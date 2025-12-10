鎌倉が舞台の「契約夫婦」物語『あやかし屋敷のまやかし夫婦』(ことのは文庫)コミカライズ 2巻が、やわらかスピリッツ様より12月10日発売！

マイクロマガジン社（東京都中央区）が手掛けるオトナ女子向けの文芸レーベル・ことのは文庫『あやかし屋敷のまやかし夫婦』のコミカライズ 第2巻が、やわらかスピリッツ様より本日2025年12月10日(水)に発売されました。





やわらかスピリッツ様


『あやかし屋敷のまやかし夫婦　契約夫婦は鎌倉で妖怪の集う家を守る』連載ページ


▼https://yawaspi.com/ayakashiyashiki/index.html



漫画：おおきぼん太氏　/　原作：住本優　/　原作イラストレーター ：ajimita




原作小説『あやかし屋敷のまやかし夫婦』は現在第2巻まで、全国の書店・電子書店にて発売中です。


“契約”から始まった二人が、次第に心惹かれ合う“じれキュンストーリー”を、コミカライズとともに、原作小説もお楽しみください。




書籍情報



作家 額賀澪先生、推薦!


「鍋の中でコトコトと野菜が煮込まれていくような、心の解ける音が聞こえる小説です」




あやかし屋敷のまやかし夫婦　家守とふしぎな客人たち

定価：770円（本体700円＋税10％）


レーベル：ことのは文庫


著：住本優　/　イラスト ：ajimita


ISBN：9784867162644


https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya/








あやかし屋敷のまやかし夫婦　家守と謎めく花盗人

定価：803円（本体730円＋税10％）


レーベル：ことのは文庫


著：住本優　/　イラスト ：ajimita


ISBN：9784867165454


https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya2/







著者情報



小説：住本優（すみもと・ゆう）


武庫川女子大学卒業。一児の母。『最後の夏に見上げた空は』全3巻（電撃文庫）でデビュー。


そこから17年の時を経て、『あやかし屋敷のまやかし夫婦　家守とふしぎな客人たち』（ことのは文庫）を上梓する。


焦れったく微笑ましい恋愛模様を書くのが好き。



装画：ajimita（あじみた）


イラストレーター。書籍装画実績として『言鯨16号（九岡望著／早川書房）』、『君の想い出をください、と天使は言った（辻堂ゆめ著／角川文庫）』等多数。




心に響く物語に、きっと出逢える。「ことのは文庫」




ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。


累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。


ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/


X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm


Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/


TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm


Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2



マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。




マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547



