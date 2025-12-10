横須賀市民となる横浜DeNAベイスターズ新入団選手歓迎式を、今年も「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」で開催します！ ～一般観覧者を募集～
今秋のプロ野球ドラフト会議において、横浜DeNAベイスターズから指名を受けた新入団選手6名が、市内夏島町のファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」内の選手寮（青星寮）に入寮し、横須賀市民となることから、下記のとおり歓迎式を執り行います。
この歓迎式では、選手からのあいさつのほか、横須賀市長から特別住民票の交付などを行う予定です。
つきましては、一般観覧者（ペア150組300名様）をご招待いたします。
ぜひ、多くのファンの方と一緒に、新入団選手へ温かいエールを送りましょう！！
【市HP】https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2130/nagekomi/20260110.html
※写真は昨年度実施時のものです。
新入団選手歓迎式
開催日 ：2026年1月10日（土）
開催時間：9時30分～10時00分（予定）
開催場所：DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA 屋内練習場（横須賀市夏島町2番2）
出席予定者
横浜DeNAベイスターズ新入団選手6名
※都合により、予告なく参加選手が変更になる場合があります。
一般観覧者の募集について
抽選で、ペア150組300名様をご招待いたします。
希望者は、下記の「e-kanagawa電子申請」よりお申し込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142018-u/offer/offerList_detail?tempSeq=114202
受付期間：2025年12月10日（水）17時00分 から 2025年12月23日（火）23時59分 まで
その他
横浜DeNAベイスターズ「2025年度オフィシャルファンクラブBlueMatesメンバー」を対象とした観覧募集も実施いたします。
こちらの詳細は、別途球団より配信されるニュースにてご確認ください。
【パソコン版】https://www.baystars.co.jp/news/2025/12.php
【スマートフォン版】https://sp.baystars.co.jp/news/2025/12.php
ご取材について
取材申請書に必要事項をご記入の上、スポーツ振興課あてメールで事前申請をお願いいたします。
申請期限：2026年1月6日（火）17時00分まで
申請先メールアドレス：pe-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp
※取材申請書は、上記の市HPよりダウンロードできます。