鎌倉が舞台の「契約夫婦」物語『あやかし屋敷のまやかし夫婦』(ことのは文庫)コミカライズ 2巻が、やわらかスピリッツ様より12月10日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）が手掛けるオトナ女子向けの文芸レーベル・ことのは文庫『あやかし屋敷のまやかし夫婦』のコミカライズ 第2巻が、やわらかスピリッツ様より本日2025年12月10日(水)に発売されました。

やわらかスピリッツ様

『あやかし屋敷のまやかし夫婦 契約夫婦は鎌倉で妖怪の集う家を守る』連載ページ

▼https://yawaspi.com/ayakashiyashiki/index.html

漫画：おおきぼん太氏 / 原作：住本優 / 原作イラストレーター ：ajimita

原作小説『あやかし屋敷のまやかし夫婦』は現在第2巻まで、全国の書店・電子書店にて発売中です。

“契約”から始まった二人が、次第に心惹かれ合う“じれキュンストーリー”を、コミカライズとともに、原作小説もお楽しみください。

書籍情報

作家 額賀澪先生、推薦!

「鍋の中でコトコトと野菜が煮込まれていくような、心の解ける音が聞こえる小説です」

あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守とふしぎな客人たち

定価：770円（本体700円＋税10％）

レーベル：ことのは文庫

著：住本優 / イラスト ：ajimita

ISBN：9784867162644

https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya/

あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守と謎めく花盗人

定価：803円（本体730円＋税10％）

レーベル：ことのは文庫

著：住本優 / イラスト ：ajimita

ISBN：9784867165454

https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya2/

著者情報

小説：住本優（すみもと・ゆう）

武庫川女子大学卒業。一児の母。『最後の夏に見上げた空は』全3巻（電撃文庫）でデビュー。

そこから17年の時を経て、『あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守とふしぎな客人たち』（ことのは文庫）を上梓する。

焦れったく微笑ましい恋愛模様を書くのが好き。

装画：ajimita（あじみた）

イラストレーター。書籍装画実績として『言鯨16号（九岡望著／早川書房）』、『君の想い出をください、と天使は言った（辻堂ゆめ著／角川文庫）』等多数。

心に響く物語に、きっと出逢える。「ことのは文庫」

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm

Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm

Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp