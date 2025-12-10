¡Ú·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥»ー¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¦ ¡ÖÅß the ¥Ðー¥²¥ó¡×¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾ÉðÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£ Ä«½¨¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡ÖKARUIZAWA ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È 2025¡×¤ò¡¢¤Þ¤¿12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à170Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖÅßthe¥Ðー¥²¥ó¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´ÖÃæ¤âº£Ç¯³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¡×¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡ü¡¡ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤ÎÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKARUIZAWA¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È2025¡×¤ò³«ºÅ
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ü¡¡ºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¡ª¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à170Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë ¡ÖÅßthe¥Ðー¥²¥ó¡×¤ò³«ºÅ
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü¡¡·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¡ß¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¥³¥é¥Ü ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ü¡¡³«¶È30¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡ª°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡¦Í½ÌóÈÎÇä¤â¼õÉÕ
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ü¡¡ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä²ÈÆâ°ÂÁ´¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö»â»ÒÉñ ±éÉñ¡×¤ò³«ºÅ
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü ¡ÊÌÚ¡Ë11:00A.M. ¡¿ 1:00P.M. ¡Ê³Æ²ó35Ê¬¡Ë¢¨Í½Äê¡§
¡ü ·²ÇÏ¸©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Ö¹âºê¤À¤ë¤Þ¡×¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü ·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤È¾¾ËÜ»Ô¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬½é±¿¹Ô
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.karuizawa-psp.jp/)
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤ÎÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKARUIZAWA¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È 2025¡×¤ò³«ºÅ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»¨²ß¤ä¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¤ª¤è¤Ó¥Õー¥É¥³ー¥ÈÁ°¥Æ¥é¥¹¤Ë¿ôÂ¿¤¯½¸·ë¡ªÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åß¤Î·Ú°æÂô¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î°Û¹ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Ë¤Ï¹â¤µ6m¤ÎµðÂç¥Ä¥êー¤¬½Ð¸½¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Æü¡¡¡¡Äø¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¡»þ¡¡¡¡´Ö¡§11:00A.M.～6:00P.M.
¢¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¡¢¥Õー¥É¥³ー¥ÈÁ°¥Æ¥é¥¹
¢¡¡ÖKARUIZAWA ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È 2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.karuizawa-psp.jp/christmas2025/?utm_source=topics&utm_medium=cpv&utm_campaign=luminechristmas)
ºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¡ª¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É170Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¡ÖÅßthe¥Ðー¥²¥ó¡×¤ò³«ºÅ
Åß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÅßthe¥Ðー¥²¥ó¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é (https://www.karuizawa-psp.jp/winter2026/)¡Ú12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¸ø³«Í½Äê¡Û
¢¡PRÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é(https://m.youtube.com/watch?v=XPpfFYGK_wA) ¡¡
·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¡ß¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹ ¥³¥é¥Ü ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢³ÆÆü50,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»²Ä¡Ë¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå30Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹ ¥³¥é¥Ü ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤ÏÁ´9¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥«¥éー¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡Æü¡¡¡¡Äø¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡»þ¡¡¡¡´Ö¡§10:00A.M.～7:00P.M.
¢¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¢¡¡Ö¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹ ¥³¥é¥Ü ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.karuizawa-psp.jp/eventnews/detail/227)
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
³«¶È30¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡ª°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡¦Í½ÌóÈÎÇä¤â¼õÉÕ
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂç¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¡¦Í½ÌóÈÎÇä¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö³«¶È30¼þÇ¯µÇ°Ê¡ÂÞ¡×¤ò11Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë3,000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ª°ú´¹·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖÊ¡ÂÞÈÎÇä¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.karuizawa-psp.jp/happybag2026/)¡Ê12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ø³«Í½Äê¡Ë
Ç¯»Ï¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡ª»â»ÒÉñ±éÉñ¤ä¹âºê¤À¤ë¤Þ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
¡ã»â»ÒÉñ ±éÉñ¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤Î±éÉñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ °Ëâã±¤¤¤ä±ÖÉÂÂà»¶¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä²ÈÆâ°ÂÁ´¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£»â»Ò¤ËÆ¬¤ò³ú¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ìÇ¯¤ò·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ¦ÁÔ¤ÊÉñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÀ¸Ý¤ÈÅ«¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë»â»Ò¤Î»Ñ¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¹¬Ê¡¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¡»þ¡¡¡¡´Ö¡§11:00A.M. ¡¿ 1:00P.M. ¡Ê³Æ²ó35Ê¬¡Ë¢¨Í½Äê
¢¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Ê¤É
¢¡1²óÌÜ 11:00A.M.～¡ÊÌó35Ê¬¡Ë
¡¡±éÉñ1¡¡11:00A.M.～11:05A.M.
¡¡±éÉñ2¡¡11:15A.M.～11:20A.M.
¡¡±éÉñ3¡¡11:30A.M.～11:35A.M.
¢¡2²óÌÜ 1:00P.M.～¡ÊÌó35Ê¬¡Ë
¡¡±éÉñ1¡¡1:00P.M.～1:05P.M.
¡¡±éÉñ2¡¡1:15P.M.～1:20P.M.
¡¡±éÉñ3¡¡1:30P.M.～1:35P.M.
¡ã¹âºê¤À¤ë¤Þ ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡ä
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡Ö¹âºê¤À¤ë¤Þ¡×¤ò¤´¼«¿È¤Î¼ê¤Ç³¨ÉÕ¤±¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î15,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»²Ä¡Ë¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå200Ì¾¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡»þ¡¡¡¡´Ö¡§11:00A.M.～4:00P.M.
¢¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥»¥ó¥¿ー¥âー¥ë ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÁ°¡¡¡¡
¢¨±«Å·»þ¤Ï¥¤ー¥¹¥ÈµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê
¢¨³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¿ï»þ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤È¾¾ËÜ»Ô¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬½é±¿¹Ô
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢·Ú°æÂô¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤ÈÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡Ê¾¾ËÜ¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ë¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬½é±¿¹Ô¡ª¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯·Ú°æÂô¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Î²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó¤ä±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¹âÂ®¥Ð¥¹±¿¹Ô¡¦¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.karuizawa-psp.jp/eventnews/detail/226)