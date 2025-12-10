横浜フォーエバー　45周年アニバーサリーツアー・ファイナル佐野元春&ザ・コヨーテバンドライブデビューの地・横浜での一夜限りの特別なステージ　ライブレポート

株式会社キョードーメディアス

デビューから45年、ザ・コヨーテバンドとの活動20年を迎えた佐野元春。7月からスタートした全25公演のツアーは即日完売。バンド、音響、ライティング、映像アートが有機的に響き合い密度の高いロック空間を創出する唯一無⼆のライブ・パフォーマンスは、各地で圧倒的な熱狂を巻き起こしてきた。

（撮影：アライテツヤ）

また3月に発表された80年代の名曲たちをコヨーテバンドと共にリレコーディングしたアルバム『HAYABUSA JET I』も好評で、高セールスを記録。10月には時代を超えたメッセージを持つ楽曲をリレコーディングしたアルバム『HAYABUSA JETII』も発表され、アニバーサリー・イヤーならではの充実した活動を届けてくれている。その45周年アニバーサリー・ツアーの集大成ともいえるファイナル公演が2025年12月7日(日)に横浜BUNTAIで開催された。

「アニバーサリーを迎えるアーティストをフィーチャーする祝祭イベント」として開催されているYOKOHAMA UNITE 音楽祭。デビューの地・横浜での一夜限りのプレミアム・ステージ「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 横浜フォーエバー 45周年アニバーサリーツアー・ファイナル 佐野元春 & ザ・コヨーテバンド」は、ロビーに1994年に横浜スタジアムで行われたスタジアム・イベント「LAND HO!」のドキュメンタリー・フォトの特別展示『“LAND HO!” メモリアル写真展』も開催され長蛇の列ができ、開演前から多くのファンを魅了した。ほかにも様々なオプションが設けられており、始まる前からワクワクさせられっぱなしで、ステージへの期待も高まるものだった。

「ヤングブラッズ」「つまらない大人になりたくない」からスタートしたステージは、歌詞の断片が映像から飛び出してくるなど、その情報量の多さに驚いたが、『HAYABUSA JET I』の楽曲を中心に25公演を回ってきた充実の演奏（ビートとサウンド）の中に身をゆだねていくうちに、佐野が紡ぎだすメッセージが自然と処理されていたことに気づかされた。

『ビジターズ』ツアー以来、40年ぶりだというYOKOHAMA BUNNTAI（当時は横浜文化体育館）での1部ステージの最後は10月に発売されたアルバムの先行曲「レインガール」そして会場が一気に熱くなる「悲しきレディオ」で休憩に。

休憩中も山中湖で収録されたインタビュー『山中湖は寒かった』が流れ、音楽的ルーツや45という数字から浮かぶこと（アナログ7インチ45回転）など、佐野の中の断片を知ることができたのも楽しいひと時だった。

1部では革ジャン姿だった佐野は、２部では白のスーツで登場。現在世界で起きている様々な出来事や未来の子供たちへの思いを乗せたステージだったように思えた。

この日も様々な年齢のファンが集まっており、佐野のライブに来る年齢層が広がっていること、そして”世界中のキッズたちに贈る“という言葉から届けられた「愛が分母」は、スカのビートにのせ、佐野の独特の振りも相混じって深いメッセージを楽しく聴かせてくれた。

そして「エンタテイメント！」からの「水のように」「大人のくせに」「ニューエイジ」と続くところでは、映像がメッセージの深い意図をサポートし、さながらロックオペラでも見ているかのように、佐野が託した思いが届けられた気がした。

加えて、ファイナルのこの日だから届けられたこの曲「クリスマス・タイム・イン・ブルー」は“12月ですね、クリスマスの季節。戦争で傷ついた人々もどこかにいます”という言葉から始まり、曲が終わるのかと思ったその時、クリスマスソングの定番の一曲「サンタが街にやってくる」を巧みなアレンジで聴かせてくれた。

そして、本編最後に届けられたのが「約束の橋」。そこには横浜に集まったファンへの感謝の思いが詰まっていた。そしてそれはアンコールのラインナップ「シュガータイム」「スターダストキッズ」「ソーヤング」に現れており、場内はこの45年間を爆発させるかのような熱狂が渦巻いた。

そして最後はデビュー曲「アンジェリーナ」。

ライブデビューの地・横浜で45周年ツアーのファイナルを迎え、最後の楽曲がデビュー曲というのも彼らしい。そこにはきっと50年に向かって、未来に向かって“これからも一番前で走り続ける”という思いが込められていたのだと感じた。

本日の公演の模様はスペースシャワーTVで2026年に放送されることが決定。放送日時などの詳細は、スペースシャワーTV公式HPやSNSで後日発表される。

＜公演概要＞

公演名：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025 presents 横浜フォーエバー 45TH ANNIVERSARY TOUR FINAL MOTOHARU SANO AND THE COYOTE BAND」

公演日時：12月7日（日）16:30開場/18:00開演

出演：佐野元春 & THE COYOTE BAND

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」実行委員会

＜YOKOHAMA UNITE音楽祭とは＞

“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。

