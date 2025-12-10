韓国ガールズグループ tripleS の新番組『tripleSのちょっと喋らへん？』がFM大阪でスタート！
韓国・日本など多国籍メンバーで構成されたK-POP女性グループ、
tripleS の新番組 『tripleSのちょっと喋らへん？』 が、FM大阪にて放送開始！
放送は2026年1月7日(水)スタート。
毎月第1・第3水曜日 25:00～25:30 の30分間にわたり、
tripleSが音楽やトーク、エンタメ情報を盛りだくさんでお届けします。
番組では、彼女たちの魅力全開トーク＆音楽を存分に楽しめるほか、時にはゲストも登場予定。
リスナーの皆さんからのメッセージも大歓迎です！
もっと近く、もっと楽しく、tripleSとつながるひとときをお楽しみください。
～tripleS プロフィール～
tripleSは、K-POP女性グループとしては最多の24人組。
日本人メンバーには、ファッション誌「ニコ☆プチ」専属モデルとしても活動していたカエデ、
人気オーディション番組「Girls Planet999」出身のコトネ、さらにマユ、リンの計4名が在籍しています。
2023年には「MAMA AWARDS 女性新人賞」、さらに「Hanteo Music Awards 2023 ルーキー賞」を受賞するなど、今最も注目されているグループです。
※番組へのメッセージは、以下【番組概要】内のメールアドレスまでお送りください
【番組概要】
タイトル：『tripleSのちょっと喋らへん？』
初回放送：2026年1月7日(水) 25:00～25:30
放送日時：毎月第1・第3水曜日 25:00～25:30
出演：tripleS
メールアドレス：triples@fmosaka.net
radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260107010000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260107010000)
（放送日時の１週間前から有効になるリンクです）
提供：FAIR NEXT INNOVATION