無限に遊べる悪夢がここに。『NeverAwake FLASHBACK』 本日12月10日（水）よりSteamにて配信開始！

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、アクションローグライトシューター『NeverAwake FLASHBACK』を、本日2025年12月10日（水）にSteamにて配信開始したことをお知らせいたします。

また、配信開始にあわせて本日より期間限定で20％OFFのローンチセール、および35%OFFのバンドルセールを実施いたします。

■『NeverAwake FLASHBACK』がSteamにて配信！ローンチセール実施中！

『NeverAwake FLASHBACK』は、Steamにて本日12月10日（水）に配信を開始いたしました。

配信を記念して、20%OFFのローンチセールを期間限定で実施いたします。

期間中は通常1,200円のところ960円になっているため、この機会にぜひお買い求めください。

＜ローンチセール実施期間＞

12月10日（水）17:00 ～ 12月25日（木）2:59 [日本時間]

▼Steamページはこちら！

https://store.steampowered.com/app/3072510/NeverAwake_FLASHBACK/

■前作『NeverAwake』とのセットになったバンドルが登場！

前作『NeverAwake』のゲーム本編がセットになった『NeverAwake Nightmare Bundle』を配信いたします。

もし前作をまだプレイしていないけど気になっている、という方はこちらのお得なセットがおすすめです。

また、配信を記念しローンチセールとは別に以下の期間でバンドル購入がお得になるバンドルセールを実施いたします。

セール期間中は35%OFFとなり期間終了後、以降は15％OFFになるため、是非お得な期間中にお買い求めください。

＜バンドルセール実施期間＞

12月10日（水）17:00 ～ 12月19日（金）00:59 [日本時間]

■『NeverAwake FLASHBACK』とは？

■あらすじ

無事、悪夢から目を覚ましたレム。

もやもやしていた気持ちも晴れ、穏やかな気持ちで毎日を過ごしていました。

しかしある日、気づいたらまた毎晩悪夢にうなされてしまうように…

悪夢の原因は一体何なのでしょうか？

さらなる悪夢から、レムはまた目を覚ますことができるのでしょうか？

■ゲームルールが一新！『NeverAwake』の悪夢世界をモチーフとしたローグライトシューティングに再誕！

目覚めたはずの少女は、再び悪夢の渦へと引きずり込まれる──。

『NeverAwake』の後日譚が、ローグライトシューターとして生まれ変わって登場！

シャッフルされる悪夢のステージ、新たな武器とアクセサリ、そしてさらに激しいバトル。新たな相棒『ガベちゃん』と共に、絶え間なく姿を変える恐怖と対峙しましょう。アーケードライクに深化した悪夢の世界が、今ふたたび幕を開けます！

ステージをクリアするたびにアイテムを選んでレムを強化強力な味方「ガベちゃん」と悪夢を攻略！

■無限に遊べる『NeverAwake FLASHBACK』

今作ではステージ挑戦前に3つのアルファベット・コードを調整することで難易度、手に入るアクセサリーや武器、ステージ構成、ボスが全て変化！

遊ぶたびに新しい発見がある、まさに「無限に遊べる」内容となっています。

悪夢を突破しても、突破できなくても、コードを変えて何度も挑戦しましょう。

■初心者から上級者まで楽しめる、幅広い難易度とプレイスタイルに合わせたアクセサリー設計

「シューティングゲームというと難しいイメージが……」「やるからには歯ごたえが欲しい」そんな方々もご安心ください。今作では5段階の難易度を選択できるため、自分に合った難易度で挑むことが可能です。

さらに、最初にいくつかのアクセサリーセットから自分のプレイスタイルに合ったアクセサリーを選んで挑むことが可能になっているため、初心者から上級者はもちろん、幅広いプレイスタイルに対応しています。

自分のプレイスタイルに合ったアクセサリーセットを選ぼう

■多数のマルチエンディング

一度悪夢を突破できたとしても終わりではありません。多数のマルチエンディングが悪夢の深淵にて待ち受けています。

深淵を覗き込み、レムを待ち受けるすべての結末を見届けましょう。

■『NeverAwake FLASHBACK』をまとめると

- 「少女の見る悪夢の中」を舞台にした独特な世界観- 手書きによる美しいグラフィックスとアニメーション- シャッフルされたステージ群によるユニークな展開- スピード感のあるゲームプレイと迫力のあるボス戦- 90以上の数多くのステージ／数十にも及ぶトリッキーなボス- 数多くの武器やアクセサリと、それらを組み合わせたビルド- 多数のマルチエンディング- 本編『NeverAwake』にはなかった多くの追加要素

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/291_1_522252616f29a371723bd66bdee9ae95.jpg?v=202512100527 ]

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

■少女はまだ、目覚めない―― “悪夢系”アクションシューター『NeverAwake』

『NeverAwake』は、手書きによる美しくも禍々しいグラフィックで彩られた独特の世界観と、オリジナリティあふれるゲームルールが特徴の“悪夢系”アクションシューターです。

盛り沢山のボリュームながら、独自のゲームシステムによる高いリトライ性で、ビギナーシューターからエキスパートまで幅広い層が遊びやすいゲームに仕上がっています。

360度どこにでもメインショットを発射ショップで装備をカスタマイズ

目を覚まさない少女「レム」の観る悪夢の中で、彼女が嫌いなものたちとの戦いの果てに少女が目にしたものとは……。

Steam：https://store.steampowered.com/app/1727180/NeverAwake/

Nintendo eShop：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055056.html

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP5905-PPSA09705_00-0000000000000000

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/neverawake/9plvk4q0ppqk

Nintendo Switch(TM)/ PlayStation(R)4向けにはパッケージ版も大好評発売中！

詳細は公式サイト（https://neverawake.neotro.jp/）まで！

―――