【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】冬の味覚「紅ズワイガニ」と名物「ジンギスカン」が食べ放題！「紅ズワイガニ食べ放題 北海道ディナーブッフェ」を2026年1月5日（月）～ 31日（土）で開催
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）は、2026年1月5日（月）より31日（土）までの期間限定（日曜・祝日除く）で、館内レストラン「LINK SQUARE（リンクスクエア）」にて、冬の特別ディナープラン「紅ズワイガニ食べ放題 北海道ディナーブッフェ」を開催いたします。
本フェアでは、冬の味覚の王様「紅ズワイガニ」を食べ放題でご提供いたします。さらに、ライブ感が楽しめるグリルステーションでは、北海道名物の「ジンギスカン」をお客様の目の前で焼き上げ、出来立ての香ばしい味わいをお届けします。
ブッフェラインには、北海道フェアの定番食材を使用した「海鮮丼」に加え、北海道産ジャガイモ「越冬北あかり」のじゃがバターや、北海道名物「ザンギ」、身体の芯から温まる「味噌ラーメン」や「北海スープカレー」が並びます。また、シェフのこだわりが光る逸品として「蝦夷鹿のパテ」や「鮭のチャンチャン焼」など、幅広い北海道の味覚をお楽しみいただけます。
ドリンクメニューは、生ビール、ワイン、焼酎、ウィスキーに加え、冬に嬉しい「ホットチョコレート」もラインナップした充実のフリードリンクをご用意しました。新年会やご家族でのディナーに、博多駅直結のアクセスの良さと、温かなお料理でお客様をお迎えいたします。北海道の豪華な冬の味覚を心ゆくまでご堪能ください。
【北海道ディナーブッフェメニュー例】 ※メニューは変更になる場合がございます
紅ズワイガニ / ジンギスカン / クリーミークラブミートピッツァ / 海鮮丼 / 鮭のチャンチャン焼
越冬北あかりのじゃがバター / 北海道いももちチーズ / ザンギ / 北海道名物豚丼
味噌ラーメン / 北海スープカレー / 北海道カマンベールチーズとりんご
縞ホッケと水菜サラダ / 十勝ポテトとコーンサラダ / 数の子とイカの松前漬け
蝦夷鹿のパテ / サラダバー / スイーツ各種 / フルーツ各種 など
【ドリンクメニュー例】 ※メニューは変更になる場合がございます
生ビール / 黒ビール / クラフトビール / ワイン / ウィスキー（ハイボール） /
各種カクテル / 焼酎 / ホットチョコレート / ノンアルコールドリンク など約30種類
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「紅ズワイガニ食べ放題 北海道ディナーブッフェ」
■ 日 時： 2026年1月5日（月）～31日（土） ※日曜日・祝日は除く
■ 会 場：B2F「LINK SQUARE」
■ 時 間：18:00～22:00（O.S 21:30 / 120分制）
■ 料 金：大人5,000円 / 中高生 3,000円 / 4歳～小学生2,000円 / 3歳以下無料
※料金にはお食事・フリードリンクが含まれます ※料金は税込み
ご予約・お問い合わせ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101
オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/restaurant-link-square/reserve
■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。
■ Restaurant LINK SQUARE
上質な空間でブッフェ形式の食事が楽しめるレストランです。朝は、福岡ならではのご当地メニューを含む豊富な和洋食を。ランチは、メイン料理を選べるセミブッフェを時間無制限で。ディナーでは、旬の食材を活かしたバラエティ豊かな料理を味わえます。
■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは
オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。
ホームページ：https://www.oriental-hotels.com
Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069
Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts
YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts
X：https://twitter.com/Oriental_HR
CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental
■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,405名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年11月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/