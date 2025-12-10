保育園留学、「第5回 日本サービス大賞」優秀賞と審査員特別賞をダブル受賞。

株式会社キッチハイク

株式会社キッチハイク（本社：北海道檜山郡厚沢部町、代表取締役CEO：山本雅也）は2025年12月9日、1-2週間家族で地域に滞在する、こども主役の学び体験「保育園留学(※1)」が、内閣総理大臣・閣僚が参加する「第5回 日本サービス大賞」にて、優秀賞と審査員特別賞の２賞を受賞したことをお知らせいたします。

日本サービス大賞とは

公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）が主催する、「革新的な優れたサービス」を表彰するアワード。サービスの高度化と産業の発展を先導する、きらりと光る新しい価値を提供しているサービスや、これまでになかった新しいやり方を実現しているサービスを表彰。今回は768件の応募があり、計33件が受賞しました。

受賞サービス「保育園留学」について

保育園留学は、家族で地域に1～2週間滞在し、こどもが地域の保育園に通える「こども主役の学び体験」です。こどもには、AI時代に不可欠な幼少期に大自然や異文化に触れる機会を提供し、非認知能力の基盤となる“Lifelong Gift（一生ものの可能性）”を。ご家族には、仕事も子育てもあきらめない多様な選択肢を。地域には、家族ぐるみの超長期的関係人口の創出や地域経済への貢献をもたらしてきました。2021年、「世界一素敵な過疎のまち」を掲げる北海道厚沢部町で開始した本サービスは、現在では約70地域に拡大。累計約10,000人・3,000家族以上が参加しています（2025年12月時点）。

優秀賞・審査員特別賞 評価ポイント

「こども・親・地域に元気と希望をもたらす『三方よし』の仕組みの創り込み」、「留学経験者を活かしたコミュニケーションによる新しい子育て文化の醸成」、「過疎地域の課題解決に寄与する地方創生モデル」、「『こども中心の社会実現』に貢献する、都市部での子育ての悩みを解消、都市と地域の2拠点生活の促進」が高く評価され、優秀賞・審査員特別賞のダブル受賞となりました。

受賞コメント

代表取締役CEO 山本雅也（写真左。保育園留学第0号として北海道厚沢部町に当時2歳の娘と留学。その原体験をもとに、保育園留学を立ち上げ。後に厚沢部町に移住。）、取締役CRRO 川上真生子（写真右。次世代の女性リーダーとしてNewsPicks開催「WE CHANGE AWARDS 2025」個人賞を受賞。2025年、保育園留学先に子育て移住。）代表取締役CEO 山本雅也

「保育園留学をともに育ててくださっている全国の地域・保育園の皆さま、参加いただいたご家族の皆さまに心から感謝申し上げます。今回の受賞は皆様と一緒につくり上げてきた賜物です。また、キッチハイクは2025年11月、事業の原点である北海道厚沢部町へ東京から本社を移転しました。“地球の最先端”ともいえる過疎地域を拠点に、これからも地域とともに挑戦し続け、当社が掲げるVISION2050「地域を未来の先駆者へ」の実現を加速しています。」

キッチハイク・北海道厚沢部町 本社移転について：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000006899.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000006899.html)

取締役CRRO(Chief Regional Relationship Officer) 川上真生子

「子育ても仕事もあきらめない。そんな思いからも始まった『保育園留学』が、多くの家族の共感に支えられ、日本を代表する賞をいただけたことを心から嬉しく思います。私自身も不妊治療・出産を経て、子育てをしながら働き方と組織づくりに向き合ってきた当事者です。全国のご家族と地域に伴走する中で、子育てと仕事の両立は、個人の頑張りだけでなく、新たな仕組みや組織のあり方・マインドの変化が揃って初めて実現することを痛感してきました。だからこそ今後は、現場で蓄積した知見と当事者としての経験を生かし、企業や自治体の皆さまとともに、理想の子育てと働き方が両立できる組織づくり・仕組みづくりを社会に広げて進めていきたいと考えています。保育園留学が生んだ変化を、組織と社会の未来へと広げていきます。」

今後の展開

キッチハイクは、本受賞を契機に「保育園留学」のさらなる推進とともに、以下の領域に力を入れてまいります。

１. 全国自治体との連携強化と「地域支社」構想の推進

自治体の皆さまと協働しながら、保育園留学を核とした持続的な地域モデルづくりを進めていきます。ふるさと納税を活用した「留学先納税(R)︎(※2)」、言語・文化の多様性を伝える新時代の保育人材「ダイバーシティ・インストラクター」、不動産・空き家活用の「まちづくりスタジオ」、食や地域のブランドプロデュースなど、地域ごとの課題に合わせた伴走支援を強化します。

