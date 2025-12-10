「報知競馬カレンダー2026」発売

株式会社報知新聞社

　スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、「報知競馬カレンダー2026」の販売を開始いたしました。表紙と１月は、「世界一決定戦」と言われるＢＣクラシックを制し歴史的快挙を成し遂げたフォーエバーヤング。２月はコスタノヴァ、３月はダノンデサイル…１２月は大逃げのメジロパーマーと、毎月ターフを駆け抜けた名馬が登場します。さらに2026年の中央競馬開催全日程と、重賞競走の日程が記載。暦は月曜で始まり、週末の土・日で終わるため、競馬ファンが開催レースを確認しやすく見やすさ抜群。競馬ファンには便利なカレンダーになっております。





【掲載馬】


１月・フォーエバーヤング


２月・コスタノヴァ


３月・ダノンデザイル


４月・エンブロイダリー


５月・カムニャック


６月・クロワデュノール


７月・メイショウタバル


８月・ピューロマジック


９月・ウインカーネリアン


１０月・マスカレードボール


１１月・ミッキーファイト


１２月・メジロパーマー


《カレンダー概要》

ページ数：13


判型：A２判　ヨコ420mm　タテ594ｍｍ


本体価格：1,800円（税込）1,636円＋税


販売：書店、ネット書店、ウェブショップ、ＹＣ（読売新聞販売店）、ショップ報知など



【カレンダーに関するお問い合わせ】


報知新聞社ビジネス局出版部


電話03-6831-3333（代表）（受付時間：月～金11:00～17:00）


【リリースに関するお問い合わせ】


メール pr1872@hochi.co.jp