GovTech東京主催イベント「Go！公共」に当社代表の橋本が登壇します！

株式会社Kids Public

「誰もが成育過程を健やかに過ごせる社会の実現」をビジョンに掲げ、産婦人科・小児科に特化した遠隔健康医療相談サービスを展開する株式会社Kids Public（本社：東京都千代田区 代表: 橋本 直也 以下、当社）の代表の橋本 直也は、一般社団法人GovTech東京（理事長：宮坂 学）が主催する「Go！公共」にパネリストとして登壇いたします。

本イベントでは、「未来に渡す仕事」をテーマに、社会課題解決の最前線で活躍する多様なゲストを迎え、ソーシャルキャリアの魅力や公共分野における人的資本の重要性を深掘りし、キャリアの新しい可能性を探ります。

当社からは、現役の小児科医である橋本が「産婦人科・小児科オンライン」を立ち上げた経緯や、今年で10周年を迎える当社事業を通じて経験したこと、社会課題の解決に向けて取り組む姿勢についてご紹介を致します。

■イベント概要

【開催日時】

令和7年12月17日(水）18時30分～20時30分（18時～開場）

【場 所】

Tokyo Innovation Base (東京都千代田区丸の内3-8-3)

【開催方法】現地参加のみ(参加無料／後日アーカイブ公開予定）

【主 催】一般財団法人 GovTech東京

【パネリスト】

・小島 隆秀 (一般社団法人GovTech東京 デジタル人材本部長）

・橋本 直也 (株式会社Kids Public)

・星 直人 （一般社団法人インパクトスタートアップ協会代表理事）

・三上 泰地 (アビームコンサルティング株式会社/江東区CIO補佐官）

【モデレーター】

幸田 友資 (一般財団法人GovTech東京 経営管理本部 総務グループ長）

【申込方法】下記の一般財団法人GovTech東京プレスリリースよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000129149.html

【イベント問い合わせ先】

一般財団法人GovTech東京

https://www.govtechtokyo.or.jp/

■株式会社Kids Publicについて

2015年小児科医・橋本直也が創立。運営するオンライン健康医療相談サービス「産婦人科・小児科オンライン」では、250名を超える小児科医・産婦人科医・助産師がオンラインで相談対応を実施。「産後うつ病の高リスク者が33.5%減」といった科学的根拠に基づき、全国230以上の市区町村で導入されている。ビジョンは「誰もが成育過程を健やかに過ごせる社会」。

【会社概要】

会社名：株式会社Kids Public

所在地：東京都千代田区神田美土代町11－8 SK美土代町ビル5階

代表者：橋本直也

設立：2015年

従業員数：36名（2025年11月現在）

所属医療者数：251名（2025年11月現在）

URL：https://kids-public.co.jp/

産婦人科オンライン：https://obstetrics.jp/

小児科オンライン：https://syounika.jp/