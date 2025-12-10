ロジグロ、Shopee向け越境EC発送代行の相談が急増 需要拡大を受けて対応体制を強化

株式会社エスグロー

株式会社エスグロー（以下「ロジグロ」）は、東南アジアを中心とした越境ECマーケットで急成長しているShopeeにおける発送代行サービスへの相談件数が顕著に増加していることを受け、Shopeeの物流支援体制をさらに強化いたします。

越境ECを始める小規模事業者が増加

近年、Shopee はシンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、台湾など東南アジア市場を中心に急速な拡大を遂げており、中南米など新興市場にも勢いがあります。

日本のECセラーにとって、こうした海外市場への販路拡大は大きな魅力であり、実際に「売れているのに発送対応が追いつかない」「通関や配送トラブルが多い」といった声も増えてきています。

加えて、越境ECでは「各国の通関ルール」「配送国ごとの配送条件」「言語対応」「返品対応」など、国内ECとは異なる複雑な業務が伴うため、物流体制の整備が事業成長の鍵となっています。

Shopee公式物流サービス「SLS」利用事業者向けの支援強化

ロジグロでは、SLSを利用するセラーから増加する相談に対応し、

梱包・検品、配送ラベルの貼付、指定倉庫への納品作業、SLS運用のルールに関するサポート支援を強化しています。特に大型セール時の出荷量が急増するタイミングでも、安定した発送体制を提供します。

SLSを利用しない越境EC事業者向けの国際配送サポートも拡大

一方、DHL・EMS などを利用した独自の越境発送ニーズに対しては、国際配送の手配、国ごとの通関条件に応じた出荷準備、返品対応など、ワンストップの越境物流サービスとして幅広いサポートを提供しています。

ロジグロを選ぶべき理由

ロジグロは、長年にわたる国内／越境EC物流代行の実績があります。これにより、在庫管理から出荷、通関、配送、返品対応までをワンストップでサポート可能です。

さらに、Shopeeでの自社運用経験とノウハウを持つため、単なる「外注先」ではなく、「EC事業の成長パートナー」として、ショップ運営の安定化・スケールアップを支援できます。

今後の展望

今回の対応強化により、Shopeeを活用する日本の越境ECセラーにとって、「物流の壁」を気にせずコア業務に集中できる環境を整えます。ロジグロは、今後も市場の動向やセラーの声を反映しながら、配送網やサービス内容の拡充を進めてまいります。

【会社概要】

企業名：株式会社エスグロー（ロジグロ）

電話：078-291-0604（平日 9:30～17:30）

所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町6-4-2

事業内容：EC発送代行サービス・越境EC対応

https://ec-logistics.s-grow.co.jp/

【お問い合わせ】

越境EC相談窓口（ロジグロ）

https://ec-logistics.s-grow.co.jp/contact/