また、地域とともに継続的な価値づくりに取り組む「地域支社」構想も本格的に推進してまいります。自治体・地域の皆さまからのご相談を広く受け付けています。

２. 企業様向け「子育て・働き方」組織コンサルティングの提供

NewsPicks「WE CHANGE AWARDS 2025」にも受賞された"次世代の女性リーダー"であり、子育て・地域リモート当事者として、全国の自治体・家族に伴走してきた取締役CRRO 川上真生子が中心となり、企業様向けの働き方/組織アドバイザリー・コンサルティングを開始します。子育て支援、女性活躍、働き方改革などのテーマについて、当事者視点 × キッチハイクの実践知をもとに、組織の変革を伴走支援します。企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。

キッチハイク取締役CRRO・川上真生子 東京大学文学部卒業後、2010年楽天株式会社（現・楽天グループ株式会社）に入社。ECコンサルタントとして地域事業者の流通拡大に携わったのち、社長秘書として国内外のビジネス最前線を体感。楽天レシピでのマーケティング業務を経て、2017年株式会社キッチハイクに入社。取締役CRRO（Chief Regional Relationship Officer）/ 「こどもと食文化の地域未来総研」所長として、地域創生事業の官公庁・自治体連携を統括する。保育園留学先である熊本県に子育て移住をしながら、様々な地域に根ざした子育ての可能性を広げている。官民連携による「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」保育部会長（国土交通省等が協力）。次世代の女性リーダーとしてNewsPicks開催「WE CHANGE AWARDS 2025」個人賞を受賞。

川上 真生子これまでの取り組み

１.川上 真生子、NewsPicks開催「WE CHANGE AWARDS 2025」受賞リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000006899.html

２.WE CHANGE AWARDS 2025受賞に寄せて。スーパーウーマンではない私の、リーダーのありかた

https://note.com/ma_ki_ko/n/nb52506e9354a



３.仕事と子どもの両立どうする？36歳スタートアップ役員、「妊活宣言」にいたるまで。

https://note.com/ma_ki_ko/n/na23cb37e553a



４.人事制度「LIFE」の取り組み

https://note.com/ma_ki_ko/n/n5ee6d87ab374

３. 教育価値の強化と新コンセプト「Lifelong Gift」の推進

AIが急速に進化するこれからの時代、0～9歳前後の“発達の土台が形づくられる時期”の学びはますます重要になります。とりわけ、非認知能力の育成、自ら興味を深めて遊びこむ体験、自然の中での原体験、そして異文化に触れる経験は、こどもの一生の可能性を大きく広げる基盤となります。キッチハイクは保育園留学を、こどもにとっての「Lifelong Gift・ 一生ものの可能性」として再定義し、教育価値の強化を進めてまいります。今後は教育専門家との情報発信もさらに充実させ、こどもの学びと育ちに新たな価値を創出していきます。教育・子育てメディアの皆さまからの取材も広く歓迎いたします。

お問い合わせはこちら

地域自治体・企業・メディアの皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

https://kitchhike.jp/contact

(※1) 保育園留学は、株式会社キッチハイクの商標です。

(※2) 留学先納税(R)︎は、株式会社ギフティの登録商標です(2022年10月商標登録済み)。

株式会社キッチハイクについて

キッチハイクは「地域の価値を拡充し、地球の未来へつなぐ。」をミッションとし、世界中の“地域”の一つひとつが未来の先駆者となるよう価値を磨き上げ、新しい文化・経済圏を創造するブランドプロデュース＆プラットフォームカンパニー。地域発で地球全体にイノベーションをもたらす、地域事業を展開しています。

厚沢部本社：北海道檜山郡厚沢部町上里92-1 移住交流センター内

東京オフィス：東京都台東区東上野4-13-9 ROUTE89 BLDG.4F

代表取締役CEO：山本雅也（内閣府地方創生SDGs課題解決モデル都市 専門家）

設 立：2012年12月

HP ：https://kitchhike.jp/

＜事業一覧＞

◎1-2週間家族で地域に滞在する、こども主役の暮らし体験「保育園留学」

https://hoikuen-ryugaku.com/

◎地域の食を贈るギフトサービス「NIPPON LOCAL FOOD GIFT」

https://n-localfoodgift.com/

◎地域・自治体のパートナーとして、こどもと地域の未来を創造する事業スタジオ「こどもと地域の未来総研」

https://kitchhike.jp/studio

＜受賞実績＞

1-2週間家族で地域に滞在する、こども主役の暮らし体験「保育園留学」は「第5回日本サービス大賞」優秀賞・審査員特別賞、人気育児雑誌が選ぶ2023年の日本の子育てトレンド「第16回 ペアレンティングアワード」、内閣府「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」優良３事例、内閣府「2023年度地方創生テレワークアワード・地域課題解決プロジェクト参画部門」、国土交通省「令和５年度地域づくり表彰」国土交通大臣賞(最高賞)など多数受賞。