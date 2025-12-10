～½ÐÈÇ¼Ò¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿´á¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÊõÅç¼Ò¥È¥¤¥º¡×～¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¡È·ã¥«¥ï¡É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥«¥Ô¤³¤í¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª 12/17È¯Çä
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ïÈÎÇäÉô¿ô¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡Ê¢¨¡Ë¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÊõÅç¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧:´ØÀîÀ¿¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò´á¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÊõÅç¼Ò¥È¥¤¥º¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤Ý¤Ë¤ç¤Ý¤Ë¤ç! ¥«¥Ô¤³¤í¤Î¤¤»¤«¤¨¥Ñー¥Æ¥£ーBOOK¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜABC¶¨²ñ»¨»ïÈ¯¹Ô¼Ò¥ì¥Ýー¥È2024²¼È¾´ü¡Ê7～12·î¡Ë¤è¤ê
¢¨½ñÅ¹¡¦ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡Ö¥«¥Ô¤³¤í¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤È¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¤æ¤ë～¤¤É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥Ô¤³¤í¡×¤ò´Þ¤àÁ´10¼ïÎà¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ý¤Ë¤ç¤Ý¤Ë¤ç¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥åー¥È¤ÊÆ°Êª¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢ÂÞ¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß! °Å°Ç¤Ç¸÷¤ë¡¢²¹ÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¥ì¥¢¥¥ã¥é¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Õ¤Ã¤È¿´¤¬¤æ¤ë¤à¡Ö¥«¥Ô¤³¤í¡×¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ý¤Ë¤ç¤Ý¤Ë¤ç! ¥«¥Ô¤³¤í¤Î¤¤»¤«¤¨¥Ñー¥Æ¥£ーBOOK¡Ù
²Á³Ê¡§699±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§
¡Ê½ñÅ¹¡¢ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë 2025Ç¯12·î17Æü
¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥¹¥¹¥È¥¢)¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯12·î22Æü
¥«¥Ô¤³¤í¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤ÁÁ´10¼ï! ¥»¥Ã¥È¤ÎÆ°Êª¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ÇÃå¤»ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥«¥Ô¤³¤í¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ö¤ó¤Î¥Úー¥¹¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡×»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤Ý¤Ë¤ç¤Ý¤Ë¤ç¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¿¨´¶¤Ï¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä´¶³ÐÍ·¤Ó¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ô¤³¤í¤Ë¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡È ¤¤»¤«¤¨Í·¤Ó¡É ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤ë― ¤½¤ì¤¬¥«¥Ô¤³¤í¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
³«È¯¶ÉÂè£³ÊÔ½¸Éô²ÃÆ£·Ä
¡ÖÊõÅç¼Ò¥È¥¤¥º¡×¤Î»Å³Ý¿Í¡¦À¶¿å¤Ï¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÂ¿¿ô´ë²è¡¦½ÐÈÇ¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー
³«È¯¶É¶É⾧¡¡À¶¿å¹°°ì¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¢£¥É¥¥É¥´¶¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÆÏ¤±¤¿¤¤!
¡ÖÊõÅç¼Ò¥È¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊõÅç¼Ò¤¬»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤ä»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ
¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¿´¤«¤éÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¤¦¤ó¤Áー¤º¡×¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¤¦¤ó¤Á¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Ê¤¤!
¥á¥¤¥ó¤Î´á¶ñ¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ä¤¯¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤ÇÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¤¥ó¥É
¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥¢¥¿¥ê¡×¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤·¤¿¼ïÎà¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ò¤É¤â
¤¿¤Á¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤º¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬È¯Ã£¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤ê
¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼Ò²ñ¤Ç¡¢¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤
¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤â¾ï¤Ë¶Ã¤¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒÀ¶¿å¹°°ì¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢IT´ë¶È¤Î±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊõÅç¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥½¥³¥ó»¨»ï¤ÎÊÔ½¸⾧¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆ±»¨»ï¤òÆüËÜ°ì¤Î¼ÂÇä¿ô¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥½¥³¥ó»ï¤Ë°é¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±ÌòÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²»³Ú»ï¡¢¥Ü¥¦¥º¥Ø¥¢¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¥Ø¥¢¥«¥¿¥í¥°»ï¡¢Ç¥Öー¥à¤ÎÀè¶î¤±ÅªÇ¥Ö¥í¥°¼Ì¿¿½¸¡¢¤ª»¥¤ÇÀÞ¤ê»æ¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎLIVE DVD¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÏ¿¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Ã¥¥êÈþ´é¥íー¥éー¡×¡Ö¤Á¤®¤ê¥Ñ¥ó¡×¡ÖTRF¥À¥ó¥µ¥µ¥¤¥º¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô´ë²è¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥Öー¥à¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£