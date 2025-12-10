「報知競馬カレンダー2026」発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、「報知競馬カレンダー2026」の販売を開始いたしました。表紙と１月は、「世界一決定戦」と言われるＢＣクラシックを制し歴史的快挙を成し遂げたフォーエバーヤング。２月はコスタノヴァ、３月はダノンデサイル…１２月は大逃げのメジロパーマーと、毎月ターフを駆け抜けた名馬が登場します。さらに2026年の中央競馬開催全日程と、重賞競走の日程が記載。暦は月曜で始まり、週末の土・日で終わるため、競馬ファンが開催レースを確認しやすく見やすさ抜群。競馬ファンには便利なカレンダーになっております。

【掲載馬】

１月・フォーエバーヤング

２月・コスタノヴァ

３月・ダノンデザイル

４月・エンブロイダリー

５月・カムニャック

６月・クロワデュノール

７月・メイショウタバル

８月・ピューロマジック

９月・ウインカーネリアン

１０月・マスカレードボール

１１月・ミッキーファイト

１２月・メジロパーマー

《カレンダー概要》

ページ数：13

判型：A２判 ヨコ420mm タテ594ｍｍ

本体価格：1,800円（税込）1,636円＋税

販売：書店、ネット書店、ウェブショップ、ＹＣ（読売新聞販売店）、ショップ報知など

【カレンダーに関するお問い合わせ】

報知新聞社ビジネス局出版部

電話03-6831-3333（代表）（受付時間：月～金11:00～17:00）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp