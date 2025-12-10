オーデマ ピゲ、歴史的タイムピース “グロス ピエス” をオークションで取得

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

オーデマ ピゲは、同社の歴史において最も重要なタイムピースのひとつである「S. Smith & Son アストロノミカル ウォッチ」、通称“グロス ピエス”を取得したことを発表いたします。この超複雑機構を備えた懐中時計は、1914年に製作が依頼され、1921年に完成しました。1990年代まで一般に公開されることなく秘蔵されていたこの名品が、ブランド創業150周年の節目にル・ブラッシュへと帰還したことは、時計製作の遺産を守り、オートオルロジュリーの芸術を称えるというオーデマ ピゲの揺るぎない使命を象徴しています。

本懐中時計は、2025年12月8日、ニューヨークで開催されたサザビーズ「Important Watches」オークションにおいて、歴史的な「Olmsted Complications Collection」の一部として出品されました。

比類なき複雑さを誇る唯一無二の懐中時計

18Kイエローゴールドケースの“グロス ピエス”は、オーデマ ピゲが製作した中で最も包括的な天文時計であり、スカイチャートを搭載した初期の作品のひとつです。ロンドンの夜空を315個の星とともに描き、恒星時、永久カレンダー、ムーンフェイズ、均時差を表示します。20世紀に製作されたオーデマ ピゲ唯一の超複雑懐中時計であり、ミニッツリピーター、グランド＆プチソヌリ、クロノグラフ、そしてAPの懐中時計では当時唯一のトゥールビヨンを備えています。

19種類の複雑機構を搭載する“グロス ピエス”は、1899年の伝説的な“ユニヴェルセル”と並び、オーデマ ピゲ史上最も複雑な懐中時計です。“ユニヴェルセル”と同様、ジュウ渓谷のエタブリサージュシステムの生き証人であり、専門職人たちが集結し、20世紀初頭に最も複雑なタイムピースを生み出した歴史を物語っています。

世代を超えて受け継ぐ遺産

1921年にS. Smith & Sonへ納品された後、“グロス ピエス”は長年公の場から姿を消し、アーカイブ資料や稀少な写真でのみ知られていました。1915年1月付の文書には、恒星時、黄道十二宮、至点、北半球の星空に関する研究が記されており、時計製作の黄金期を築いたパイオニア精神と卓越したクラフツマンシップを垣間見ることができます。

この懐中時計は長年、名高いOlmstedコレクションに所蔵され、限られた人々のみが厳重な管理下で鑑賞してきました。今回、オーデマ ピゲがこの名品をオークションで取得したことは、時計製作の遺産を守り、卓越したサヴォアフェールを世界に示すというブランドの使命を改めて強調するものです。“グロス ピエス”は今後、数年にわたるワールドツアーを経て、AP ハウスやイベントで公開された後、ル・ブラッシュのミュゼ アトリエ オーデマ ピゲに展示される予定です。

