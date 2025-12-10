初の関西進出2026年1月21日(水)「HR Craft Night vol.41関西HR交流会」開催決定

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三、以下「ユナイテッド・リクルートメント」）は、これまで40回にわたりスタートアップから大手企業まで企業人事様向けに業界を越えてHR領域の知見を共有する人事交流イベント「HR Craft Night」を開催してまいりました。

第41回となる今回は、初の関西進出として、大阪で「HR Craft Night 関西HR交流会」を開催いたします。

今回の関西開催は、Xbet株式会社および株式会社スイセイとの共催により、OpenWork株式会社 大阪拠点（JAM BASE）で新年会を兼ねた特別なHR交流会をお届けします。

関西エリアの人事担当者を中心に、企業規模・領域を超えて知見を共有し、ネットワークを広げる貴重な機会となります。

■開催概要

申込URL :https://share.hsforms.com/1QEXSTRhkSgqIxlzt1KtRnwddsox

イベント名 ：HR Craft Night Vol.41 関西HR交流会＠大阪

日時 ：2026年1月21日（水）19:00～21:00（受付開始 18:30）

会場 ：〒530-0011大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE

参加費 ：2,000円（税込）※領収書発行可

【過去参加企業例（順不同）】

株式会社アカツキ / 株式会社UPSIDER / 株式会社イングリウッド / 株式会社インフキュリオン / ウェルスナビ株式会社 / 株式会社エクサウィザーズ / 株式会社ガラパゴス / 株式会社クラウドワークス / 株式会社クラダシ / 株式会社サイバーエージェント / STORES株式会社 / 株式会社Speee / 株式会社Spectee / 株式会社SmartHR / 株式会社スマートバンク / 株式会社SODA / 株式会社ビザスク / フリー株式会社 / BASE株式会社 / HENNGE株式会社 / 株式会社マネーフォワード / 株式会社Mico / 株式会社メタップスホールディングス / 株式会社メルカリ / 株式会社ユーザベース / LINEヤフー株式会社 / 株式会社リクルート / 株式会社Resilire / 株式会社ログラス

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメントは、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン） https://offerbrain.jp/a01/ 」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。

■本イベントの共催企業

●Xbet株式会社

Xbet（クロスベット）株式会社は「"自分なりの幸せ"を生きる個人を増やす」をMissionに、2023年に創業したHRベンチャーです。

転職／複業／リモートが当たり前となり、働き方や働く場所などの自由度が増した「キャリア3.0時代」において、独自モデルを用いたキャリアコーチングを通じて「自分なりの幸せ」を定義し、その実現を転職/副業/リスキリング/独立等のあらゆる手段で中長期でサポートする、キャリア3.0型のコーチングエージェントを標榜しています。

URL：https://xbet.co.jp/

●株式会社スイセイ

株式会社スイセイは、採用記事制作サービス『採用広報のプロ』を運営しています。130社以上の取引実績をもとに、経験豊富なプロフェッショナルチームが、note・Wantedly・採用サイト・オウンドメディアなどに掲載する採用コンテンツを制作します。 記事の企画設計から、インタビュー・写真撮影・制作、日程調整、原稿チェックなどのディレクション、画像作成、掲載までワンストップで支援できる点が特長です。企業ごとの魅力や採用ターゲットに合わせて最適なストーリーを設計し、求職者に「伝わる」採用広報を実現します。

採用記事制作サービス「採用広報のプロ」https://saiyokohonopuro.sui-sei.tokyo/

●オープンワーク株式会社

OpenWork（オープンワーク）では、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集している WEB サイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約 2,050万件が蓄積されており、会員数は約 769万人（2025 年 11月末時点）となっています。私たちは、企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献したいと考えています。

また、OpenWorkに登録している人材に対して、企業が直接アプローチできるダイレクトリクルーティングサービス「OpenWorkリクルーティング」も提供しています。 OpenWorkの自社の企業ページへの求人掲載のほか、OpenWorkのユーザーにスカウトを送付することが可能です。社員クチコミ・評価スコアといった情報をもとに自社の強みや特長を訴求することができ、転職潜在層にも広くアプローチすることができます。これにより、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

■会社概要

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

本社所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/