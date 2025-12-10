「報知競馬カレンダー2026」発売
株式会社報知新聞社
《カレンダー概要》
スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、「報知競馬カレンダー2026」の販売を開始いたしました。表紙と１月は、「世界一決定戦」と言われるＢＣクラシックを制し歴史的快挙を成し遂げたフォーエバーヤング。２月はコスタノヴァ、３月はダノンデサイル…１２月は大逃げのメジロパーマーと、毎月ターフを駆け抜けた名馬が登場します。さらに2026年の中央競馬開催全日程と、重賞競走の日程が記載。暦は月曜で始まり、週末の土・日で終わるため、競馬ファンが開催レースを確認しやすく見やすさ抜群。競馬ファンには便利なカレンダーになっております。
【掲載馬】
１月・フォーエバーヤング
２月・コスタノヴァ
３月・ダノンデザイル
４月・エンブロイダリー
５月・カムニャック
６月・クロワデュノール
７月・メイショウタバル
８月・ピューロマジック
９月・ウインカーネリアン
１０月・マスカレードボール
１１月・ミッキーファイト
１２月・メジロパーマー
《カレンダー概要》
ページ数：13
判型：A２判 ヨコ420mm タテ594ｍｍ
本体価格：1,800円（税込）1,636円＋税
販売：書店、ネット書店、ウェブショップ、ＹＣ（読売新聞販売店）、ショップ報知など
【カレンダーに関するお問い合わせ】
報知新聞社ビジネス局出版部
電話03-6831-3333（代表）（受付時間：月～金11:00～17:00）
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp