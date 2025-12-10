lit.link、新たにカレンダーシェアアプリ「TimeTree」と連携を開始

TieUps株式会社

クリエイターデータによる、共創・コラボレーション事業を展開するTieUps株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小原 史啓、以下、当社）は、ブランディングプロフィールツール「lit.link」において、株式会社TimeTree(本社：東京都新宿区／代表取締役社長：深川 泰斗／以下、TimeTree社)の提供するカレンダーシェアアプリ「TimeTree」とのシステム連携を開始しました。

これにより、ユーザーはTimeTreeで作成した「公開カレンダー」を自身のlit.linkページ内に直接埋め込み、イベント情報や出演スケジュールを手軽に発信できるようになりました。

■ 「TimeTree」と連携したカレンダーリンク機能について

カレンダーリンクとはTimeTreeで作成した公開カレンダーをリットリンク内に埋め込める機能です。

従来、活動スケジュールを掲載するためには画像作成や手動更新が必要でしたが、TimeTreeとlit.linkの連携により、リアルタイム更新・自動同期など多様なシーンでの予定共有が可能になります。

■ カレンダーシェアアプリ「TimeTree」とは

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、共有とコミュニケーションを前提にしたカレンダーサービスです。家族、パートナー、サークル、職場など複数人数の予定共有が簡単にできて、目的に応じたカレンダーを複数つくることができます。2015年3月24日よりサービスの提供を開始、2025年11月には全世界で登録ユーザー数が7,000万を突破しました。「スマホの中の壁掛けカレンダー」として、ユーザーのみなさまの毎日の生活の中で幅広くご利用いただいています。

URL：https://timetreeapp.com/intl/ja

■ 株式会社TimeTreeについて

会社名：株式会社TimeTree

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目18番1号住友不動産新宿セントラルパークタワー18階

代表者：代表取締役社長 深川泰斗

設立：2014年9月

URL：https://timetreeapp.com/intl/ja/corporate

事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の開発・運営

■ TieUps株式会社について

「いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ」をVisionに掲げ、「個人の活動が楽しく表現できる状態をつくり、個性を価値に変える。」をMissionに、テクノロジーの力で社会に貢献する共創プラットフォームを開発・運営しています。

【提供中のサービス】

・lit.link（リットリンク）：https://lit.link/

SNS・EC・動画・ブログなど複数のリンクを一つにまとめられるブランディングプロフィールページツール。現在400万ユーザーを突破し、Z世代を中心に支持を集めています。

・リットリンク広告：https://tieups.co.jp/litlinkad

クリエイターの活動属性や個性ごとに最適化したアプローチでリーチできるZ世代・クリエイターセグメント広告。

・TieUps（タイアップス）：https://tieups.co.jp/

コミュニティを通じて生活者の推奨行動を促進する推し行動促進マーケティングプラットフォーム。

【会社概要】

会社名：TieUps株式会社

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 ASTRA中目黒 5階

代表者：代表取締役 小原史啓

設立日：2020年4月30日

コーポレートサイトURL：https://tieups.com

■ 本件に関するお問い合わせ

TieUps株式会社 広報担当 阿部

Email: pr@tieups.com