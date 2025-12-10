シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「聖水の依代と魔激動の暴将」の開始！新キャラ「聖常キッソス」、「魔君ポセイドス」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「聖水の依代と魔激動の暴将」が2025年12月10日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「飛集開始 ハチス形態・聖梵インダスト」の開始、「天蓋瀑布を統べる者ガチャ」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「聖水の依代と魔激動の暴将」について
期間限定イベント「聖水の依代と魔激動の暴将」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
◆あらすじ
悪魔と天使が次界争奪で争っている頃、
次界の秘されたエリア・天蓋瀑布では
魔君ポセイドスと聖常キッソスがついに対面し……。
開催期間
2025/12/10(水) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/19(金) 13:59
運命の激突コイン交換可能期間
2025/12/10(水) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/26(金) 13:59
☆1キャラ「【巨大透体天使】ベカンジン」
◆新キャラ追加！「天蓋瀑布を統べる者ガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[エコー剣]聖常キッソス」「[巨鱗アーマー]魔君ポセイドス」が登場する、「天蓋瀑布を統べる者ガチャ」を開始いたしました。
・[エコー剣]聖常キッソス
・[巨鱗アーマー]魔君ポセイドス
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2025/12/10(水) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/23(火) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
新効果について
◆回想クエスト「天蓋瀑布の魔将 魔君ポセイドス」を追加！
回想クエストでは、過去に行われたイベントを追体験ができます。
特定のクエストをクリアすると、URシール「[暴将]魔君ポセイドス」を入手できます。
クエストをクリアで、シャインスターやジェム等を獲得できますので、クリアを目指しましょう！
※メインクエスト「聖魔大戦編」8章（8-8）をクリアしたお客様が遊ぶことができます。
◆ダメージチャレンジイベント「飛集開始 ハチス形態・聖梵インダスト」の開催！
黄属性の「聖梵インダスト」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。
また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[第４創聖巡師]聖梵インダスト」を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2025/12/10(水) メンテナンス後～ 2025/12/19(金) 13:59
◆「クリスマスミッション」および「クリスマスコイン2025交換所」を追加！
「クリスマスコイン2025」を毎日獲得して、好きな育成素材と交換しよう♪
期間限定の「クリスマスミッション」をクリアし、「クリスマスコイン2025」を集めて、「クリスマスコイン2025交換所」で、「S4」などのブーストアイテムや、「アイテムボックス」など好きな育成素材と交換する内容となっております。
■「クリスマスコイン2025交換所」の開催期間
2025/12/10(水) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/31(水) 11:59
■「クリスマスミッション」の開催期間
2025/12/10(水) メンテナンス終了後 ～ 2025/12/25(木) 13:59
■「クリスマスコイン2025」の入手方法
期間中、特別な「Xmasデイリーミッション」「Xmas累計ミッション」が追加されます。
ミッションをクリアすることで、「クリスマスコイン2025」を獲得できます。
ミッションの内容や獲得できる「クリスマスコイン2025」の枚数については、ミッション内「Xmasデイリー」および「Xmas累計」タブをご確認ください。
◆アプリペイにお得な新商品が登場！
アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。
期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/bmwc
■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション
■ゲームジャンル：シールコレクションRPG
■配信デバイス：iOS / Android
■プレイ人数：1名
■配信日：2024年４月19日
■基本無料／ガチャ／アイテム課金制
■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
