイスブック: https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo

総支配人 杉村 信久(すぎむら のぶひさ)

スイスでホテルマネジメントスクールを卒業後、セントレジス・ニューヨーク、セントレジス・ボラボラリゾート、ザ・ペニンシュラ香港にてオペレーション業務に従事し、国際的な現場でキャリアをスタート。帰国後は、スターウッド・ホテルズ&リゾーツ(現スターウッド・ホテルズ)、FRHI(フェアモント・ラッフルズホテルズ・インターナショナル)においてコマーシャル部門の責任者を務め、さらに国内のマリオット・インターナショナルのホテルではオペレーション責任者として組織運営に携わるなど、世界有数のラグジュアリーホテルブランドで実績を積み重ねてきました。2022 年からはフォションホテル京都の総支配人としてホテル運営を統括し、財務面の強化やブランド価値向上に大きく寄与するなど、高い評価を得ています。2025年11月、キンプトン新宿東京 総支配人に就任。

キンプトンホテルズ&レストランツについて：

キンプトンホテルズ&レストランツは、IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイル・ポートフォリオの一つで、1981年にアメリカで誕生した、コンセプトがユニークで特徴的、そしてデザイン性に優れたホテルのパイオニアです。サンフランシスコ生まれのこのブランドは唯一無二の体験を軸に、現在、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを都市部やリゾート地、更に新進気鋭のマーケットで世界展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels