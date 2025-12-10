三井物産子会社のキャリウム “女性キャリアのロールモデル不足にデータで応える” 約100万人分データからジェンダー別でキャリアパスを可視化する新機能をリリース

キャリウム株式会社

三井物産子会社のキャリウム株式会社（東京都港区、代表取締役：成原大敬）は、同社が提供するキャリア戦略支援ツール「キャリアフォース」において、新たにジェンダー別でキャリアパスを可視化できる機能をリリースしました。

本機能により、約100万人のキャリアデータから「女性だけ」または「男性だけ」の実際のキャリア遷移を抽出し、業界・職種・企業ごとの“現実のキャリアパス”を比較・確認できるようになります。

※キャリアフォース：https://www.careerforth.me/

■日本のビジネス社会に根強い「女性ロールモデルの不足」

キャリア形成における構造課題へデータでアプローチ

キャリアフォースではこれまで、ユーザーが自身と同じ業界 × 職種からキャリアをスタートした人々の実際の転職・職種変更の傾向を、地図のように可視化してきました。

一方で、とりわけ女性ユーザーからは、

- 「自分に近い女性のキャリア事例が見つからない」- 「雑誌やニュースに載る“特別な成功者”ではなく、リアルで身近なロールモデルを知りたい」- 「女性だけのキャリアパスで見てみたい」

といった声が継続的に寄せられてきました。

日本では、管理職に占める女性比率の低さ、家庭・育児とキャリアの両立、昇進・配置のバイアスなど、キャリア形成における構造的な課題が未だ指摘されています。その結果、女性は「近い未来の自分を重ねられるロールモデル」を見つけづらい環境にあります。

今回の機能追加は、こうした背景を踏まえ、ユーザー自身が“性別という自分に近い軸”からキャリアパスを探索できるようにすることで、女性のキャリア形成に新たな選択肢と洞察を提供するものです。

■ 新機能概要：ジェンダー別キャリアパス可視化

●(1) 母集団を「女性だけ」「男性だけ」でフィルタリング

キャリアフォースの母集団は、ユーザーと同じ業界 × 職種でキャリアを開始した人々です。

今回のアップデートにより、この母集団をジェンダー別に絞り込めるようになりました。

- 女性のみのキャリアパス（例：同じ職種からの女性がどの企業に転職しているか）- 男性のみのキャリアパス- 男女比較によるキャリア分岐・遷移の違いの確認●(2) 実データに基づく「現実の遷移傾向」を可視化

本機能は将来予測ではなく、過去の大規模実績データから導いた「実際にどのようなキャリア遷移が発生しているか」を地図形式で表示します。

例：

- 同じ職種出身の女性は、どの企業群に遷移する傾向が強いか- 同じ条件で男性と女性の遷移に違いはあるか- 次の職種・次の業界の選択肢の広がりはどう異なるか●(3) 若手女性・U35にとって“身近で現実的なキャリアモデル”探索が可能

成功者のインタビューや雑誌記事ではなく、

「自分と同じスタート地点にいた数万人」のリアルな統計 を参照できるため、

“遠い理想像”ではなく“自分に近い人”のキャリアの軌跡を手がかりに、将来のキャリア戦略を検討することができます。

■ 本機能がもたらす価値

● 女性ユーザーにとって- 身近なロールモデルを、実データから発見できる- 性別によるキャリア分岐の違いを認識し、意思決定の材料にできる- 将来のキャリアの「不確実さ」をデータで補完し、自分軸で選択しやすくなる● 人材紹介会社・キャリアアドバイザーにとって- 女性候補者のキャリア支援における説得力あるデータ提供が可能- ジェンダーギャップ分析やDEI施策の裏付け資料として活用- 女性向けのキャリア相談の質向上に寄与● 企業・HR部門にとって- 男女別のキャリア遷移データをもとに、人材戦略・配置・育成方針の再考に活用- ジェンダー平等に関する人的資本開示やDEIの情報開示に役立つ

情報通信・インターネット業界で営業職種にいる「女性」の次のキャリアパス例

同条件での「男性」のキャリアパス例

■ 代表コメント

「女性ユーザーからは“自分と同じ境遇の女性のキャリアが知りたい”という声を多くいただいてきました。今回のジェンダー別可視化機能により、女性が自身のキャリアを前向きに設計するための“身近なデータに基づくロールモデル探索”が可能になります。」

日本のキャリア形成には依然としてジェンダーの壁が存在しますが、この課題にデータという手段で向き合い、キャリアの選択肢を広げる一助にしたいと考えています。

■ 提供開始について

本機能はキャリア戦略支援ツール「キャリアフォース」上で提供を開始しています。

サービスの詳細や法人利用については以下をご参照ください。

- キャリアフォースサービスサイト

https://www.careerforth.me/

■ 本件に関するお問い合わせ【キャリウム株式会社 会社概要】

- 会社名：キャリウム株式会社（Carrium Inc.）- 所在地：東京都港区北青山3-10-5 SPRING TERRACE OMOTESANDO- 代表者：代表取締役 成原 大敬- 株主：三井物産株式会社- 事業内容：キャリア可視化サービス「キャリアフォース」の企画・開発・運営