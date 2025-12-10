鎌倉が舞台の「契約夫婦」物語『あやかし屋敷のまやかし夫婦』(ことのは文庫)コミカライズ 2巻が、やわらかスピリッツ様より12月10日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）が手掛けるオトナ女子向けの文芸レーベル・ことのは文庫『あやかし屋敷のまやかし夫婦』のコミカライズ 第2巻が、やわらかスピリッツ様より本日2025年12月10日(水)に発売されました。
やわらかスピリッツ様
『あやかし屋敷のまやかし夫婦 契約夫婦は鎌倉で妖怪の集う家を守る』連載ページ
▼https://yawaspi.com/ayakashiyashiki/index.html
漫画：おおきぼん太氏 / 原作：住本優 / 原作イラストレーター ：ajimita
原作小説『あやかし屋敷のまやかし夫婦』は現在第2巻まで、全国の書店・電子書店にて発売中です。
“契約”から始まった二人が、次第に心惹かれ合う“じれキュンストーリー”を、コミカライズとともに、原作小説もお楽しみください。
書籍情報
作家 額賀澪先生、推薦!
「鍋の中でコトコトと野菜が煮込まれていくような、心の解ける音が聞こえる小説です」
あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守とふしぎな客人たち
定価：770円（本体700円＋税10％）
レーベル：ことのは文庫
著：住本優 / イラスト ：ajimita
ISBN：9784867162644
https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya/
あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守と謎めく花盗人
定価：803円（本体730円＋税10％）
レーベル：ことのは文庫
著：住本優 / イラスト ：ajimita
ISBN：9784867165454
https://kotonohabunko.jp/detail/ayamaya2/
著者情報
小説：住本優（すみもと・ゆう）
武庫川女子大学卒業。一児の母。『最後の夏に見上げた空は』全3巻（電撃文庫）でデビュー。
そこから17年の時を経て、『あやかし屋敷のまやかし夫婦 家守とふしぎな客人たち』（ことのは文庫）を上梓する。
焦れったく微笑ましい恋愛模様を書くのが好き。
装画：ajimita（あじみた）
イラストレーター。書籍装画実績として『言鯨16号（九岡望著／早川書房）』、『君の想い出をください、と天使は言った（辻堂ゆめ著／角川文庫）』等多数。
心に響く物語に、きっと出逢える。「ことのは文庫」
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
