韓国ガールズグループ tripleS の新番組『tripleSのちょっと喋らへん？』がFM大阪でスタート！

株式会社エフエム大阪

韓国・日本など多国籍メンバーで構成されたK-POP女性グループ、

tripleS の新番組 『tripleSのちょっと喋らへん？』 が、FM大阪にて放送開始！

放送は2026年1月7日(水)スタート。

毎月第1・第3水曜日 25:00～25:30 の30分間にわたり、

tripleSが音楽やトーク、エンタメ情報を盛りだくさんでお届けします。

番組では、彼女たちの魅力全開トーク＆音楽を存分に楽しめるほか、時にはゲストも登場予定。

リスナーの皆さんからのメッセージも大歓迎です！

もっと近く、もっと楽しく、tripleSとつながるひとときをお楽しみください。

～tripleS プロフィール～

tripleSは、K-POP女性グループとしては最多の24人組。

日本人メンバーには、ファッション誌「ニコ☆プチ」専属モデルとしても活動していたカエデ、

人気オーディション番組「Girls Planet999」出身のコトネ、さらにマユ、リンの計4名が在籍しています。

2023年には「MAMA AWARDS 女性新人賞」、さらに「Hanteo Music Awards 2023 ルーキー賞」を受賞するなど、今最も注目されているグループです。



※番組へのメッセージは、以下【番組概要】内のメールアドレスまでお送りください

【番組概要】

タイトル：『tripleSのちょっと喋らへん？』

初回放送：2026年1月7日(水) 25:00～25:30

放送日時：毎月第1・第3水曜日 25:00～25:30

出演：tripleS

メールアドレス：triples@fmosaka.net

radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260107010000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260107010000)

（放送日時の１週間前から有効になるリンクです）

提供：FAIR NEXT INNOVATION